“No somos conservadores, somos reaccionarios”: diputado Kaiser anuncia la creación del Partido Nacional Libertario

El diputado Johannes Kaiser (ind.-exrepublicano) anunció la creación del Partido Nacional Libertario, que pasaría a liderar tras su salida de la tienda fundada por José Antonio Kast. “No somos conservadores. Somos reaccionarios. No somos estatistas. Somos libertarios. No somos internacionalistas. Somos soberanistas. No somos corporativistas. Somos libremercadistas. Creemos en tu derecho a desarrollar tu proyecto de vida en libertad”, declaró a través de su cuenta de X.

Kaiser acudirá el miércoles hasta el Servicio Electoral (Servel) para oficializar la inscripción y así pasar a ser un “partido en formación”. A partir de ese momento, indicó, “empieza la tramitación en el mismo Servicio, y esperamos recibir una respuesta positiva muy pronto para poder iniciar el proceso de recolección de firmas”.

Si bien dijo que presentará los lineamientos -junto a su estatuto- “en las próximas horas”, el parlamentario adelantó que “uno de esos principios es la soberanía nacional y la supremacía constitucional”, algo que explicó: “Se debe entender que consideramos que la última decisión en materia de Estado en Chile la debe tomar siempre el pueblo de Chile, y no aceptamos la injerencia de organizaciones internacionales en nuestro territorio y en nuestra vida política interna”.

El diputado Johannes Kaiser. Foto: Dedvi Missene.

Por otro lado, abogará por “un Estado pequeño, restringido a cumplir con labores esenciales, pero estas labores esenciales bien cumplidas, que intervenga, interfiera lo menos posible en la vida de las personas”. Sus futuros militantes creen -sostuvo- “en el respeto irrestricto del proyecto de vida de las personas, en tanto no violan los derechos de terceros”.

Como tercer principio enumeró el de no agresión: “Creemos que tanto el Estado como las personas tienen la obligación de no iniciar una agresión contra terceros. Y eso incluye también todo tipo de intentos de cercenar sus derechos fundamentales”.

Su salida del Partido Republicano

El diputado optó por levantar la nueva colectividad tras su salida, en enero, de la tienda fundada por José Antonio Kast. Su decisión se dio luego de varios episodios de tensión con sus excorreligionarios: en noviembre del 2021, luego de ser electo en las elecciones parlamentarias, Kaiser renunció voluntariamente a la bancada del Partido Republicano en medio de cuestionamientos por sus dichos sobre el voto femenino.

José Antonio Kast. Foto: Andrés Pérez.

“Las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo a inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente y tú realmente te preguntas si el derecho a voto fue una buena idea”, dijo en esa oportunidad.

Luego, en diciembre del 2023, el partido finalmente apartó a Kaiser de las comisiones legislativas. En la interna de la colectividad se comentó, en ese entonces, que se trató de una represalia por votar de manera contraria a la postura oficial de la tienda en el plebiscito constitucional. Esto, debido a que a inicios de noviembre el diputado anunció que votaría “En contra” de la propuesta emanada del Consejo Constitucional, órgano que estaba compuesto en su mayoría por republicanos.