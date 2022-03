Gabriel Boric, el presidente más joven del mundo asume en Chile

Hoy 11 de marzo es el cambio de mando y con eso, Gabriel Boric se convierte en el nuevo Presidente de Chile para el período 2022-2026. Revisa las preguntas más comunes que rodean a la figura del nuevo mandatario.

¿Quién es Gabriel Boric?

Gabriel Boric es un político chileno que a partir de este 11 de marzo de 2022 será el Presidente de la República de Chile hasta 2026. Hasta antes de ello se desempeñó como diputado a lo largo de los períodos 2014-2018 y 2018-2022. También fue dirigente estudiantil, donde destacó como presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh).

¿Qué edad tiene Gabriel Boric?

Gabriel Boric tiene 36 años. Nació el 11 de febrero de 1986 en Punta Arenas.

¿Cómo se pronuncia Gabriel Boric?

Gabriel Boric se pronuncia “Borich”. El apellido paterno del magallánico es de origen croata. Su bisabuelo y bisabuela se mudaron de Ugljan a fines del siglo XIX a Chile.

¿Cuáles son las principales medidas del programa de Gabriel Boric?

Algunas reformas estructurales son: Acceso garantizado universal a la salud Pensiones dignas y sin las AFP Sistema educativo público gratuito y de calidad Transformación productiva verde.

Este será el “Primer tiempo” de la administración de Gabriel Boric.

¿A qué partido pertenece Gabriel Boric?

Gabriel Boric pertenece al partido Convergencia Social, que en las elecciones presidenciales pasadas se presentó en la lista Apruebo Dignidad.

¿Cuándo asume Gabriel Boric?

Gabriel Boric asume el 11 de marzo del 2021. El 10 de marzo comenzó la llegada de diversas autoridades internacionales para la ceremonia. Entre los asistentes se encuentra el Presidente de Perú, Pedro Castillo, el Rey de España, Felipe VI, y la representante del gobierno de Estados Unidos, Isabella Casillas.

¿Con cuánto ganó Gabriel Boric a José Antonio Kast?

En la segunda vuelta presidencial el 19 de diciembre de 2021, Gabriel Boric obtuvo el 55,8% de los votos, derrotando así al candidato José Antonio Kast y convirtiéndose en el Presidente más joven en asumir el cargo en Chile.

¿Cuándo nació Gabriel Boric?

Gabriel Boric Font nació en Punta Arenas, Región de Magallanes, el 11 de febrero de 1986. Tiene 36 años y es el presidente más joven del mundo.

¿Dónde vive Gabriel Boric?

Gabriel Boric vive en el barrio Yungay. La residencia presidencial de Gabriel Boric es una “amplia casa patrimonial” ubicada en el Barrio Yungay. Según la descripción de la propiedad, “son dos casas en una, cada una con acceso propio e independientes entre sí, unidas interiormente con un montacargas para moverse entre los pisos”.

El interior de la casa de Gabriel Boric

¿Quiénes son los padres de Gabriel Boric?

Los padres de Gabriel Boric son María Soledad Font Aguilera y Luis Javier Boric Scarpa. Este último es militante de la Democracia Cristiana e ingeniero de ENAP en Punta Arenas.

¿Dónde estudió Gabriel Boric?

Gabriel Boric estudió en la Universidad de Chile la carrera de Derecho, a la que ingresó en 2004. En Punta Arenas, estudió en el The British School de Punta Arenas. En la ciudad sureña organizó un frente de estudiantes secundarios.

¿Qué estudió Gabriel Boric?

Gabriel Boric estudió Derecho en la Universidad de Chile. Ingresó en 2004 hasta egresar de la carrera. Tiene pendiente el examen de grado para aspirar al título de abogado. Ello quedó en pausa luego del ingreso de Boric a la vida política.

¿Cuál es la profesión de Gabriel Boric?

Gabriel Boric es egresado de derecho de la Universidad de Chile. Hasta la fecha, no ha rendido su examen de grado para obtener el título de Abogado.

¿Qué hizo Gabriel Boric?

