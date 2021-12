20 productos que nos encantan (y que podrían ser excelentes regalos)

Hemos probado y reseñado decenas de productos, hemos consultado con cientos de expertos para que nos recomienden muchos más, pero en esta ocasión decidimos basarnos en nuestra propia experiencia cotidiana para elegir y proponer veinte cosas que valdría la pena regalar en esta Navidad (o en cualquier momento del año). ¿Qué hicieron estos objetos para figurar en esta lista? Fácil: hacernos la vida más simple y/o más placentera. En realidad, no es tan sencillo que un producto consiga ambas cosas, ya que abundan en los hogares las cosas que ni sirven ni gustan, pero las siguientes nos acompañan en nuestro día a día y han salido airosas del examen más riguroso: el de la cotidianeidad. Escogidas por el equipo de Práctico, y útiles para amigos, familiares y compañeros, esperamos que ayuden a facilitar la compleja tarea de pensar en regalos para las fiestas.

Aspiradora inalámbrica de mano Eufy Homevac H11

Adquirir esta aspiradora ha resultado una gran inversión. Los pequeños desastres —como cuando se cae la harina o la tierra de una maceta— o lugares difíciles como los rincones se limpian en segundos con esta pequeña maravilla. La particularidad de este modelo es que es inalámbrico, por lo que también es excelente para aspirar los asientos del auto y uno de mis placeres favoritos: las profundidades del sillón. Además es muy fácil de limpiar, tiene 5.500Pa de potencia y puede llegar a absorber incluso los pequeños pelos de las mascotas. —Alexa Aguilera.

Audífonos Sennheiser HD 250BT

Podríamos decir que los HD 250BT son audífonos de gama intermedia, pensada para dispositivos móviles, pero sorprenden por su calidad y definición. Ligeros, cómodos, muy sencillos de utilizar y de emparejar vía Bluetooth, son compatibles con formato de audio AAC y con el códec AptX Low Latency, que permite tanto la reproducción de audio de alta calidad —similar a la de un CD— como una de baja latencia. Tienen un excelente equilibrio de agudos, medios y graves, haciendo que la escucha sea agradable y con cierto nivel de profundidad. Su batería permite hasta 25 horas de uso con. Además tienen buen rendimiento en llamadas y videollamadas. Lo mejor de todo: por estos días están con descuento. —Nicolás Violani.

Tocadiscos Audio-Technica AT-LP120X USB

Audio Technica es una de las marcas más fiables del mercado audio, y en su modelo AT-LP120X ofrece una versión renovada de una de sus tornamesas más clásicas y aclamadas, pues mezcla características profesionales con una usabilidad sencilla. Posee un motor de accionamiento directo (Direct Drive) y un preamplificador fono seleccionable, por lo que puedes conectarla directamente a tu equipo de audio vía cable RCA. También tiene una salida USB para enchufarla al computador. Cuenta con un brazo en forma de S, con contrapeso ajustable —aspecto clave para un tocadiscos de calidad— y una cápsula Dual Magnet AT-VM95E. Reproduce discos de 33-1/3, 45 y 78 rpm, así que si aún tienes alguna reliquia de Chuck Berry o Buddy Holly, podrás disfrutarla a pleno. —Nicolás Violani.

Parlantes Edifier 1700BT

La búsqueda del “verdadero” sonido de alta calidad puede ser como la del Arca pérdida: interminable ante la cantidad de detalles que se necesitan o pueden ser mejorados en la cadena de sonido. Si el espacio o el presupuesto es limitante para unos parlantes de columna, como los antiguos, una muy buena alternativa son los bookshelf o de librero. Como estos Edifier 1700BT, que ofrecen una muy buena calidad de sonido y mucha versatilidad, ya que además de la conexión por cable (entrada RCA dual), tienen también conectividad Bluetooth 5.0, que garantiza una buena fluidez en la transmisión de datos. Gracias a su procesador Qualcomm AptX HD pueden reproducir en alta definición, tienen muy buena potencia (15 watts de altos, 18W de medios y bajos), y un control dinámico que previene la distorsión. Incluye un ajuste manual de graves y agudos y viene con un control remoto para gestionar el placer sin levantarse del sillón. —Nicolás Violani.

Moledor de café Hario Mini Slim

Convencido después de entrevistar a experimentados baristas, me decidí a moler mi café en casa. Lo que me parecía antes un acto de esnobismo resultó ser en realidad un gesto de respeto a los granos, que enteros conservan mejor sus propiedades en el tiempo y molidos justo antes de prepararlos entregan más aroma y sabor. Para bebedores de café, solitarios y moderados de café, que no pasan de una o dos tazas diarias, este molinillo Hario es la mejor solución: abordable en precio, excelente en materiales —sus muelas son de cerámica— y confiable en su molienda, que puede ser regulada según la cafetera que se tenga. Requiere eso sí de un pequeño esfuerzo físico, que no llega a ser malo: ayuda a mantenerse activo y lleva a pensarlo dos veces antes de hacerse un café. —Cristóbal Bley.

