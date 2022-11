Excandidata a Fiscal Nacional pide a la Suprema discutir la posibilidad de completar quina para el cargo tras decisión de Rodrigo Ríos de bajar su postulación

Si la elección del sucesor de Jorge Abbott como Fiscal Nacional ya era complicada en la previa, durante los últimos días dicha decisión que deberá adoptar el Presidente Gabriel Boric, se entrampó aún más.

Esto por la decisión del abogado Rodrigo Ríos, quien quedó en el quinto lugar de la quina elaborada por la Corte Suprema para suplir al actual mandamás del Ministerio Público, de deponer su candidatura para el cargo.

“He decidido, por motivos personales, retirar mi candidatura para liderar el Ministerio Público (...) He enfrentado esta campaña con la mayor transparencia y claridad. Es por ello que quiero ser absolutamente honesto en las razones que me fuerzan a tomar esta decisión el día de hoy: mi hijo de 9 años padece una enfermedad que lo ha llevado a estar en una situación muy grave y delicada de salud en los últimos días”, explicó Ríos en un comunicado que hizo público la semana pasada.

El Presidente Gabriel Boric tiene hasta el 21 de noviembre para comunicar su opción para el cargo al Senado, órgano que decidirá si ratifica o no la nominación del Mandatario. Sin embargo, en el gobierno esperaban concretar dicha decisión “lo antes posible”, ya que este martes a las 8.00 el Jefe de Estado tiene previsto tomar un vuelo a Tailandia para participar de la Cumbre de Cooperación Económica del Asia Pacífico, mejor conocida como APEC. En todo caso, la ministra del Interior, Carolina Tohá, en su calidad de vicepresidenta de la República, puede firmar la nominación al Senado en caso de que Boric se decida por su elegido durante su gira por Asia.

Frente a esta situación es que este lunes una de las candidatas que quedó fuera del listado de 5 nombres para ser elegidos por el Mandatario para el cargo, la abogada Karinna Fernández Neira ingresó una carta dirigida al presidente del Máximo Tribunal, Juan Eduardo Fuentes Belmar pidiendo que en el pleno de esta jornada se analice la posibilidad de volver a completar la quina de candidatos a Fiscal Nacional que hoy estaría quedando en 4 postulantes.

El pasado 7 de noviembre cuando se realizaron las exposiciones de los postulantes a presidir el Ministerio Público, Fernández Neira quedó fuera de los 5 elegidos al obtener solo 2 apoyos de supremos, empatando en la sexta posición con otras dos candidatas: Patricia Muñoz y Dámaris Salvo.

Es así como en su escrito pide a la Suprema “que tenga a bien incluir en el debate del Pleno del día de hoy 14 de noviembre de 2022, la relevancia de completar la quina establecida constitucionalmente para que el Presidente de la República proponga al Senado el nombre del candidato o candidata a Fiscal Nacional de su preferencia sobre cinco opciones”.

Entre los fundamentos que esgrime en su escrito están que “de la discusión de la norma y de su sentido literal, no cabe sino concluir que -en el caso no previsto – de renuncia de uno de los miembros de la quina propuesta por la Corte Suprema al Presidente de la República, la Excelentísima Corte Suprema tendría que al menos discutir en su Pleno sobre la procedencia de completar la quina con quien haya obtenido la mayoría siguiente; en caso de empate podría seguirse lo dispuesto en la frase final del inciso tercero de la actual normativa, es decir, dirimir por sorteo”.

“De igual forma, al contemplarse la quina como una obligación constitucional surgen desde el derecho internacional un conjunto de derechos fundamentales desde la perspectiva de las personas que participan de en los procesos de nombramiento de altas autoridades del sistema de justicia, en este caso especialmente respecto de las candidatas que se ubican en el lugar sexto de preferencias de lo resuelto en el pleno, estos son; (a) el derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, consagrado en el artículo 23.1 c de la Convención Americana de Derechos Humanos3 y (b) el derecho a la igualdad y no discriminación consagrados en el artículos 24 de la Convención Americana en relación con las obligaciones contenidas en su artículo 1.14 . Adicionalmente, en los procesos de nombramiento de altas autoridades del sistema de justicia surge respecto de la sociedad en general el derecho a participar en los asuntos públicos, consagrado en el artículo 23.1 a de la Convención Americana de Derechos Humanos”, agregó.

¿Se puede reemplazar a un candidato de la quina?

Ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Ministerio Público establecen hoy un mecanismo para resolver el problema que dejó Ríos con su decisión de bajarse de la carrera para ser Fiscal Nacional.

A esto se suma que la decisión del abogado fue solo informada mediante un comunicado y no por alguna carta formal ni al gobierno ni al Poder Judicial.

Lo único que se establece es que en caso de que el Senado rechace la nominación del Presidente, en ese caso la Suprema puede rehacer la quina y reemplazar el nombre del postulante rechazado por un nuevo candidato.

Una problemática que fue abordada por el Presidente Boric este domingo recién pasado en el programa Mesa Central de Canal 13. “Hay una discusión en marcha con opiniones contradictorias (...) Renunció efectivamente el señor Ríos, (pero) esa renuncia tiene que hacerse formalmente, porque hasta ayer (sábado), por lo menos, la renuncia se había hecho de manera pública, pero no con todos los... (requisitos) formales. Y hay diferentes alternativas”, afirmó el Mandatario.

Respecto a cuáles serían dichas opciones, el Jefe de Estado aventuró una posible solución que dice relación con suplir a Ríos con alguna de las tres abogadas que tuvieron 2 apoyos de supremos. “Entiendo que hay que elegir (para suplir el cupo en la quina) entre las tres personas que tuvieron también votación (dentro del concurso público que realizó la Suprema). Hubo tres personas que tuvieron votos y no entraron a la quina, que eventualmente podrían entrar”, declaró.

Sin embargo, eso sería ya decisión de la Corte Suprema. Por lo que al gobierno solo le quedaría esperar una versión del Máximo Tribunal. Por ahora, la elección de nuevo Fiscal Nacional sigue entrampada.