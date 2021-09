Latam deberá devolver tasas de embarque a miles de consumidores que no pudieron viajar

Tras un procedimiento voluntario colectivo del Sernac, Latam deberá devolver las tasas de embarque a todos los consumidores cuyas tasas cumplen con los requisitos de devolución, desde el 1 de mayo de 2015 hasta la fecha, y que por diversos motivos no pudieron viajar. Esta restitución asciende a unos $4.000 millones y beneficiará a unos 400 mil clientes.

“Si bien el derecho a la restitución de las tasas de embarque está consagrado en la normativa, hasta ahora las aerolíneas no estaban cumpliendo plenamente con esa exigencia ni los consumidores sabían de este derecho al no ser informados. A partir de ahora, esta situación va a cambiar”, dijo el director del Sernac, Lucas del Villar en un comunicado.

El proceso comenzó en julio de 2019, cuando el Sernac ofició a 8 aerolíneas, para exigir la devolución de las tasas de embarque, cuando el pasajero no pudo viajar. El Código Aeronáutico establece que las compañías deben restituir el dinero cuando no realicen el servicio contratado. Sin embargo, el Sernac detectó que esto no se aplicaba del todo.

Para poder acceder a este beneficio, la empresa deberá enviar un correo electrónico a los pasajeros de los que tienen antecedentes, e informarles que está disponible este dinero. Ahí habrá un link donde el consumidor podrá rellenar un formulario, con su nombre, apellido y cuenta bancaria. En 15 días hábiles administrativos los pasajeros recibirán su devolución de forma directa en sus cuentas.

Para los usuarios que no se tiene registro, Latam deberá implementar en su página web un recordatorio del proceso durante 2 años, haciendo un llamado a solicitar este reembolso a aquellas personas que consideren que son beneficiarios.

Por otro lado, una vez que transcurran 22 meses desde la implementación del acuerdo, si existen saldos pendientes de devolución de tasas, la aerolínea emitirá vales vista a nombre de los pasajeros de los que se tenga información necesaria para tal efecto. El dinero que quede como remanente será destinado al Fondo Concursable del Sernac.

Cabe destacar que el organismo tiene procedimientos extrajudiciales en desarrollo con otras seis compañías. Se trata de Sky, JetSmart, Aerolíneas Argentinas, Copa, Avianca e Iberia. Una vez que dicho proceso culmine, el Sernac dará a conocer de los eventuales resultados favorables o las acciones que correspondan si no es así.