Gabriel Boric participó en la refundación de la Federación de Estudiantes Secundarios de Punta Arenas entre 1999 y 2000. Luego, en la Universidad de Chile, ingresó al colectivo político Izquierda Autónoma. En 2016 fundó el Movimiento Autonomista.

Fue elegido presidente del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile en 2009, y en paralelo participó en el senado universitario. En 2012, asumió como presidente de la FECh, relevando en el cargo a Camila Vallejo.

Gabriel Boric participó en la firma del “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” suscrito el 15 de noviembre de 2019 tras el estallido social.

Con un 55,6% de los votos, Gabriel Boric se convirtió en el presidente más joven de Chile.

¿Qué propone Gabriel Boric?

Gabriel Boric propone realizar los cambios paso a paso. “Los cambios los vamos a tener que hacer paso a paso, porque si no el riesgo de retroceder es demasiado grande”, comentó en una emisora uruguaya.

“Estoy permanentemente tratando de estar siempre consciente de porqué llegamos acá, cuál es el mandato que tenemos, no perdernos en la bruma de las urgencias y recordar siempre que llegamos con un mandato de cambio, de transformación y que venimos de los movimientos sociales. (...) Que estamos acá no por una cuestión testimonial, sino para cambiarle o contribuir en cambiarle la vida para mejor al pueblo de Chile”, expresó en el espacio radial (¿Qué propone Gabriel Boric? puedes leer esta nota).

¿Qué auto tiene Gabriel Boric?

Gabriel Boric no tiene un auto registrado a su nombre, pero sí posee una moto Yamaha FZ 16 del año 2014, cuyo avalúo fiscal es de $ 702.449. Los detalles están en esta nota de MT Online.

¿Cuándo Gabriel Boric usó la polera con Jaime Guzmán?

Gabriel Boric usó la polera de Jaime Guzmán en diciembre de 2018 según publicó en Twitter José Antonio Kast. Tras el episodio, Gabriel Boric se disculpó por usar la polera con Jaime Guzmán. “La vi y no me di cuenta en ese momento de la gravedad. No le tomé la relevancia que tenía y la debí haber rechazado. Evidentemente es un error”.

Gabriel Boric repitió estas disculpas en los debates presidenciales en los que participó junto a José Antonio Kast.

¿Cuándo estuvo Gabriel Boric con Don Francisco?

Gabriel Boric estuvo con Don Francisco el 6 de diciembre de 2021 en el contexto de la campaña con miras a la segunda vuelta presidencial. En Canal 13, en el programas Las Caras de La Moneda, Boric participó en un programa especial en donde entregó los principales lineamientos de su candidatura. Además, en la ocasión intervino su pareja, Irina karamanos.

¿Quién es la pareja de Gabriel Boric?

La pareja de Gabriel Boric es Irina Karamanos, cientista social y dirigente feminista. Tiene 32 años, y es militante de Convergencia Social. Con Boric como Presidente de Chile, Karamanos asume como Primera Dama.

Gabriel Boric y Eduardo Bonvallet ¿Qué pasó?

Gabriel Boric y Eduardo Bonvallet fueron parte de una pelea en Twitter que involucró a Giorgio Jackson. En su estilo ácido, Bonvallet arremetió en 2015 contra Jackson pero mencionó erróneamente a Boric. Y a los días, Bonvallet se disculpó por el yerro y dijo de Boric: “él es de verdad”.

Gabriel Boric y Daniel Jadue ¿Qué sucedió?

Gabriel Boric y Daniel Jadue se enfrentaron en las primarias de Apruebo Dignidad. Con cierta sorpresa (dado que juntó las firmas casi al límite del plazo), Boric derrotó a Jadue y se transformó en el abanderado que en diciembre de 2021 se convirtió en el Presidente electo de Chile.

Daniel Jadue, en todo caso, ha disparado “fuego amigo” en contra de Boric. De acuerdo a La Tercera PM, en Apruebo Dignidad hay inquietud respecto del rol que jugará el alcalde de Recoleta ante el funcionamiento de la administración que encabezará el Boric.

¿Qué une a Gabriel Boric, Giorgio Jackson y Camila Vallejo?

