Exministro de Hacienda de Argentina señala que las politicas paternalistas fueron castigadas en las elecciones

El exministro de Hacienda de Argentina durante el Gobierno de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, proyectó en un seminario de Clapes UC que las únicas dos fuerzas que podrían imponerse en las elecciones generales de octubre del país vecino serían Juntos por el Cambio (su propia agrupación) y La Libertad Avanza, la coalición del Javier Milei.

Dujovne explicó esta proyección señalando que, con los registros de elecciones anteriores, la participación en las votaciones tienden a aumentar en las elecciones generales y Juntos por el Cambio tiende a mejorar su desempeño. El oficialismo, por su parte, “sube un poco menos de lo que sube la participación. Igual o inferior. Si miramos la experiencia pasado el oficialismo es probable que no genere muchos más votos en octubre que en agosto”, detalló.

El ex secretario de Estado también se respaldó en el índice de confianza del Gobierno elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella de Argentina, cuyos resultados suelen ser parecidos a los obtenidos en las elecciones. De esta forma, el último registro apuntó 24%, sólo 3 puntos de diferencia con los votos del oficialismo. “La sorpresa fue la aparición de Milei. No los votos del oficialismo”, declaró.

De esta forma, realizó una proyección de la composición del parlamento en Argentina señalando que el oficialismo caería de 46% a 37% en la Cámara Baja, con una mayoría en conjunto de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza. En el Senado, de acuerdo a Dujovne, el cambio sería menos abrupto pues se elige por tercios, pero los partidos de derecha estarían a pocos escaños de ser mayoría.

Aún así, Dujovne expresó que “hay que tomar los resultados de la elección con cautela, porque no necesariamente es un apoyo a políticas económicas ortodoxas y liberales. Yo creo que hay un componente de voto que no es ideológico, que tiene que ver con un lider carismático que enfrenta a lo que se percibe como la clase política establecida. Parte de ese voto quiere cambios en la dirección correcta, que no tiene nada que ver con un componente ideológico orientado a las reformas”.

“De las pericias y del éxito inicial que puedan tener tanto Bullrich como Milei en sus gobiernos va a depender de que se convierta en un apoyo a las políticas correctas. Hay un hartazgo de las políticas populistas y paternalistas que fueron castigadas en las elecciones y seguirán siendo castigadas en octubre” agregó el ex ministro.

El eventual escenario económico

Con estas proyecciones, Dujovne apuntó a factores comunes en eventuales Gobiernos como “la eliminación de buena parte de controles de capitales para volver a un tipo de cambio único, la única forma en la que el Banco Central va a poder reconstruir sus reservas internacionales”, que hoy se encuentran en números negativos.

Ambas coaliciones se contrarían también en un punto de fuerte ajuste fiscal “para eliminar el déficit primario en el año uno, para que el Banco Central pueda dejar de financiar al fisco y bajar la inflación”, entre otras cosas. De acuerdo al ex ministro de Argentina, estas son medidas que realizó Macri en su Gobierno, pero con la diferencia de que el ajuste se realizaría más rápido, porque quien sea que gane las elecciones arranca sin crédito.

“Debemos esperar que Argentina vaya a equilibrio primario, para luego ir caminando a terminar el 2027 con superávit en las cuentas públicas. La deuda no es un problema si es que Argentina avanza un programa de este tipo. La deuda pública no es elevada, es sostenible”, explicó.

Por otro lado, proyectó un gran aumento en la producción de petróleo en el país vecino. Si bien hoy Argentina “produce lo que consume”, según Dujovne, se espera un fuerte aumento de exportaciones en 2031, logrando enviar al exterior 750 mil barriles diarios de petróleo. “Lo mismo con el gas. Lo que cambia el balance comercial energético”, declaró, agregando que espera un resurgimiento de la actividad minera que, “con la misma geología, produce un 6% de lo que produce Chile”.

Finalmente, destacó al sector privado en Argentina que “se ha ido blindando de las sucesivas crisis alcanzado activos netos de 200 mil millones de dólares, 43 puntos del producto. Son una fuente enorme de entrada de capital y generación de créditos si Argentina se estabiliza. Los argentinos quieren invertir en Argentina pero la macro no los ha dejado”, dijo.