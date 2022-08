Presidente de la Cámara rechaza idea de que Segpres “canalice” las propuestas de reformas al texto constitucional

“Hay que tener cuidado con eso”, advirtió esta mañana el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, respecto al rol que tomará la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Giorgio Jackson, para recibir las propuestas de los partidos para reformar el texto constitucional previo al plebiscito del 4 de septiembre.

Esto, luego de que el Presidente Gabriel instará el lunes a sus coaliciones para crear un documento único comprometiendo reformas a la propuesta constitucional -en caso de imponerse el Apruebo- antes del referéndum.

“Creo se está dando un debate que enriquece, en donde hay un consenso transversal entre quienes quieren una nueva Constitución de que el proyecto se puede mejorar y hay una discusión sobre cuáles son los contenidos específicos en aquello. Pero veo una voluntad compartida de las dos coaliciones de impulsar un proceso de mejoras”, sostuvo el Mandatario.

Luego del anuncio, la ministra Vallejo explicó que la Segpres, tomaría el rol de “recepción” de las propuestas de las tiendas oficialistas. Lo cual también afirmó este martes Jackson, “los partidos puedan hacer llegar las propuestas para que desde la Segpres podamos armar”.

El papel que quedaría a cargo de la cartera de Jackson, fue abordada este miércoles por Soto, quien no se mostró muy de acuerdo: “Yo creo que el gobierno tiene que quedar más desde atrás, más al margen de este debate y, al menos, no me parece que sea la Segpres la que canalice esto a través de un proceso donde sea el ministro Jackson quien esté recibiendo, ordenando o sistematizando esta información en un contexto electoral”, dijo en Radio Duna.

Advirtiendo que es un rol “que corresponde en esta etapa al menos a los partidos, que los partidos se pongan de acuerdo, que los Presidentes le hagan una propuesta al país y después veamos cuál va a ser el rol del gobierno y el rol del Congreso”.

El presidente de la Cámara Baja no es el primero en mostrar reparos a cómo se gestionaran las propuestas, es así que el senador socialista, Fidel Espinoza, quien se ha caracterizado por cuestionar a Jackson, lamentó que “la Segpres quiera ser partícipe como garante de la etapa a la que está convocando el Presidente Boric”.