Gabriel Boric, Giorgio Jackson y Camila Vallejo fueron los líderes de las protestas estudiantiles en 2011 en donde exigían educación gratuita y de calidad. Tras esto, pasaron a ser diputados del Congreso, y ahora, Gabriel Boric es Presidente de la República y Giorgio Jackson y Camila Vallejo ministros de su gabinete.

Gabriel Boric e Izkia Siches ¿Qué los une?

Gabriel Boric nombró a Izkia Siches, ex presidenta del Colegio Médico, como ministra del Interior y Seguridad Pública. Anterior a eso, Siches jugó un rol importante al integrarse a la campaña de Boric a la segunda vuelta presidencial, realizando una gira en el país lo que permitió obtener los votos en regiones del norte en donde José Antonio Kast habían ganado en primer vuelta.

Gabriel Boric y Cecilia Navarro Luke ¿Qué los une?

Gabriel Boric designó a Cecilia Navarro Luke, teniente coronel de Carabineros, como edecán de Presidencia, convirtiéndose así en la primera mujer en ocupar este cargo en la historia del país.

Gabriel Boric y José Antonio Kast ¿Qué sucedió?

Gabriel Boric, candidato presidencial de Apruebo Dignidad, se impuso en las elecciones presidenciales de segunda vuelta el pasado 19 de diciembre del 2021, superando al abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast. El balotaje entre ambos candidatos se transformó además en la elección de Chile con mayor participación: más de 8 millones de votos, lo que corresponde a un 55,6% del padrón electoral.

¿Por qué a Gabriel Boric le regalaron un Squirtle?

El Ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Kiyoshi Odawara, le regaló a Gabriel Boric un peluche de Squirtle, un pokemon de agua, junto a una pokebola. Esto en el contexto de su visita a Chile por el cambio de mando en donde Boric asumirá el 11 de marzo la presidencia.

El pokemon obsequiado no fue escogido al azar: durante la campaña presidencial, Boric fue consultado en Twitter acerca de cuál era su pokemon inicial favorito, y el entonces candidato respondió “Squirtle siempre”.

¿Cuáles son los videojuegos favoritos de Gabriel Boric?

Gabriel Boric ha indicado que entre sus videojuegos favoritos se encuentran Age of Empires y GTA.

¿De qué equipo es hincha Gabriel Boric?

Gabriel Boric es hincha de Universidad Católica. A menudo, a Boric se lo puede ver jugando fútbol con la camiseta de la UC. Incluso ha concedido entrevistas televisivas utilizando la indumentaria del cuadro de San Carlos de Apoquindo. Es uno de los fanáticos más reconocidos del equipo de la franja.

“Hay tres cosas claras sobre mí: soy magallánico, de izquierda y cruzado”, ha dicho Boric. Un cercano contó a La Tercera PM que “toda la familia es de la UC. Veíamos juntos los partidos en Punta Arenas. Gabriel siempre ha sido muy apasionado, muy hincha. Gorosito siempre fue uno de sus ídolos. Alguna camiseta con el número 10 tuvo. Y la primera vez que fue a San Carlos fue una emoción tremenda para él”.

¿Quiénes confeccionaron la banda presidencial de Gabriel Boric?

Para el cambio de mando, Gabriel Boric mandó a hacer su traje a un sastre local, mientras que su banda presidencial fue confeccionada de manera comunitaria por el Sindicato Revolucionario Textil.

“Somos un sindicato de costureras y nos contactaron a través de Juani Cárdenas, que es una pobladora de La Victoria, porque hicimos una actividad allá por Gabriel Boric, como sindicato textil”, aseveraron desde la agrupación.

La banda presidencial de Gabriel Boric fue confeccionada por el Sindicato Revolucionario Textil.

¿Cuáles son los nuevos ministros de Gabriel Boric?

Los ministros de Gabriel Boric son:

¿Es Gabriel Boric fan de Taylor Swift?

Gabriel Boric ha mostrado en varias ocasiones su gusto por la música de Taylor Swift. Según indicó en una entrevista, algunos fanáticos de la cantante lo “convirtieron” mientras hablaba con ellos durante su campaña. Desde entonces, se le ha visto comentar sobre las canciones de Swift e incluso defenderla en Twitter frente a los dichos de otro artista.

