Nueva baja en la DC: diputado Miguel Ángel Calisto renuncia al partido

Tras 18 años de militancia, el diputado Miguel Ángel Calisto concretó hoy su renuncia a la Democracia Cristiana (DC), luego de que ayer se declarara en “estado de reflexión” a propósito del clima tensión y la aguda crisis política que vive hoy por hoy la DC.

Ayer, mientras se desarrollaba la Junta Nacional del partido, el parlamentario había puesto en duda su permanencia en la tienda falangista.

En ese sentido, Calisto había afirmado que “no me siento parte de una comunidad donde las acciones no son democráticas”, y acusó a la directiva del partido de estar “tomando decisiones absolutamente estalinistas”.

Finalmente su renuncia se concretó hoy y fue confirmada por el mismo parlamentario a través de redes sociales, con un sentido mensaje de despedida a sus correligionarios.

“Desde los 14 años la DC fue mi familia, mi comunidad. Donde construimos grandes amistades, donde juntos nos convencimos que el espíritu y la materia son elementos fundamentales para el desarrollo integral de la persona. Sigamos juntos en las ideas. Gracias. Abrazo a mis camaradas”, cerró su declaración el parlamentario, quien durante la semana había sido levantado como carta de la oposición para presidir la Cámara de Diputados.

La renuncia de Calisto, además, no es sólo a la tienda falangista, sino que también el parlamentario no participará más en la bancada de diputados y diputadas de la decé.

Junta Nacional y tensión interna en la DC

La renuncia de Calisto se suma a la de otros dirigentes políticos de la decé, que ya habían materializado su salida del partido en las últimas semanas. Entre ellos resaltan los senadores Ximena Rincón y Matías Walker; el expresidente de la colectividad, Ignacio Walker Prieto; los gobernadores Claudio Orrego (RM) y Patricio Vallespín (Los Lagos) y los exministros René Cortázar, José Pablo Arellano y Alejandro Ferreiro.

La Junta Nacional de la DC continuará durante la jornada de hoy y tiene entre otros objetivos aplacar el clima de tensión interno que vive la colectividad. Sin embargo, pese a los esfuerzos del actual presidente del partido -Alberto Undurraga-, la crisis parece no dar tregua.

Durante el desarrollo de la instancia, un grupo de 70 militantes, entre ellos Chahín y los diputados Joanna Pérez y Jorge Saffirio, se restaron de la reunión denunciado “graves irregularidades” e incluso asegurando que podrían recurrir a tribunales para impugnar los actos -que a su juicio- son de “manifiesta ilegalidad”.

Además, la tarde del viernes se hicieron públicas dos resoluciones que intensifican la inestabilidad del partido. Una de ellas, emitida por la Corte de Apelaciones de Santiago, declara admisible el recurso de protección que presentó el exconvencional Fuad Chahin a raíz de la suspensión de su militancia, decidida por el tribunal supremo del partido la semana pasada por “contravenir la disciplina partidaria” al anunciar que votaría Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre.

A eso se suma la respuesta del Servel a un recurso que presentó ante el organismo la diputada Joanna Pérez, quien además es vicepresidenta del partido, para solicitar la “declaración de caducidad y cesación del tribunal supremo” del partido. En el documento se argumentó que el órgano que fue elegido con 15 integrantes hoy está compuesto solo por siete, lo que afecta el quórum de mayoría absoluta necesario para tomar decisiones.