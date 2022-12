25 productos que nos encantan (y que pueden ser excelentes regalos)

Hemos probado y reseñado docenas de productos, hemos consultado con cientos de expertos para que nos recomienden muchos más, pero en esta ocasión decidimos basarnos en nuestra propia experiencia cotidiana para elegir y proponer veinticinco cosas que valdría la pena regalar en esta Navidad (o en cualquier momento del año). ¿Qué hicieron estos objetos para figurar en esta lista? Fácil: hacernos la vida más simple y/o más placentera. En realidad, no es tan sencillo que un producto consiga ambas cosas, ya que abundan en los hogares las cosas que ni sirven ni gustan, pero las siguientes nos acompañan en nuestro día a día y han salido airosas del examen más riguroso: el de la cotidianeidad. Escogidas por el equipo de Práctico, y útiles para amigos, familiares y compañeros, esperamos que ayuden a facilitar la compleja tarea de pensar en regalos para las fiestas.

Tecnología

Nuevas teclas, nueva vida

Puede sonar como algo intrascendente o poco glamoroso, pero cambiar el teclado del computador —al menos para mí— resultó ser una de las cosas más refrescantes para modificar y mejorar la rutina diaria de trabajo. Si bien el modelo dependerá de gustos, usos y presupuestos, la línea ERGO de Logitech siempre ha sido de mis favoritas: es inalámbrico, con apoya brazos ajustable, apto para distintos sistemas operativos y con un diseño que reduce en un 20% el esfuerzo muscular. (Alejandro Alaluf).

Teclado inalámbrico Logitech ERGO K860

Gran sonido alemán

Entre la amplia oferta de parlantes inalámbricos y portátiles, uno que me sorprendió gratamente es este modelo de la marca alemana Harman Kardon. El Onyx 4 ofrece una excelente y potente calidad de sonido, con un bajo sorprendente —se puede observar el woofer en acción desde la parte trasera— y de alta definición. Su autonomía (8 horas) no será la mejor, pero de verdad que esto pasa a segundo plano cuando se privilegia el buen audio y su precio bastante razonable. Incluye un micrófono integrado que permite acceder a asistencia por voz y también para utilizar en modo conferencia, con cancelación de ruido y eco. En resumen: un golazo. (Nicolás Violani).

Parlante inalámbrico Harman Kardon Onyx Studio 4

Cientos de juegos a un solo clic

Ya sea para una u otra plataforma, recibir de regalo una suscripción que te permita acceder libremente a cientos de videojuegos —tanto nuevos como de los últimos 20 años— es una oferta absolutamente irresistible para cualquier gamer. Si bien la Game Pass corre con algunas ventajas —ya que también es apta para computadores—, los usuarios de PlayStation no se decepcionarán con una cuenta Deluxe, que así como Netflix o Spotify, les permitirá jugar muchísimos títulos a solo un clic de distancia. (Alejandro Alaluf).

Audífonos unidos

Siempre que pregunto por recomendaciones, o leo artículos sobre los mejores audífonos para hacer deporte, me da nervios solo pensar en tener auriculares sin ninguna clase de cable. Quizá es una cosa generacional o una simple manía personal, pero para mi paz mental es indispensable que estén unidos uno al otro. No podría ni correr ni andar en bicicleta ni hacer nada pensando en que uno se me puede caer (y eventualmente irse por un desagüe o pisarlo o abandonarlo en el medio de la calle). Si se pierden, que lo hagan los dos juntos. (Luis Gajardo).

Audífonos inalámbricos Energy Sistem Sport1+

Casa & Cocina

Bar con ruedas

Siempre he querido poder lucir uno de estos bares en mi casa, y así poder trasladar del living a la terraza toda mi colección de licores. Además, son perfectos para quienes no tienen mucho espacio en casa, y con un buen surtido de botellas se transforman en un gran artículo de decoración en cualquier departamento o casa. (Bárbara Pezoa).

