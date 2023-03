Presidente de Comisión de Ética tras dichos de diputada Cordero contra senadora Campillai: “Habrá que dilucidar si están en el ámbito de la libertad de expresión”

El diputado Nelson Venegas (PS), quien preside la Comisión de Ética de la Cámara, se refirió esta tarde a los dichos emitidos por la diputada María Luisa Cordeno (ind-RN) en contra de la senadora independiente Fabiola Campillai, y, luego de que un grupo de parlamentarias del Partido Comunista (PC) anunciaran esta jornada que presentarán un requerimiento contra Cordero en la instancia, indicó que la legisladora arriesga ser censurada y hasta el 15% de su dieta parlamentaria.

Cabe recordar que la diputada Cordero, en el programa Sentido Común de radio El Conquistador, acusó a la senadora Campillai de mentir sobre su ceguera, palabras que generaron un rechazo transversal. Fabiola Campillai recibió en su rostro el impacto de una bomba lacrimógena el 26 de octubre de 2019, en el marco del estallido social, el que le provocó fracturas en su rostro y cráneo, además de la pérdida de la visión en ambos ojos.

Consultado por CNN sobre qué es lo que viene ahora para la diputada Cordero, Venegas sostuvo que " es complicado para mí, porque tengo que sancionar o ver cualquier requerimiento que llegue, por lo que si hago algún pronunciamiento que pudiera ser subjetivo en esta oportunidad, puedo quedar inhabilitado para sancionar. Pero, antes que ser uno parlamentario o diputado uno también es ser humano y esto tiene que ver con ciertos grados de humanidad”.

En este sentido, recordó que el reglamento actual de la Cámara sanciona elementos de esta naturaleza, ya que “establece que no se puede generar ataques o realizar menoscabo respecto de colegas (..,) por lo tanto, es posible realizar un requerimiento en ese sentido”.

Al respecto, recordó que además del requerimiento realizado por las diputadas del PC, se está estructurando una solicitud similar desde el Senado como corporación.

Sobre el debate que se dará al interior de la Comisión de Ética, Venegas recordó que “la diputada Cordero ya tiene otros dos requerimientos, porque en el mismo programa radial ha tenido fuertes palabras contra el Presidente de la República, donde lo ha señalado como loco, demente, como que ha tenido episodios de alcoholismo excesivo, cosas de esa naturaleza”.

Sin embargo, agregó que las tres oportunidades por las cuales se le cuestiona, han sido realizadas fuera del hemiciclo.

“Ahí viene un poco el debate que se va a tener que dar en la comisión, porque hay algunos que sostienen que esto está en el ámbito de la libertad de expresión, entonces yo no sé hasta dónde llega la libertad de expresión, seguro que la gente en sus casas también tiene un juicio respecto de esto, y esas son las cosas que se van a tener que dilucidar”, sostuvo Venegas.

Fuero y posibles sanciones

Pero, en este mismo sentido, recordó que al realizar sus declaraciones fuera de la Cámara, la diputada Cordero no tiene fuero por estos dichos.

“El fuero existe solo al interior del hemiciclo y se podrían constituir delitos que podrían ser injurias o cuestiones de esa naturaleza, pero eso sale del ámbito de competencia de la comisión. Esto es un delito de acción penal privada, por lo tanto la única que puede interponer una querella con respecto a una situación de esa naturaleza es la propia afectada”, sostuvo el parlamentario socialista.

Consultado sobre las sanciones que podría enfrentar la diputada ind-RN al interior de la comisión, Venegas sostuvo que “la sanción máxima que cualquier diputado o diputada tiene, respecto de los hechos más graves, es una censura, que queda en su historial parlamentario, y una multa que va hasta el 15% de la dieta parlamentaria. Y estas son las cosas que se están conversando respecto de una eventual modificación del reglamento. Yo estoy muy interesado en que se pueda aumentar la penalidad respecto de las acciones que sean más graves”.

Sin embargo, quiso destacar que “de todos los diputados y diputadas que hay, no son más que cinco los que constantemente caen en la Comisión de Ética, y claro, esto genera una imagen súper fuerte y súper triste para toda la corporación, pero el 99% de los diputados no ha llegado a la comisión”.

Finalmente, sobre casos que se encuentran al interior de la comisión desde el período anterior y aún no han sido resueltos, Venegas recordó que se trata de un proceso largo, que definió como “un pequeño juicio”, donde existe la posibilidad de que la parte acusada haga sus descargos, además de la presentación de testigos y antecedentes por ambas partes, entre otros elementos.

“A la vuelta de la semana distrital viene una cantidad de fallos importantes que son los que se han estado tramitando, no particularmente de este tema, pero sí de algunos que son más o menos bullados y que hasta el momento no ha existido alguna determinación y la gente siente que la Comisión de Ética no está cumpliendo su rol”, indicó Venegas.

En este sentido, destacó que la instancia si está trabajando, “lo que pasa es que como todo juicio es un poco largo, pero ya vienen algunas sanciones que se van a establecer y se van a dar a conocer la semana que viene”, cerró Venegas.