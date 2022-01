El áspero mea culpa del Senado por haber desatendido nombramiento en Consejo de Educación

“La situación es muy grave y delicada para el Senado”, señaló al inicio de la sesión de ayer el vicepresidente de la corporación, Jorge Pizarro, luego de que el senador y presidente socialista, Álvaro Elizalde, exigiera explicaciones por la aprobación automática de los nombres para integrar el Consejo Nacional de Educación (CNED).

El hecho inusual, fue informado en la cuenta de este martes, en atención a que el viernes pasado se cumplió el plazo para que el Senado se pronunciara respecto de la propuesta que hizo el Presidente Sebastián Piñera para sumar a la investigadora del CEP y doctorada en Filosofía, Sylvia Eyzaguirre, y a la académica de la U. de Playa a Ancha y doctora en Educación, Marcela Lara, como nuevas consejeras.

“Fue una situación muy grave, porque se sienta un precedente complejo. Me parece muy grave que la Sala no haya tenido la oportunidad de pronunciarse”, alegó Elizalde, advirtiendo que en un futuro una mayoría dentro de una comisión podría forzar la aprobación de nominaciones por la misma vía.

La proposición presidencial con los nombres de ambas académicas había sido enviada por Piñera el 22 de diciembre, pero se requería de un alto quórum, de 29 senadores, para ser aprobada. Sin embargo, en vista de que el Senado se demoró más de un mes en pronunciarse, incumpliendo un plazo constitucional, la incorporación de Eyzaguirre y Lara al CNED se cursó de manera automática sin debate en la Sala.

“Fue un error nuestro no llegar con un informe”, admitió el socialista Carlos Montes, quien integra la Comisión de Educación, instancia a la que la mesa del Senado responsabiliza de no haber emitido el documento correspondiente, que habría permitido votar en la Sala la nominación.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Educación, Jaime Quintana (PPD), dijo que no era cierto que su instancia no haya querido sesionar y culpó al gobierno de no querer retirar la propuesta porque -a su juicio- una de las postulantes al CNED no cumplía los requisitos para ser consejera. “Se ha usado un resquicio (para hacer nombramientos en el Consejo de Educación) cuando el gobierno se está yendo”, señaló, recalcando que -a su juicio- “no había responsabilidad” de la comisión que preside.

“Hay mecanismos que hay que cumplir”, recalcó el Evópoli Felipe Kast, en respuesta a Quintana.

“No estaba pajaroneando el parlamento. Esto fue advertido al senador Quintana. No sé qué habrá pasado en la Comisión de Educación... Todos tenemos que cumplir la norma”, alegó el UDI Juan Antonio Coloma.

“En la Comisión de Educación, esto se viene discutiendo hace seis meses”, dijo su par gremialista Claudio Alvarado, miembro de la Comisión de Educación, descartando que el gobierno recurra a última hora, pues ya en mayo del año pasado habían rechazado una propuesta para integrar el CNED, debido a los reparos que generaba la psicóloga y académica Alejandra Cortázar.

“No hay ningún resquicio. La mesa hizo todos los esfuerzos para resolver el problema”, reclamó por su parte el RN José García, también integrante de la Comisión de Educación.

“Es evidente que cometimos una falta... No sigamos cuestionando lo que ya parece claro, que se ha actuado por un vacío que nosotros mismos produjimos, pero no hay nada ilegal... Bueno, revisemos procedimientos... pero me parece que seguir con esta discusión no tiene sentido, porque no estamos poniendo ningún punto sólido que defender ante la opinión pública, más bien al revés, (da la imagen, que) el Senado no hace la pega”, añadió el independiente Alejandro Guillier.

Por su parte, la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), quien se sumó a la reflexión de Jorge Pizarro, pidió el acuerdo de la Sala para que la Comisión de Constitución resuelva este miércoles los informes de nombramientos para la Academia Judicial y de dos ministros suplentes del Tribunal Constitucional, cuyo plazo para que se pronuncien los senadores vence a mediados de febrero, justo en medio del receso legislativo. La idea, que fue visada por los senadores, es que estas designaciones puedan votarse el mismo miércoles y evitar un nuevo desaguisado.

Por qué se aprobó

La aprobación mediante esta suerte de “walkover” (“vocóver” en la jerga deportiva en referencia al triunfo que se le concede a un equipo cuando su rival no se presenta en la cancha) se sustentaba en el artículo 53 de la Constitución (numeral 5, segundo párrafo) que fija un plazo para resolver nombramiento que requieren del acuerdo entre el Presidente y la Cámara Alta.

“Si el Senado no se pronunciare dentro de treinta días después de pedida la urgencia por el Presidente de la República, se tendrá por otorgado su asentimiento”, dice la disposición de la Carta Fundamental.

En este caso, la urgencia fue planteada por Piñera el mismo día en que envió la propuesta al Congreso, es decir el 22 de diciembre

¿Qué es el CNED?

¿Por qué se demoró el Senado? Según algunas versiones había resistencia al nombre de Eyzaguirre. De hecho, en mayo pasado, ya había sido rechazada la propuesta anterior de La Moneda que incluía a Sylvia Eyzaguirre y a la psicóloga y doctora en Educación, Alejandra Cortázar, por factores políticos.

Entonces, el principal argumento era que Cortázar, hija del exministro DC René Cortázar, no era cercana al mundo progresista.

Ese revés se tradujo en un inconveniente adicional, ya que los nombramientos deben realizarse mediante una selección del sistema de Alta Dirección Pública, lo que ha llevado a que el Consejo Nacional lleve casi un año sin su composición completa.

El CNED es una de las cuatro instituciones (junto al Ministerio de Educación, la Superintendencia y la Agencia de Calidad de la Educación) que velan por la calidad de la enseñanza en Chile.

Este consejo está integrado por 10 miembros y dentro de sus facultades están aprobar y modificar las bases curriculares desde el nivel parvulario hasta la media. También es una entidad asesora del ministro del ramo y está a cargo de la certificación de las entidades de educación superior.