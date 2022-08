Boric respalda a Jackson en la Segpres, pero deja en duda su rol para liderar acuerdos por nueva Constitución

“El ministro Jackson cuenta con mi apoyo, el ministro cuenta con mi respaldo”.

Con esas palabras el Presidente Gabriel Boric reafirmó su respaldo al ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, tras la polémica que generaron sus dichos, en los que advirtió las diferencias entre su generación política y las que los precedieron en el poder, incluyendo aquellas de la centroizquierda, mundo que integra hoy la base de apoyo de la administración frenteamplista.

Lo cierto es que las palabras del secretario de Estado remecieron al mundo parlamentario, desde la oposición al oficialismo, pero en particular al Socialismo Democrático, desde donde algunos personeros -incluso- descartaron avanzar en la construcción de una sola coalición de gobierno.

Ante ese escenario, tras anunciar una nueva inversión nacional en el marco del plan Chile Apoya, el Mandatario entregó nuevamente su apoyo al titular de la Segpres e insistió en que “tenemos que aprender de quienes nos antecedieron”.

“Nosotros como generación, porque es cierto que somos jóvenes, tenemos el deber de aprender de la historia y la historia tiene momentos oscuros y momentos luminosos”, comenzó diciendo desde San Bernardo.

“Quienes nos antecedieron en la pega, en el trabajo que hoy me toca ejercer a mí, pero también en otros ministerios, tuvieron grandes aciertos y también cometieron errores, y tenemos que aprender de ambos y lo tenemos que hacer con mucha humildad, porque acá nadie nace sabiendo”, complementó, y apuntó a la necesidad de trabajar “unidos con quienes nos antecedieron”.

En ese marco, tras los cuestionamientos que apuntaron directamente al titular de la Segpres, el jefe de Estado afirmó que “el ministro Jackson cuenta con mi apoyo” y “con mi respaldo”.

Sin embargo, remarcó que está evaluando personalmente a su gabinete, “que no les quepa duda”.

El miércoles, el Presidente ya había respaldado al ministro, asegurando que “a lo que se refería Giorgio es que vivimos en épocas distintas, ni mejores ni peores, épocas distintas” y que “no hay ninguna superioridad moral respecto a nuestros antecesores”.

Durante la instancia, también abordó el portazo del senador socialista José Miguel Insulza, quien esta mañana descartó construir una sola coalición de gobierno -entre el Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad- tras las declaraciones de Jackson.

“Lo de la coalición se verá más adelante. Hoy no creo que haya que dar respuestas categóricas a eso”, señaló al respecto Boric.

Rol de la Segpres y reformas a la propuesta constitucional

Pero, a pesar del espaldarazo, el Presidente dejó en duda el rol de Jackson para liderar los acuerdos de reformas para la nueva Constitución.

Y es que era justamente la Segpres -liderada por el secretario de Estado- la que tenía la responsabilidad de recibir y canalizar las inquietudes respecto a las propuestas que entregaran los partidos oficialistas. Esto, luego de que el mismo Mandatario instara a las colectividades de gobierno a crear un documento único comprometiendo reformas previo al referéndum constitucional.

De hecho el lunes, tras el comité político ampliado, la sensación que quedó en varios de los dirigentes consultados por este medio fue que el debate había quedado radicado en las colectividades, pero que sería esa cartera la encargada de recibir propuestas para poder encauzar los escenarios.

La idea, no obstante, no tenía convencidos a todos. El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (Ind.-PPD), afirmó el miércoles que el gobierno tiene que quedar al “margen” de este debate” y advirtió que “no me parece que sea la Segpres la que canalice esto a través de un proceso donde sea el ministro Jackson quien está recibiendo”.

Ante ese escenario, y las dudas que se instalaron, este jueves el Mandatario fue consultado por la continuidad del rol de la Segpres.

- “Presidente, respecto a la recepción de propuestas o cambios respecto a la Carta Magna o Constitución, ¿eso va a seguir estando ligado a la Segpres? Entendiendo el conflicto que está hoy con los parlamentarios y representantes del partido de la coalición. ¿O bien usted también está dispuesto a asumir un rol en aquello de poder recibir las propuestas o inquietudes de los partidos por modificaciones a la Constitución?”.

Al respecto, Boric aseguró que “la interlocución tiene que ser permanentemente con quien mejor facilite esto” y advirtió que “acá no podemos quedarnos ni desde el gobierno, ni desde los parlamentario, ni desde otras autoridades políticas que son importantes, en orgullos personales”.

“Quien mejor facilite el diálogo tiene que llevar adelante esto”, enfatizó.

Además, señaló que busca transmitir “tranquilidad y certeza” respecto de que existe un camino institucional, y que el día posterior al plebiscito de salida del 4 de septiembre “va a estar absolutamente claro sobre cómo seguimos como país y cómo vamos a seguir mejorando la calidad de vida de los chilenos y chilenas”.

“En eso estamos trabajando y en eso mi gabinete cuenta con todo mi apoyo”, añadió.

Previo a las declaraciones del jefe de Estado, quien también abordó el rol de la Segpres en esta materia fue la diputada de Convergencia Social, Gale Yeomans.

Durante el lanzamiento oficial de la campaña de “unidad por el Apruebo”, que se concretó en la sede del Partido Socialista, la parlamentaria oficialista aseguró que son las colectividades las que “van a tomar una definición respecto de los acuerdos que se puedan lograr” y que “el ministro Jackson sigue asumiendo. Es parte de sus funciones en la Segpres y va a seguir funcionando como ministro”.

“El ministro ha sido respaldado por el propio Presidente de la República en sus funciones”, complementó.

En ese marco, fue consultada sobre si Jackson continuaba siendo una “figura confiable” para canalizar este rol, luego de sus declaraciones que generaron polémica y removieron las aguas en el mundo oficialista.

“El ministro es el ministro de Segpres y va a seguir trabajando en ese sentido. Y nosotros vamos a también respetar los canales que el mismo gobierno nos ha planteado y en eso, sobre todo, somos respetuosos de nuestro gobierno y nuestro Presidente de la República”, afirmó la diputada al respecto.