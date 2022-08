Las 12 medidas que alcaldes piden implementar al gobierno para enfrentar “crisis de seguridad”

Un grupo de alcaldes y alcaldesas de la Región Metropolitana entregó la mañana de este jueves una carta en el Palacio de La Moneda en la que emplazan al gobierno del Presidente Gabriel Boric a “tomar medidas urgentes para enfrentar la crisis de seguridad que afecta al país”.

Entre los jefes comunales que participaron, figura la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina y el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios. La carta está firmada por más de 40 alcaldes de partidos de oposición e independientes de todo el país.

Tras hacer entrega de la misiva, Matthei señaló que hay una serie de proyectos de ley “que están durmiendo en el Congreso respecto de los cuales no se puesto ningún tipo de medida, de urgencia, que se han dejado abandonados y que nosotros creemos que realmente serían un gran aporte en materia de seguridad”.

La alcaldesa recalcó que ante las cifras sobre delitos que se desprenden de la más reciente encuesta sobre victimización “todas las personas, de todas las comunas, de todos los estratos socioeconómicos, están sufriendo, están sufriendo mucho y la gente tiene miedo”.

Respecto a la propuesta del exministro del Interior, Rodrigo Delgado, sobre aplicar un Estado de excepción constitucional en la capital a raíz de la delincuencia, Matthei comentó que “esa es una medida bien extrema”.

“Nosotros creemos que hay tantas cosas por las que hay que empezar, pero no se ha empezado por nada. Uno no ve a la ministra del Interior en materia de seguridad, no existe”, señaló la alcaldesa apuntando contra la titular de la cartera a cargo del tema, Izkia Siches.

Las propuestas

Sancionar penalmente el ingreso irregular al país. Cuidado real de nuestras fronteras con scanner para aduanas en todos los ingresos del país. Dictar el reglamento Ley de Armas sin más trámite para contar con un sistema de ADN balístico y prohibir acceso a pistolas a fogueo que son modificadas. Permitir el uso de técnicas especiales de investigación del crimen organizado que se establecen en proyecto que encuentra en su segundo trámite constitucional en el Senado. Aplicar urgencia de discusión inmediata el proyecto que modifica la Ley 20.000 para una persecución efectiva del patrimonio de los narcotraficantes. Modificar la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para entregar más facultades a guardias municipales, permitiendo la incautación para enfrentar el comercio ilegal y que se realicen cursos para portar armas no letales. Legislar contra el robo de madera. Reponer en el Congreso proyecto de ley de infraestructura crítica, con la salvedad de que “no puede ni debe ser considerada una excusa para desestimar los estados de excepción constitucional de emergencia que permiten un despliegue distinto de las Fuerzas Armadas”. Reforzamiento logístico de Carabineros en la Macrozona Sur concretando compras anunciadas. Dotar de mayor personal, equipamiento y vehículos adecuados a Gendarmería. Creación del Servicio Nacional Víctimas, reimpulsando un proyecto que no cuenta con urgencia del Ejecutivo para otorgar asistencia y apoyo. Avanzar en el proyecto de ley que crea un estatuto de protección a policías, estableciendo como agravante cometer los delitos de lesiones y homicidios hacia Carabineros, PDI o Gendarmes, de forma encapuchada o en grupos organizados.

Boric: “Tenemos que trabajar juntos”

En una actividad en San Bernardo, el Presidente Gabriel Boric abordó la acción, aunque explicó que desconocía los detalles de la propuesta que había sido entregada minutos antes a la oficina de partes de la sede de gobierno.

“Le agradezco a los alcaldes que hayan ido a La Moneda. Tenemos que trabajar en conjunto con los alcaldes”, dijo, calificando de positivo que “todas las autoridades” colaboren en este tema.

“Que no les quepa duda, que con los alcaldes y alcaldesas tenemos que trabajar juntos por la seguridad de nuestro pueblo, así que encantado de reunirnos, de ampliar la convocatoria y de trabajar en conjunto para tener más medidas concretas en materia de seguridad”, sostuvo.

Además, afirmó que no tendrían “complejos” para abordar la lucha contra la delincuencia.

“Nosotros, ustedes saben, llegamos hace cuatro meses y tenemos un problema grave en materia de delincuencia y que lo estamos enfrentando y no vamos a ceder. Lo vamos a enfrentar sin complejos”, dijo.

El Presidente además respaldó el trabajo que realiza Carabineros y afirmó que van a “hacer el esfuerzo por aumentar la dotación” de la policía uniformada.

Monsalve: “Hay proyectos de ley que se están tramitando”

También fue consultado por la iniciativa, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló que está dispuesta al diálogo con los jefes comunales al respecto.

“Yo creo que los desafíos que tiene el país en materia de seguridad son desafíos de todas las instituciones del Estado, no hay ninguna que esté ajena a ese desafío y, por lo tanto, bienvenido que los municipios, que viven de manera más cercana a las realidades de inseguridad en los barrios, las poblaciones de sus comunas, a través de las vivencias que tienen los alcaldes en sus trabajos, puedan hacer aportes”, afirmó.

Monsalve expuso que “hay a lo menos dos o tres áreas en las cuales en materia delictual uno puede buscar brechas que hay que cerrar. Sin duda el área legislativas es un área. Hay proyectos de ley que se están tramitando”.

“Por supuesto hay otras áreas donde son bienvenidos los aportes”, acotó la autoridad de gobierno, agregando, en esa línea que “por supuesto, las propuestas que hagan los alcaldes en materia de seguridad pública la mejor disposición a revisarlas y, por supuesto, a dialogarlas con ellos”.