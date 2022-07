“No tienen ningún asidero”: Jackson desestima críticas de oposición sobre “poca prescindencia” de Boric ante plebiscito

Este domingo, el ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, abordó las críticas provenientes desde la oposición respecto a que, a juicio de ellos, el Presidente Gabriel Boric “ha dejado de lado sus actividades por hacer campaña” de cara al plebiscito de salida, agregando que habría “poca prescindencia” por parte del Mandatario.

En ese sentido, Jackson fue tajante en afirmar en Chilevisión Noticias que “me parece que no tienen ningún asidero porque la prescindencia que tiene un dictamen en la Contraloría hace referencia a no ocupar recursos y tampoco tiempo laboral para manifestarse por una opción específica y el gobierno eso lo ha cumplido a cabalidad”, precisó.

En tanto, respecto de que habría “intervencionismo” por parte del gobierno hacia una opción, puntualmente sobre el Apruebo, el titular de la Segpres lo volvió a descartar: “Cuando el Presidente en el rol de entregar el texto de nueva Constitución es para que la gente pueda decir Apruebo o Rechazo y cuando le piden una firma al Presidente él nunca se va a negar, no hacerlo sería muy contrario a la personalidad del Presidente”.

Mientras que, el pasado 20 de julio, Boric a través de su cuenta de Twitter compartió una publicación del diputado Diego Ibañez (CS), correspondiente a un meme del cantante Chayanne en donde se llamaba a votar Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre. “¿Cómo convencer a tu familia de votar Apruebo?”, decía el encabezado.

La historia fue borrada momentos después y sobre ello, Jackson aseguró que “se asumió como un error de alguien del equipo del Community Manager que subió una foto y se bajó inmediatamente, fueron 10 minutos”.

Por último, el secretario de Estado se refirió a la denuncia presentada por el Partido Republicano en contra de él y la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, en el marco de la prescindencia que se debe respetar de cara al plebiscito y solicitar la creación de una “unidad especial” para investigar una posible intervención electoral del gobierno del Presidente Boric.

Es así, que señaló que si el excandidato presidencial, José Antonio Kast “le tiene miedo a que entreguemos la nueva Constitución, uno pensaría que las personas que están con el Rechazo les debería gustar que la entreguemos, tanto las personas del Apruebo como Rechazo deberían estar repartiendo el texto de la nueva Constitución”, emplazó.

“Me llama la atención que nos reclamaban desde la oposición que antes del plebiscito no estábamos gobernando y ahora nos dicen que lo interpretan como una campaña por el Apruebo, cuando nunca hemos manifestado una posición”, finalizó el ministro Segpres.