Joseph Stiglitz versus la Fed: Premio Nobel cuestiona con dureza al organismo por su manejo inflacionario

El premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz realizó un duro cuestionamiento a la Reserva Federal por su manejo de la inflación en el último tiempo. El también académico dijo que la Fed “no hizo su tarea” en este aspecto, y apuntó a que las causas del alza inflacionaria no eran un exceso de demanda.

“Pensó que la fuente del alza inflacionaria que comenzó en la época de la post pandemia era un exceso de demanda, y se podría entender que pensaran eso solo si no hicieron su tarea”, dijo Stiglitz en conversaciones con CNBC.

Luego agregó que “es realmente mala economía, porque la Fed vio que el gobierno había aprobado este enorme programa de recuperación, y si se hubiera gastado todo ese dinero, habría sido inflacionario, pero hay que recordar que hace apenas unos años, había una enorme incertidumbre”.

Además, indicó que la Fed tuvo dificultades en hacer un diagnóstico correcto sobre la situación económica de EEUU.

La inflación ha estado muy por sobre la meta en EEUU en los últimos años, y la Reserva Federal comenzó a subir las tasas de interés en marzo de 2022. Si bien hubo una pausa en junio, en julio el organismo volvió a elevarla, y ha dejado la puerta abierta a nuevas subidas durante este año. Stiglitz ahondó en los motivos del alza inflacionaria, y señaló que se debió principalmente a la falta de chips.

“¿Por qué hubo inflación? Todos sabemos el motivo. Al principio, los precios de los automóviles subieron mucho, ¿por qué?, ¿Fue porque no sabíamos fabricarlos? No, sí sabíamos cómo hacer automóviles. Las compañías automotrices estadounidenses se olvidaron de hacer pedidos de chips y, por falta de un chip, no se puede fabricar un automóvil”, precisó el premio Nobel, apuntando más bien a los problemas logísticos durante la crisis sanitaria.

Por otro lado, también tuvo palabras para la Ley de Reducción de la Inflación que lanzó el gobierno de Joseph Biden hace un año. Indicó que la Fed no tenía idea de los efectos de este plan.

“Ese es un gran estímulo para la economía que podría compensar los efectos contractivos de la política monetaria, por lo que con suerte podemos salir adelante. La Reserva Federal no tenía idea del efecto de dicho plan”, indicó Stiglitz.