Carrito de bar Ulus Pullay Dorado

Minipimer

Entre más uno cocina, más electrodomésticos pareciera que faltaran en la casa. Siempre aparece una receta que exige otro artefacto —o máquinas que prometen hacer lo mismo pero sin esfuerzo ni aceite— pero ni el presupuesto ni el espacio dan para tanta parafernalia. Pero un aparato que resuelve varios problemas en uno, sin costar seis dígitos ni ocupar la mitad del mesón de cocina, es esta minipimer FDV. De metal y no de plástico, se siente pesada y firme en la mano, con 800W de potencia que licúan, muelen, baten, pican y trituran con grandes resultados. Tiene además una varilla para hacer puré que realmente hace puré: las papas quedan cremosas, sin grumos ni trozos duros. Incluye vaso de 800 ml, un recipiente con cuchillas para picar de 500 ml y un batidor. (Cristóbal Bley).

Minipimer FDV Thunder 800W

La mejor cafetera del mundo

En tiempos de cápsulas y otras sofisticaciones, vale la pena reivindicar la antigua cafetera Moka de Bialetti, que desde hace casi cien años resiste a pesar de todo. No es cara, tiene bonito diseño y aprovecha el café como ninguna. Se puede usar en casa, en todo tipo de cocinas —a gas, inducción o vitrocerámica— y hasta en el camping. Es todo terreno y totalmente indispensable. (Álvaro Peralta).

Cafetera Bialetti Moka Express 3 tazas

Té con estilo

Me encanta el café, pero la línea entre el gusto y la adicción es demasiado fina y muy fácil de traspasar. Para mantener su consumo bajo control, decidí intercalar su ingesta con otro estimulante: el té. Seguramente es solo una ilusión —el deseo por un espresso que me inunda cada mañana a las 11 en punto aún no se me quita— pero el ritual del té también tiene lo suyo, más si se prepara en una tetera. Como nos han dicho algunos expertos, los sabores y aromas se intensifican en estos utensilios, y las hojas rinden más que en una bolsita. Y en este modelo enlozado Cóndor, hecho en Chile y de muy buena calidad, la mesa también adquiere otro color y prestancia. (Cristóbal Bley).

Tetera roja enlozada Cóndor 500 ml

Súper secador

Si alguna vez escucharon hablar de los secadores de pelo Dyson, la misma marca británica que crea unas aspiradoras increíbles, sabrán que promete maravillas en tu frondosa cabellera. ¿El problema? Su precio es inalcanzable, alcanzando los 400 mil pesos. Pero llegó a Chile su competencia, una marca llamada Laifen. Si bien no es barato, vale casi la mitad que Dyson y sus características son casi las mismas: tiene un motor de 110.000 rpm —lo que reduce el tiempo de secado a la mitad—, un sensor térmico y un microprocesador, los que permiten un ajuste inmediato para reducir el daño del cabello. A diferencia de los clásicos secadores, no te quema el cabello. Y olvídate del frizz. (Bárbara Pezoa).

Secador de pelo Laifen

Pies blancos

Soy de los que creen que las zapatillas blancas no deben serlo del todo: que una ligera pero natural capa de suciedad les da carácter y al mismo tiempo una especie de camuflaje para no llamar tanto la atención. Pero ese soy yo: la mayoría las quiere impecables, blancas como la nieve que nunca caerá en Navidad, perlas radiantes que envuelven los pies. Un aparato que ayuda en esa titánica tarea —como también en la de mantener decente el calzado escolar de los niños— es este sencillo limpiador Philips, una maquinita a pilas que no tiene mucha ciencia pero sí harta eficiencia. Como explicamos en esta reseña, consigue remover la mugre de las zapatillas muy rápido y con poco esfuerzo. Para adictos a la blancura en sus pies, será un económico y útil regalo. (Cristóbal Bley).

Limpiador de zapatillas Philips GCA1000/60

Bienestar

Una gran crema hidratante

Una refrescante crema hidratante con textura gel. Así es la Moisture Surge 100H de Clinique: sin aceite, con biofermento de aloe y ácido hialurónico, para una hidratación que, dicen, dura 100 horas. Lo interesante de este producto es su versatilidad: es apta para pieles mixtas, secas, y grasas, que es justamente mi tipo. No es sencillo encontrar algo que funcione y se adapte, pero esta crema superó mis expectativas. Con poco tiempo de uso, notas una piel más hidratada y luminosa. (Alexa Aguilera).

Crema hidratante Clinique Moisture Surge 100H 125 ml

El mejor sérum contra las manchas

Este es un sérum antimanchas muy efectivo, el mejor que he probado en años. Si es que uno tiene melasmas no se puede esperar a que se le vayan todas las manchas, pero al primer mes de uso sí consigue atenuarlas considerablemente. Para ver buenos resultados, se recomienda aplicar directamente en la mancha de la piel por al menos dos semanas, antes de aplicar en todo el rostro. (Bárbara Pezoa).