Gabriel Boric figura con el chaleco que Taylor Swift aparece en un video musical. Gabriel Boric es fan de Taylor Swift.

¿Es Gabriel Boric fan de Tool?

Gabriel Boric es un gran fan de Tool, y según indicó, los descubrió con Ænima. “Me voló la cabeza. La profundidad del bajo, el ritmo oscuro, la potencia sucia de sus guitarras, la explosión de su batería y el misterio de la voz de Maynard (James Keenan) logran una síntesis hermosa entre angustia y libertad”, detalló a Culto.

¿Qué une a Gabriel Boric con Michelle Bachelet?

Gabriel Boric recibió el apoyo de la ex presidenta Michelle Bachelet luego de conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial.

Desde su casa en Ginebra, Bachelet llamó por teléfono a Gabriel Boric, el entonces candidato presidencial de Apruebo Dignidad, para ofrecerle toda la ayuda que necesitara para ganar la elección presidencial. Posterior a eso, cuando la ex Presidenta viajó a Chile, se reunieron de manera privada.

¿Gabriel Boric tiene hermanos?

Gabriel Boric tiene dos hermanos: Simón de 33 años y periodista, y Tomás de 29 años y geógrafo.

Gabriel Boric y su hermano Simón.

¿Gabriel Boric tuvo Covid?

Gabriel Boric se contagió de Covid-19 y salió positivo en un examen PCR en noviembre del 2021, lo que provocó que suspendiera sus actividades de campaña a tres semanas de la primera vuelta para así cumplir con la cuarentena correspondiente. Su contagio además dejó 54 contactos estrechos, lo que obligó a los presidenciables a reestructurar campañas

Tras cumplir su cuarentena, retomó sus actividades.

¿Cómo se llama el perro de Gabriel Boric?

El perro de Gabriel Boric se llama Brownie y se ha hecho muy popular en las redes sociales al tener una cuenta de instagram en donde realiza publicaciones a favor de la tenencia responsable de mascotas.

¿Gabriel Boric tiene tatuajes?

Gabriel Boric tiene varios tatuajes, entre ellos un mapa de Magallanes, una lenga magallánica y un faro.

¿Es Gabriel Boric el presidente más joven de la historia de Chile?

Gabriel Boric es el presidente más joven de la historia de Chile. Ramón Freire, en 1823, asumió el mando de Chile con 35 años pero con el título de Director Supremo.

¿Es Gabriel Boric el presidente más joven del mundo?

Sí. Gabriel Boric es el presidente más joven del mundo. Con el título de presidente, Boric es el más joven del planeta.

Junto a Gabriel Boric ¿Cuáles son los jefes de estado más jóvenes?

Junto a Gabriel Boric, los jefes de estado más jóvenes en ejercicio son:

Giacomo Simonsini, uno de los dos capitanes regentes de San Marino a los 26 años en 2020. Hoy tiene 27 y sigue ejerciendo el cargo.

Sanna Marin, primera ministra de Finlandia a los 34 años en 2019. Hoy ejerce el cargo con 36.

Gabriel Boric, presidente de Chile a los 36 años en 2022.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador a los 37 años en 2019. A los 40, continúa en el cargo hasta hoy.

Jacinta Ardern, presidenta de Nueva Zelanda a los 37 años en 2017. Sigue en el cargo con 41 años.

Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica a los 38 años en 2018. Continúa en la presidencia con 42 años.

Vjosa Osmani, presidenta de Kosovo a los 39 años en 2021. En mayo cumple 40 años y se mantiene en el cargo.

Irakli Garibashvili, presidente de Georgia a los 39 años en 2021. En junio cumple 40 años y se mantiene en la presidencia georgiana.

Xabier Espot Zamora, jefe de gobierno de Andorra a los 39 años en 2019. Hoy tiene 42 y sigue en su puesto.

Emmanuel Macron, presidente de Francia a los 39 años en 2017. Hoy tiene 44 años y continúa como jefe de estado francés y va por la reelección.

En los regímenes no democráticos: