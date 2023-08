Elecciones de RN: lista de Gatica deja en suspenso respaldo a Galilea o Núñez

“Aún estamos lamiendo nuestras heridas y viendo cómo se desarrolló la cuestión, hay algunas cosas raras”, dice el expresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, quien integraba la lista de la senadora María José Gatica, que salió tercera en los comicios partidarios.

Este sábado se realizó la elección interna de RN en la que tres listas, encabezadas por tres senadores, se disputaban por llegar a la directiva, que actualmente es encabezada por otro senador: Francisco Chahuán, quien en esta ocasión no se postuló.

Hasta las 23.00 horas de ese día, se contabilizó un total de 144 mesas a lo largo del país, con 11.707 votos presenciales, de los más de 39 mil militantes que forman parte de la colectividad.

Sin embargo, ninguno de los tres pactos que compitieron alcanzó un porcentaje superior al 40% de los sufragios que se requerían para ganar en una primera vuelta, por lo que se definió que habrá un balotaje en septiembre, entre la lista de la senadora Paulina Núñez (que consiguió un 36,8% de las preferencias) y la del senador Rodrigo Galilea (33,4%).

Lo que aún es incierto es cuál de los dos pactos decidirá respaldar la tercera lista de la senadora María José Gatica.

Su pacto quedó fuera de balotaje, pues alcanzó un 29,8% de las preferencias, con un total de 3.377 votos.

Además de Gatica y Larraín, esta nómina estuvo integrada por el abogado y panelista de Sin Filtros Francisco Orrego -quien aspiraba a ser secretario general del partido-, la diputada Camila Flores, Lucrecia Mena y Paula Hijera como vicepresidentes. Junto a ellos, además, postuló al cargo de tesorero el concejal por Lo Barnechea Cristián Daly.

Esta lista ha sido catalogada como del sector “más duro” o conservador. Algunos incluso admitían que tenían ciertas coincidencias con el Partido Republicano, en consideración de intervenciones de algunos de sus dirigentes, como Larraín, quien señaló en Tolerancia Cero que al gobierno del Presidente Gabriel Boric “hay que apretarlo hasta hacerlo gritar”.

Consultado por La Tercera, el expresidente de RN confirma que aún no tienen decidido a quién apoyar o cómo votar en una segunda vuelta. “No tengo nada decidido, tengo la cabeza mala todavía”, explica Larraín, quien dentro de las cosas peculiares de la elección menciona la votación en Tocopilla que se volcó en forma unánime hacia una de las listas.

“Nosotros ayudamos a sacar un buen número de gente, que si no, no hubiera votado. Ahora tiene que producirse una cierta asimilación (de nuestras ideas) o si no, esa gente no va a votar. Hay que buscar coincidencias. Las coincidencias tienen que ser más manifiestas para animar a los votantes de la lista C a apoyar a otros. No sabemos cuál de las listas (que pasaron a segunda vuelta) va a hacer más evidentes esas coincidencias”, advierte el extimonel, quien agrega que el grupo de detrás de la lista está “sólido como ladrillo, cocido a buena temperatura”.

La misma postura de suspenso tiene la senadora Gatica, quien ayer se dedicó a agradecer el apoyo de militantes en todo el país.