Sérum antimanchas Is Clinical White Lightning 15 ml

Masaje de bolsillo

La utilidad de este coqueto accesorio es inversamente proporcional a su pequeño porte. Además de barato es inmensamente útil para automasajearse, desde los pies hasta la espalda. Lo puedes apoyar contra la pared y hacerte un cariño descontracturante en el cuello o los hombros. Lo mejor para combatir lumbagos y lesiones dorsales. (Luis Gajardo).

Pelota de masaje Decathlon

Control de pelos

La proliferación de rasuradoras especiales para “esas partes” del cuerpo es curiosa (¿habrá sido la pandemia? ¿desde cuándo le tenemos fobia a los pelos?) pero se están haciendo cada vez más populares. Este modelo Meridian, que probé hace unos meses, es inalámbrico, resistente al agua, fácil de usar y sin dejar irritación. Puede llegar a ser un objeto de verdad transformacional para la rutina diaria. Aunque cuidado: si se usa una vez, es probable que no haya vuelta atrás. (Alejandro Alaluf).

Rasuradora Meridian The Trimmer

Un perfume para siempre

Siempre me han gustado los perfumes, sobre todo algunos de Carolina Herrera. Pero una vez que conoces Herrera for Men, no hay vuelta atrás. Fresco y profundo, pero sin llegar a ser pasoso, se transforma rápidamente en un ritual cada vez que haya que salir de casa. (Álvaro Peralta).

Perfume Herrera for Men EDT 100 ml

Sueños sedosos

¿Marcas en tu rostro al despertar? ¿Pelo enredado? Olvídate de esos problemas matutinos: no solo para salir al mundo sin la almohada pegada a la cara, sino para evitar la aparición de arrugas y tener un pelo más sano. Las fundas de algodón absorben la humedad de tu pelo y tu piel (incluidas las cremas y sérums que te aplicas en las noches), razón por la que muchas veces amanecemos con resequedad. Al dormir en una funda de seda, tu rostro lucirá más suave y luminoso y tu pelo más hidratado. (Bárbara Pezoa).

Funda de seda para almohadas Tessa

Ocio & disfrute

Dale color al brindis

Se trata de un licor chileno de 30 grados, libre de gluten, hecho a base de maíz macerado en frutos rojos del sur, piña, albahaca y cardamomo. Rico y fresco, su principal atractivo está en su color, un azul cian que se debe a una infusión floral orgánica, y que al combinarse con un cítrico —como jugo de limón o pomelo— adopta una tonalidad magenta. Si se lo combina con un alcalino, en cambio, el color pasa a ser calipso. Loco, ¿no? Es un licor versátil, apto para novedosas versiones de sours, mojitos o caipiriñas, o simplemente tomarlo con tónica. (Nicolás Violani).

Licor de maíz Litmûs 750 cc

Delicias sin gluten

No soy una persona de chocolates. Más bien disfruto de las cosas ácidas, por lo que cuando probé estas frambuesas bañadas en chocolate amargo me explotó la cabeza. Es una combinación de dos mundos: la intensa acidez de las frutas con la amargura del cacao. Por dentro, además, tienen un dulce chocolate blanco. Simplemente una delicia. Con su formato es muy fácil devorarlas viendo una serie o leyendo un buen libro. También puede ser la sensación de un postre de domingo con la familia. Creadas por la chocolatera argentina Rapanui, se convirtieron rápidamente en su producto estrella. (Alexa Aguilera).

Frambuesas bañadas en chocolate Franuí 150 g

Una trágica joya japonesa

Junto a El Ocaso, este libro es el clásico del malogrado escritor japonés Osamu Dazai, una especie de vocero generacional una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. En 1948, cuando ya era un autor exitoso, uno de los más importantes de su país, se suicidó. En Indigno de ser humano hace una autobiografía a través de Yozo, un joven estudiante de provincia, que tras un intento de suicidio es despreciado por su familia, llega a Tokio y se entrega a los excesos, se enfrenta a la decadencia y vive el sinsentido. Una influyente crónica de la desgracia que aún sigue vigente. (Nicolás Violani).

