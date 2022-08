“No estamos en tiempos de superioridades morales”: presidente de la Cámara cuestiona a Jackson por respuesta criticando a la “generación que nos antecedió”

Diputado Raúl Soto. Fotografía: Leonardo Rubilar / Agencia Uno.

Tras los dichos del ministro de la Segpres, quien afirmó que “nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que frente a una generación que nos antecedió”, Raúl Soto señaló que "eso no contribuye, no ayuda, yo espero que el ministro Jackson se retracte”.