Cafetera Moka Bialetti (3 tazas)

La crisis existencial al despertar cada mañana se ahoga con un buen café. Hasta ahora, la mejor opción en términos de calidad, cantidad, precio y facilidad de uso me la ha dado esta popular cafetera italiana Moka Bialetti. Tiene un diseño tradicional, que disemina el calor de manera eficiente y controlada, con lo que mejora ostensiblemente el aroma del café. Y es muy sencilla de usar: basta llenar de agua fría la caldera, agregar el café molido al embudo que va sobre ésta, fijar la parte superior y ponerla al calor. En un par de minutos se obtiene ese brebaje capaz de levantar a Lázaro de un sólo golpe. —Nicolás Violani.

Protector solar La Roche-Posay Anthelios FPS50+ 50 ml

Tanto si eres de piel sensible como si no, es muy importante hacerse de un buen bloqueador. Como ya debes saber, el sol no se anda con tonteras últimamente. Si ni los graves problemas de salud ni el envejecimiento prematuro que te puede provocar la exposición irresponsable a los rayos UV están entre tus planes, pero aún así te gusta hacer deporte al aire libre, este es un gran producto. No es barato pero sí muy bueno, sobre todo si tu piel es más rosada o derechamente blanca. Su gran virtud es que es súper líquido, se impregna rápidamente y no se corre con la transpiración, por lo tanto no irrita los ojos. —Luis Gajardo.

Suecos Birkenstock Boston Oiled

Estos suecos son el mejor zapato del mundo. Tal vez desde fuera no luzcan tanto, pero la verdad es que no pueden más de cómodos, ya que se amoldan a tu pie mientras más los usas. Además, sirven para todo el año: se pueden llevar con shorts en verano o con calcetines y pantalón largo en invierno, pero en ningún caso fallan ni se sienten incómodos. Por otra parte, y quizá la más importante: son muy duraderos. Tanto así, que a mis 46 años he tenido solo dos pares en toda mi vida, y eso que los uso desde los 17. En resumen, un zapato que no puede faltar en el clóset. —Álvaro Peralta.

Lentes de sol Karün Orca Azul

Contra toda advertencia médica, siempre fui de comprarme lentes de sol en la cuneta o en los kioscos de los mall. Total, tarde o temprano se iban a perder o quebrar. Hasta que sin pedirlos llegaron a mis manos unos Karün, empresa que los fabrica en la Patagonia con basura recogida cerca del mar. Más allá de su filosofía y discurso, que les han dado una gran reputación, hay que decir que los lentes son muy atractivos: cómodos, elegantes y sencillos. Puestos no se sienten pero frente al espejo se destacan relajados y sensuales. No son baratos, pero como regalo seguro harán una diferencia, tanto en quien los reciba como en las comunidades que la marca apoya en el sur de Chile. —Cristóbal Bley.

Zapatillas de running Reebok Energen Plus

La oferta de zapatillas para salir a trotar, correr o “hacer running” —si te quieres poner elegante— es bastante variada, pero a veces los precios pueden frenar las ganas de entrarle a esta actividad. Este modelo de Reebok cumple con el requisito de tener un precio accesible para principiantes, pero además está pensado para distintas superficies, como asfalto (que no se recomienda mucho con ninguna zapatilla), tierra y pasto. Viene en otros colores distintos al negro, pero éste es funcional porque combina con cualquier tenida, más aún si adhieres a la nueva tendencia del health goth o góticos saludables. —Luis Gajardo.

Candado bici U-Lock Kryptonite Keeper

Quienes hemos sufrido el robo de una bicicleta conocemos esa vergüenza e impotencia, una rabia que es más bien desolación y que uno se juramenta en ese instante no volver a sentir. Pero mayor es la humillación cuando después de ese trauma, y con un flamante candado aferrándola a una reja, no somos capaces de encontrar la llave. Eso me pasó a mí: por más que traté, fui incapaz de destruir ni menos de abrir el Kryptonite Keeper con el que tenía asegurada mi bici. Taladros, sierras y martillos parecían juguetes al intentar hacerle daño. Lo que habló muy bien del candado y muy mal de mí. Para mi salvación, alguien encontró las llaves detrás de un mueble y hoy sigo disfrutando de su seguridad.

Banca Blu Fit 80 lbs

Esta oferta está muy buena. Primero, porque está casi a la mitad de su precio original, y segundo porque es una máquina bastante pro, algo así como llevar el gimnasio a tu casa. Hacemos el énfasis en “casa”, porque igual ocupa bastante espacio y no es tan recomendable para quienes viven en estrechos departamentos. Armarla es un bonito desafío de paciencia y perseverancia, como un mecano a gran escala, pero las instrucciones son bastante claras y no necesitas nada más que unas llaves para tuercas y un par de destornilladores. —Luis Gajardo.

