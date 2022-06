No acudirá ningún expresidente: Bachelet notificó que tampoco será parte de ceremonia de clausura de la Convención

Ningún expresidente de la República acudirá finalmente a la ceremonia de clausura de la Convención Constitucional del próximo 4 de julio, cuando se entregue al mandatario Gabriel Boric el proyecto de nueva Carta Magna.

Mientras la semana pasada confirmaron su ausencia al acto Ricardo Lagos y Eduardo Frei, este lunes tanto Sebastián Piñera como Michelle Bachelet declinaron también la invitación para el evento.

Piñera informó de su decisión a través de una carta enviada a la presidenta del órgano constitucional, María Elisa Quinteros. En el caso de Bachelet, fuentes cercanas a la exmandataria y actual Alta Comisionada para los derechos humanos de la ONU señalaron que fue su asistente personal, Claudia Farías, quien se comunicó durante las últimas horas con el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez (No Neutrales), para notificarle -en un diálogo informal-, que no podrá acudir debido a que tiene actividades propias de su cargo.

Justamente entre el 13 de junio y el 8 de julio la exjefa de Estado -quien la semana pasada anunció que no buscará un segundo mandado en Naciones Unidas y retornará a Chile- deberá participar de la 50° sesión del Consejo para los Derechos Humanos de la ONU, por lo cual se le hace imposible venir al país durante ese periodo.

Polémica

Fue el viernes 11 de junio cuando, por unanimidad, la mesa directiva de la Convención -liderada Quinteros (MSC)- decidió aprobar la propuesta impulsada por el vicepresidente Domínguez donde se establecía a los invitados al acto de clausura del trabajo del órgano redactor de la nueva Constitución. En dicho listado no figuraban los exmandatarios.

La determinación generó críticas de distintos sectores, incluyendo convencionales y parlamentarios. La situación decantó en que Domínguez manifestara luego que sí estaba a favor de que los exjefes de Estado estuviesen presentes en el acto.

Finalmente, la mesa directiva optó por revisar su determinación y, tras una votación dividida (3 a favor y 6 en contra), el pasado viernes determinó dar pie atrás y extender la invitación a los exmandatarios.

En los días previos a la rectificación, algunos convencionales como Tomás Laibe -vicepresidente adjunto de la Convención- habían asegurado que el posible “impacto” por la presencia del expresidente Piñera había influido en la determinación de no sumar a los exjefes de Estado.

En medio de la polémica, el viernes 17 de junio, solo horas antes de la mesa directiva cambiara su criterio, el expresidente Lagos informó al órgano su decisión de no acudir a la ceremonia, atribuyendo su postura a los aforos que establecen las autoridades sanitarias producto del Covid-19. En la carta que hizo llegar a la mesa directiva el exmandatario entregó también un detalle de las instancias de diálogo y la colaboración que él ha tenido con el órgano redactor de la nueva Carta Magna.

Un día después, cuando ya se había extendido la convocatoria, vino la comunicación de Frei. “Estimados, si bien agradezco su invitación a la Sesión de Pleno de la Convención Constitucional del próximo 4 de julio, en esta ocasión no participaré”, fue la escueta respuesta del exjefe de Estado.

La mañana de este lunes fue el turno de Piñera, quien también por medio de una misiva informó que no asistiría. A diferencia de Lagos y Frei, el Presidente saliente realizó una crítica directa al órgano.

“Con respecto a su invitación a asistir a la ceremonia del 4 de julio, creo que la forma confusa y contradictoria en que se invitó a la y los expresidentes no honra la tradición de respeto republicano de nuestro país”, indicó.

En la misiva planteó también que “las constituciones deben ser el gran marco de unidad, estabilidad y proyección, dentro del cual se debaten democráticamente las distintas ideas, se resuelven las legítimas diferencias y se construye un mejor futuro para todos. Para lograr este objetivo es fundamental que la Constitución tenga un amplio y sólido apoyo ciudadano, para que sea reconocida y respetada por todos. En Chile llevamos más de 40 años dividiéndonos y confrontándonos en torno a la Constitución del 80, a pesar de sus múltiples y significativas reformas. La inmensa mayoría de los chilenos no quiere seguir dividiéndose y confrontándose en torno a la Constitución durante los próximos 40 años. Quiere unidad y que la Constitución sea la Casa de Todos”.

Gobierno

La semana pasada, luego de que la mesa directiva de la Convención se retractara y convocara a los exmandatarios, el Presidente Boric abordó la polémica. Al ser consultado al respecto aseguró que “es muy bueno que se reconozca el aporte que todos quienes nos antecedieron han hecho para que lleguemos a este momento”. “Lo que dice Ricardo Lagos en su carta, el expresidente, respecto de los aportes que hizo al proceso, creo que solo enaltece el trabajo que ha venido realizando”, agregó, comunicando que se reuniría próximamente con Lagos.

Este lunes, en tanto, a la vocera de gobierno, Camila Vallejo, se le consultó si el hecho de que ningún expresidente asista a la ceremonia podría empañar el trabajo de la Convención o dañar la alternativa del Apruebo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre.

“Es una decisión autónoma, yo lamento que se entienda de esa manera, no sé si alguien podría establecer que empañe. Yo creo que el trabajo de la Convención hoy se ve reflejado en que va a haber un producto, como se le mandató constitucionalmente, que es una propuesta de nueva Constitución. Y si es bueno o no bueno el trabajo lo juzgará la ciudadanía en la elección del 4 de septiembre aprobando o rechazando las propuestas en las cuales trabajaron durante meses las y los convencionales”, dijo.

Luego agregó, sobre los expresidentes, que “sin lugar a dudas para nosotros como gobierno, y lo hemos manifestado, sería importante que en algún momento pudiéramos contar con su participación no solo en lo que les corresponde, que es a través del ejercicio del voto, sino que en algún momento de este proceso constituyente, pero no me voy a adelantar más a eso”.