Osamu Dazai - Indigno de ser humano (Abducción Editorial)

Snack adictivo y nutritivo

Esta barrita de coco rallado, bañada en chocolate sin azúcar, fue otro de mis gratos hallazgos. Es perfecta para una colación de media mañana o tarde. Si te gustan golosinas del tipo Prestigio, este producto es su evolución, puesto que está libre de sellos, no tiene colorantes ni azúcar añadida. Eso sí, contiene leche y está elaborado en plantas que también procesan cereales con gluten, maní, soya, nueces y sus derivados. Un dato: cuando está refrigerada, es aún más deliciosa. (Alexa Aguilera).

Barra de chocolate y coco Wild Foods 35 g (5 unidades)

Vestuario & outdoor

Como andar descalzo

Con pantalones largos o cortos, de día o de noche, para estar en casa o incluso ir al trabajo: las alpargatas son un gran calzado, porque usarlas no tiene mucha diferencia con andar descalzo. Se siente uno liviano y sin demasiado calor en los pies. Afortunadamente, en los últimos años se volvieron a poner de moda, por lo que no cuesta mucho encontrarlas, ojalá con suela de goma, que dura mucho más que las originales de cáñamo. Si se viaja a Argentina, hay que aprovechar y traer muchas, porque allá la oferta es otra cosa. (Álvaro Peralta).

Alpargatas de lona H&M

Pedalear sin pinchar

Quien se mueve o transporta en bicicleta sabe muy bien que el infierno es una rueda pinchada. Caídas y accidentes pueden ocurrir por torpeza propia o ajena, pero que la cámara se rompa es más bien una maldición del destino, el diablo metiendo la cola entre nuestras ruedas. Pero esa humillación y sus nefastas consecuencias se pueden evitar con un elemento muy simple y efectivo: una cinta antipinchazos. Es un poco jodida de instalar —hay que ponerla entre el neumático y la cámara— pero después de eso uno se olvida: en más de ocho meses no he tenido que volver a cambiar, parchar ni comprar una de repuesto. Una verdadera bendición. (Cristóbal Bley).

Protector antipinchazos Mr Tuffy Ultra Lite 700x20 / 27x1

El par más cómodo

Ni de cerca me identificaría como un conocedor del mundo sneaker, mucho menos un coleccionista, pero sí puedo decir con total honestidad que hay un antes y un después en la vida al usar zapatillas New Balance, en especial sus modelos clásicos, como el 574. La marca se hizo un nombre en la industria revolucionando la ingeniería de las zapatillas de running. Luego pasó de ser considerada “dad shoe”, pero terminó dando pelea en los segmentos de moda. No existen, en mi opinión, zapatillas más cómodas que las NB. (Luis Gajardo).

Zapatilla New Balance 574

Mascotas

Para dejar al perro solo

Enseñarle a un perro a quedarse solo en casa es todo un desafío. Si no están acostumbrados, son capaces de hacer verdaderas pataletas, destruyendo todo a su paso. Un consejo que suelen dar los expertos es mantenerlos ocupados y entretenidos en tu ausencia, pero en la práctica esto puede parecer más una adivinanza que una solución. Ahí es cuando aparecen estos juguetes cognitivos que además funcionan como alimentadores. Mantiene ajetreada a la mascota, que para llegar al premio —un snack o alimento que le guste— debe resolver un problema y eso estimula su capacidad cognitiva. En este caso, se trata de un puzzle, en el cual debe desbloquear las piezas para acceder a la comida. Un regalo para el perro y un salvavidas para sus dueños. (Nicolás Violani).

Puzzle para perros Nina Ottosson Dog Twister

Un inodoro natural

Este sistema de baño para perros es una excelente solución para mascotas de departamento. Si bien son de pasto natural, el sistema incluye una membrana impermeable, por lo que no filtra y absorbe olores. Hay quienes sacan religiosamente a su perro todos los días a ciertas horas definidas, pero cuando eso no siempre es posible, este césped le da el espacio y la libertad para hacer sus necesidades en un lugar indicado y cuando el perro quiera. Es como tener un pedacito de jardín a su disposición y en nuestro hogar, al menos, este sistema nos acomoda y agradecemos su existencia. (Alexa Aguilera).

Bili Box grande (100x50cm)

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 19 de diciembre de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.