Libro de cocina Jamie Oliver Comfort Food

Tengo que reconocer dos cosas: la primera es que gracias a Jamie Oliver me dieron ganas de cocinar. A uno de sus primeros programas, más bien, cuando él y yo éramos unos jóvenes con mucho pelo y entusiasmo, y su energía frente a la pantalla y detrás del mesón era realmente novedosa e irresistible. Y la segunda es que este libro, uno de los demasiados que ha publicado, no es el más sencillo. No son recetas de 15 ni de 30 minutos, la mayoría ni siquiera se alcanzan a preparar en una hora. Por eso se llama Comfort Food, es decir, comida que hace sentir bien, platos como pasteles de carne, musaka griega o macarrones con queso, que para ser reconfortantes necesitan ser preparados con mucho tiempo y cariño. Puede sonar agotador, pero en estos tiempos de apuro y ansiedad, pensar en un almuerzo, planificarse y dedicarle todo un día a cocinarlo es un gran pasillo hacia el relajo, la desconexión y el placer. —Cristóbal Bley.

Mini refrigerador Midea Beer Cooler

Ahora que el verano ya está presente, es necesario estar hidratado y mejor si es con líquidos a baja temperatura. Por eso, contar con un mini refrigerador que permita siempre tener a mano —y en cualquier lugar de la casa— una lata helada de cerveza o de bebida ha sido impagable durante estos días de calor. Caben en él 96 litros —una buena cantidad de six packs— pero también funciona para botellas y, gracias a su amplio rango de temperatura, que va de los -5º a los 18º, funciona además para enfriar vinos y espumantes. —Alejandro Alaluf.

Pelador de verduras Victorinox

Este pelador de verduras Victorinox no solo es uno de los más baratos del mercado si no que también uno de los mejores. Liviano y de tamaño justo, se hace muy fácil manipularlo. Su filo es móvil, lo que hace que funcione bien con productos más bien rectos como una zanahoria, pero también con elementos curvos como peras o papas. Además, no solo sirve para pelar, ya que es un excelente cortador de láminas delgadas de frutas y verduras, ideales para decorar ensaladas o incluso freírlas tipo chips. —Álvaro Peralta.

Posavasos circulares Upcycling (6 unidades)

“Diseño con plástico 100% reciclado” es la consigna de Upcycling Chile, emprendimiento que se dedica a darle nueva vida a un desecho tan complejo como éste, que según la ONU representa el 85% de los residuos que llegan a los océanos y cuyos volúmenes, tal como vamos, casi se triplicarán en el mar. Estos posavasos son una respuesta decorativa atractiva, sustentable y que le entregan un valor agregado a tu mesa. —Alexa Aguilera.

Consola portátil para juegos retro Anbernic RG351MP

Hay muchísimas consolas portátiles que emulan los videojuegos que disfrutamos en nuestra infancia. Pero este modelito tiene el consenso de ser quizá la más versátil de su categoría. Posee una pantalla HD de 3.5 pulgadas, conexión por wi-fi, una gran batería de 3500 mAh (que le da hasta ocho horas de autonomía) y la posibilidad de hacer correr una infinidad de formatos a través de una tarjeta de 64 GB (expandible) que viene pre cargada con más de 2.500 títulos. —Alejandro Alaluf.

Juego de mesa ¡Aventureros al tren! Europa

¿Cansado del Catán o el Dixit? ¿Angustiado por nuevos juegos para compartir en familia o entre amigos? Nada contra el carioca, pero si no quieres pasar todas tus noches en la playa con los mismos viejos juegos de cartas, acá recomendamos esta maravilla. No es un juego barato pero vale cada peso gastado, puesto que su diversión es bien inagotable. Se trata de construir líneas ferroviarias en un mapa de Europa según las cartas que se vayan obteniendo. La idea es completar misiones e instalar la red más extensa, cosa que no es nada sencilla. Muy competitivo y desafiante, con un gran diseño, es ideal para jugar entre cinco pero también permite duelos entre cuatro, tres e incluso dos jugadores. —Cristóbal Bley.

Juego de cartas Uno Flip!

Si crees que la polémica carta +4 es capaz de generar rencores con los amigos o la familia, no sabes lo que te espera con la versión Uno Flip!, donde el juego cambia radicalmente. Si te aparece la carta Flip, el mazo se da vuelta, al igual que las cartas de cada jugador, apareciendo nuevos colores como el violeta, el naranjo y otras distracciones que pueden generar alto nivel de sorpresas. Aunque el original parecía insuperable, esta variante de Uno es dinámica e ideal para jugar entre grandes y chicos. Advertencia: no es apta para malos perdedores. —Alexa Aguilera.

Juguete para perros Kong Classic

Quien convive con un perro u otra mascota sabe que necesita aliados para un cuidado que les ofrezca entretención y distracción. En especial cuando necesitas salir y la bendición de cuatro patas debe quedarse sola en casa. En esos casos, los juguetes para perros son un gran apoyo, en especial si son resistentes y duraderos como el Kong Classic, una especie de pirámide circular, hecha completamente de un grueso caucho. La gracia es que es hueco en el centro, por lo que puedes meter comida o premios en su interior para que el regalón se entretenga peleando por su placer. Esto les ayuda a reducir el estrés, salir del aburrimiento y a disminuir la ansiedad por separación. Se le puede agregar aún más entretención escondiendo el juguete, de modo que el perro tenga que trabajar su olfato para conseguir el premio. —Nicolás Violani.

*Los precios de los productos están actualizados al 15 de diciembre de 2021. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.