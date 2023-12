Evelyn Matthei (UDI) tras victoria del “En contra”: “Se ha puesto fin a cuatro años de incertidumbre”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), se refirió a la amplia victoria de la opción “En contra” en el plebiscito constitucional.

“Se ha puesto fin a cuatro años de incertidumbre. Mientras tanto, el país ha empeorado en delincuencia, economía, salud y, especialmente, convivencia”, dijo esta tarde a través de su cuenta de X.

La jefa comunal instó a que “a partir de mañana, todos debemos abocarnos a unir a Chile y a solucionar los problemas cotidianos que afligen a nuestros compatriotas”.

En septiembre, la posible abanderada presidencial del gremialismo había manifestado sus inquietudes sobre el proceso constitucional, asegurando que la propuesta elaborada por el Consejo, tal como estaba en ese momento, “va derechito al fracaso”. En esa oportunidad, expresó sus reparos sobre la enmienda de protección de la vida de “quien está por nacer” y la eliminación de contribuciones.

Posteriormente, la exministra de Sebastián Piñera dio un giro en su postura y oficializó su postura por el “A favor”. Incluso, en la recta final del proceso constitucional, hizo varias apariciones públicas defendiendo la propuesta de nueva Carta Magna. Fue así que cuando la expresidenta Michelle Bachelet acusó que la enmienda que consagra la vida de “quien está por nacer”, pone en riesgo la ley de aborto en tres causales, la jefa comunal de Providencia le respondió a través de un spot que “ante las mentiras, no nos quedaremos calladas. Votando ‘A favor’ se avanza en los derechos de las mujeres, no se retrocede ni un poco”.

La expresidenta Michelle Bachelet y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. AGENCIA UNO.

Esta jornada, ambas cruzaron declaraciones en la prensa. A las afueras de su local de votación, la exmandataria respondió a los comentarios sobre que estaría siendo utilizada durante la campaña: “Es divertido que piensen que me utilizan... no soy ninguna recién nacida, como es evidente al mirarme, y obviamente tengo mis opiniones claritas”.

“Yo no miento, yo no ando buscando nada, hay otra gente que quiere ser Presidente, que quiere otras cosas. Yo no ando buscando nada, así que no tengo por qué mentir”, añadió.

Consultada por las declaraciones de la histórica socialista, Matthei contestó que“no soy la única posible candidata. En todo caso, yo lo único que quiero señalar es que claramente ella no está en edad de ser utilizada, pero aquí hay dos posibles opciones: una, ella nunca leyó el texto constitucional y alguien la llevó a cometer un error; o habiendo ella leído estuvo dispuesta a decir cosas que no eran ciertas”.