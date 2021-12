14 regalos de último minuto (y que funcionan para casi cualquier persona)

Quedan solo horas para Navidad y te falta un regalo para esa tía que ves poco, tu primo que vive afuera, la suegra con la que no puedes quedar mal o un amigo de tu papá que invitaron a último momento a la cena. No están las energías ni las temperaturas para ir a meterse a un mall ni menos a una calle comercial, donde ya ni las veredas están libres de puestos de venta. ¿Qué queda? Pues comprar por internet y rogar porque el despacho pueda llegar a tiempo. Los siguientes productos que sugerimos —todos recomendados por expertos o probados por nuestro equipo— cuentan con opción de entrega rápida o con retiro en tienda. ¡A cruzar los dedos de que lleguen a tiempo!

1. Teclado inalámbrico Logitech K400 Plus

No solo para las y los teletrabajadores este es un gran regalo: incluso para quienes están aburridos de escribir en su tevé con el control remoto resulta ideal. Este teclado inalámbrico se conecta a casi cualquier aparato que tenga Bluetooth —desde computadores hasta smart TVs, pasando por celulares y tablets— y le hará la vida más fácil a toda persona enfrentada a la tecnología. Para estos aparatos no hay mejor marca, según el sitio especializado Wirecutter, que Logitech.

2. Té matcha Tipson surtido (60 bolsitas)

No a todo el mundo le gusta el té, pero a casi. Y a quienes les gusta, normalmente les fascina el té matcha, una variedad más sofisticada y sabrosa, muy popular en Japón y con grandes beneficios para reducir el estrés. Esta caja de la conocida marca Tipson incluye 60 bolsitas con un surtido de sabores, entre ellos la menta, el arándano, miel y limón, y canela y jengibre.

3. Tetera de vidrio Glasso Co con infusor metálico 1 litro

Para amantes del té más tradicionales, una gran idea es regalar una buena tetera. Esta nos la recomendaron unos expertos en té porque al ser de vidrio transparente, uno además puede disfrutar visualmente de los colores de la bebida. Contiene un infusor metálico y es apta tanto para aguas fría como calientes e ideal para compartir entre 2 a 5 personas.

4. Terranoble Disidente Carignan-Mouvedre-Garnacha 750 cc

Es cierto: hay un porcentaje de la población que no bebe o que simplemente no le gusta el vino. No los vamos a juzgar. Pero incluso a ellos regalarles una gran botella como esta no será mala idea: así tendrán siempre bajo la manga un buen tinto para recibir a sus invitados. Nuestro columnista gastronómico Álvaro Peralta la recomendó por ser un “soberbio carignan-mouvedre-garnacha, un vino ensamblado de color rojo intenso y muy aromático, pero que en boca entrega una complejidad exquisita, equilibrada entre lo ácido y lo frutal (...) Sin duda alguna, una botella que se agradecerá”.

5. Protector solar La Roche-Posay Anthelios FPS50+ 50 ml

Sabemos que puede ser medio fome regalar un bloqueador: no provocará gestos de asombro ni de sorpresa, y quizá algún malagradecido lo reciba con alguna desaprobación, pero lo que no saben es que están siendo bendecidos con una pócima que les alargará y mejorará la vida. Usar protector solar, en especial durante el verano, nos puede evitar varias lesiones a la piel en el corto plazo, y en el largo es capaz de salvarnos de un cáncer. Aunque todos sirven, este de La Roche-Posay es particularmente bueno, según nuestro colaborador Luis Gajardo: “sobre todo si tu piel es más rosada o derechamente blanca. Su gran virtud es que es súper líquido, se impregna rápidamente y no se corre con la transpiración, por lo tanto no irrita los ojos”.

6. 4 copas de vino Spiegelau Winelovers Bordeaux

“Nadie se va a quejar si le regalas un buen set de copas”, nos dijo el sommelier Pablo Romanini. Tanto para los bebedores de vino como para los de agua, contar con buenas copas —es decir, sí o sí de cristal— hará cien veces mejor su experiencia. Según nos explicaba la experta Carolina Leiva, “el cristal garantiza una inocuidad que el vidrio no, interfiriendo mucho menos en la parte organoléptica”. Entre muchas marcas, ella recomienda las copas Spiegelau, de origen alemán, que tienen una larga tradición en cristalería pero a precios alcanzables. “Su material, sin dejar de ser de cristal, no es tan delicado, resistiendo más cantidad de lavados y a algunos accidentes. El sonido de su brindis, además, es espectacular”.

