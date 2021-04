La estrategia del ministro Melero para alinear a RN contra el tercer retiro de fondos de las AFP

No lleva ni 24 horas en su cargo y ya tiene su primer “incendio” político. Es que la llegada de Patricio Melero a la cartera de Trabajo no cayó nada de bien en sus compañeros de coalición, RN, quienes esperaban que fuera alguno de sus filas quien estuviera en ese ministerio. Pero ese malestar no quedó sólo en palabras, sino que se tradujo en acciones y en una que preocupa al gobierno: el retiro del tercer 10% de los fondos de pensiones.

La comisión política de esa tienda le solicitó al gobierno apoyar este proyecto, ya que a su juicio hay sectores a los que no les llega la ayuda estatal y, por otro lado, los recursos del fisco son limitados.

Consciente de esa realidad, el nuevo titular de Trabajo sostuvo en T13 radio que el tercer retiro “no es una buena medida, porque no llega a los que más lo necesitan”. Por ello, dijo que buscará persuadir a los parlamentarios de RN y que se pueden analizar nuevas medidas. “Lo que hemos conversado ayer en el gobierno es que vamos a hacer todos los esfuerzos por persuadirlos e incluso puede haber todavía un margen de mejora de ayudas que den alivio a la forma en cómo estamos enfrentando hoy día la pandemia”, comentó el titular de la cartera.

Eso es precisamente lo que comenzará a analizar Melero: ver el espacio que existe para nuevas ayudas, pero más que nuevas ayuda, fuentes del Ejecutivo sostienen que el foco estará puesto en analizar a las personas que quedaron fuera del plan recientemente anunciado por el gobierno.

Todo esto todavía está en fase de exploración, pero lo que sí tienen claro al interior del gobierno es que se deben hacer los esfuerzos para lograr convencer a RN de que no persista con el apoyo al tercer retiro.

Otras fuentes del Ejecutivo afirman que el nuevo 10%, al igual que los anteriores, es un tema que tiene mucho de político, por lo que “aunque pusiéramos otros miles de millones de dólares sobre la mesa lo seguirían empujando igual sus impulsores”, dicen. Entonces, añaden que no es cosa de sacar una ayuda adicional para pararlo. No obstante, indican que se puede avanzar hacia algún “guiño” para RN y que si Melero tiene alguna buena idea, se conversará.

Qué dice RN

En RN la visión es clara: se necesitan nuevas ayudas que lleguen a las personas que no han recibido nada todavía, debido a la focalización que han tenido las medidas impulsadas por el Ejecutivo.

En este escenario, el senador e integrante de la Comisión de Hacienda, José García Ruminot, puntualizó que “estoy recabando antecedentes sobre hogares que quedan sin acceso al IFE y al bono y préstamo clase media. Esa información nos debiera permitir identificar grupos que requieren apoyo y no han recibido. Por ahí podrían ir las mejoras. Hay que cuantificar costos”, dijo.

Para el legislador, se debe hacer “el esfuerzo de llegar a grupos de familias, donde nunca hemos llegado; ello podría bajar la presión por el tercer retiro, que además, ya sabemos, no beneficiará a los más vulnerables “.

Mientras que su par de la Cámara de Diputados, Alejandro Santana, complementó el planteamiento de García Ruminot: “Hoy día la crisis no sólo esta golpeando a los sectores de menores ingresos, sino que también a la clase media acomodada, entonces los caminos tienen que ser homologables”. El bono clase media solo abarca hasta las personas con sueldos brutos de hasta $2 millones.

Santana enfatizó que “para sentarnos a conversar con el Ejecutivo, ellos nos tienen que presentar propuesta que sean homologables y que cumplan con las expectativas de poder ir con una ayuda fuerte y directa a personas que lo están pasando mal y que no han recibido beneficios, y que su único camino que tienen hoy en día es el tercer retiro, tal como lo fue el primero y el segundo. Si eso existe, el ánimo de debatir estará por parte de RN”.