7. Maleta de cabina F Montana 34 litros

Llegó la variante omicron y nuevamente los viajes por el mundo se complicaron. Pero suponemos que en algún momento subirse a un avión y volar a otra parte del planeta o del país volverá a ser como antes. Y para eso se necesita una buena maleta de cabina, que evite las largas esperas y cobros de equipaje. Según nos dijo Fran Opazo, una conocida travel blogger chilena, “es mejor asegurarse con una de cubierta dura”. Los materiales que suelen garantizar esa dureza son el policarbonato y el polipropileno, plásticos rígidos que garantizan resistencia a la furia de los operadores aéreos, aunque también más caros. El tamaño estándar que debería funcionar en la cabina de cualquier avión es de 55 cm de alto, 40 cm de largo y 20 cm de ancho. Sí, no es mucho espacio, pero según Opazo, es más que suficiente para viajar.

8. Colección de barras de chocolate Bitter Quintal (10 un)

Con el chocolate es fácil irse a la segura, más aún si tiene un alto porcentaje de cacao y está hecho de forma artesanal. Las papilas gustativas y los neurotransmisores enloquecen cuando se enfrentan a sabores tan complejos en forma tan pura, sin la trampa del azúcar ni la grasa. Álvaro Peralta nos sugiere los de Quintal, que vienen en combinaciones con albahaca, peperoncino, naranja y jengibre, y mucho más.

9. Plancha vertical Thomas TH-7300

Otro para la lista de los regalos útiles, obsequios con los que no siempre se obtiene una sonrisa pero a los que, tal como a Marcelo Bielsa, el tiempo les dará la razón. Las planchas a vapor verticales son hoy furor entre millenials y solteros, pues hace que la tortuosa faena de planchar sea más fácil y rápida. “Me demoro dos minutos en dejar lisa un blusa”, nos dijo hace un tiempo Florencia Merlez, conductora radial de FMDos. “Saca de apuros. Ayuda mucho en el día a día, sobre todo cuando no hay tiempo”. Ella usa este modelo Thomas, que le parece cómoda y práctica pero que —a diferencia de otras más pro— no tiene pedestal para apoyarla. ¿Cómo lo resuelve? Poniendo su ropa contra un sillón y pasar sobre ella el aparato a vapor.

10. Cucurucho navideño Puravida

Regalar flores nunca pasa de moda, y aunque no suelen ser un obsequio navideño, resulta una buena solución para cuando no abundan las ideas ni el tiempo. Puravida es una florería testeada por Práctico, cuyos hermosos y elegantes ramos llegan a tiempo y en un muy buen empaque. Este, diseñado especialmente para estas fiestas, incluye 12 varas de flores frescas y follajes en tonos navideños como rojos, burdeos, blancos y verdes envuelto en papel del día, presentado en una distinguida caja. Aún hay unidades disponibles para el 24 de diciembre.

11. Suscripción anual a YouTube Premium

La oferta actual de servicios de streaming es abrumadora. Son demasiadas plataformas con infinidad de contenidos, y aunque todas tienen lo suyo, no necesariamente valen la pena en el mediano plazo. Pero según nuestra experiencia, la app que de verdad resulta rentable y a la que se le puede sacar mayor provecho con la suscripción, es a YouTube Premium. No solo para ver todos los videos sin ningún anuncio ni poder observarlos de fondo en cualquier dispositivo, sino además porque da acceso a YouTube Music, una plataforma musical subvalorada, que aún tiene por mejorar en su interfaz, pero que suena muchísimo mejor que Spotify, a un precio más bajo y con un catálogo bastante más amplio. Con esta gift card, harás feliz a cualquiera.

12. Juego de mesa Dobble

Si hay que regalar a una familia o a niños, un juego de mesa siempre será bienvenido, incluso en hogares donde nadie se despega de las pantallas. Pero hay juegos y juegos: un naipe inglés no tendrá mucho brillo, tampoco el repetido jenga. En cambio el Dobble seguro será sensación. Recomendado por expertos en educación y juegos de mesa, es un título muy entretenido, divertido para chicos y grandes, de dinámica muy rápida y cuya gracia no se agota nunca.

13. Plus Plus Mini Basic 170 piezas

Siguiendo con las niñas y niños, los bloques son un regalo ideal. Pero para no quedarse pegados con los Lego, que además son muy caros, se puede innovar con Plus Plus, una marca también danesa, muy versátil y que permite crear muchísimas figuras con total libertad. “Es un juguete muy premiado, que ha crecido mucho en los últimos años”, nos dijo Klaus Holscher, gerente general de la tienda Genial. “Afuera lo ocupan mucho en restaurantes, para que los niños jueguen mientras llega la comida, también en colegios y museos. Fomenta mucho las habilidades motrices, la coordinación mano-ojo y, por supuesto, la creatividad”.

14. Toalla de playa Cannon 160x80cm

A nadie le sobran toallas de playa. Siempre se hacen pocas o cada ciertos años es necesario renovarlas, tarea que uno siempre se promete realizar cuando está de vacaciones pero una vez se acaba el verano queda sepultada como un cigarrillo bajo la arena.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 23 de diciembre de 2021. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.