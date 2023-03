Ministra López (MOP) por concesiones: “Hay que seguir con todo con ese mecanismo”

La recién asumida ministra de Obras Públicas, Jéssica López, se refirió al modelo de concesiones y apunta a que hay que intensificarlo. Según la secretaria de Estado, el ministerio no es capaz por si solo de ejecutar todas las obras que se necesitan en el país.

“Creo que el modelo de concesiones ha posibilitado tener una dimensión y un conjunto de obras en Chile tremendo de grande. Tiene que ver con cómo el Estado se asocia con privados para ejecutar diversas obras. Hay hospitales concesionados, cárceles concesionadas. Hay cosas que mejorar, pero creo que ha sido una herramienta de transformación super grande en la infraestructura de Chile en los últimos 30 años. Creo que hay que seguir con todo con ese mecanismo. Hay muchos proyectos licitados y muchos por licitar”, señaló la ministra López en Radio Pauta.

Y agregó que este modelo de concesiones hay que “intensificarlo todo lo posible, porque no es posible pensar que el ministerio pueda ejecutar la cantidad de obras que son necesarias en Chile. Estamos hablando de todas la infraestructura vial del país, la infraestructura portuaria, todos los aeropuertos, los servicios sanitarios rurales. La magnitud que requiere todo eso es super favorable ha resultado muy bien hacerlo con el sector privado. Vamos a seguir con todo en esa línea”.

Sequía

Sobre la megasequía que azota al país hace 14 años, la ministra dijo que es importante crear conciencia sobre el uso del agua, y apuntó a la relevancia que tiene el trabajo con distintas organizaciones.

“Es importante que tengamos una mayor conciencia en el uso diario, y eso es significativo por un tema cultural también. Hay un trabajo que hacer que tiene que ver con muchas organizaciones. Las organizaciones de canalistas que están a lo largo del país, en fin. Es una pega grande. El ministerio acaba de terminar la construcción del embalse Chironta, que está en el valle de Lluta. Eso va a generar un impacto bien importante en términos de habilitar una superficie grande de hectáreas con riego, y pensamos inaugurarlo pronto. Hay muchas cosas a lo largo de Chile, que es bien desafiante”, sostuvo.

En cuanto a los embalses, explicó que hoy en día ya no se construyen grandes embalses, debido a que llueve mucho menos que hace algunos años.

“Es cierto que son muchos años para hacer un embalse, sin embargo hoy día ejecutar un embalse de esos grandes no sabemos si tiene tanto sentido, porque como ya no llueve tanto, hay un cambio de orientación de hacer embalses de menor tamaño”, indicó.

Proyecto TAG

El Senado aprobó el proyecto que rebaja en un 80% las multas asociadas al no pago del TAG. Ante esta iniciativa, la ministra López explicó que la iniciativa no reduce las deudas que tienen los usuarios con las concesionarias, solo rebaja las multas de tránsito.

“Hay más de 500 mil vehículos que están en esta situación que no tienen pagadas sus deudas con las concesionarias y tienen multas. Esa es la primera distinción. Uno le puede deber a una empresa concesionaria, y otras son las multas que se generan cuando no pagas. Cuando circulas sin el TAG habilitado te multan, pero esa es una multa de tránsito. De lo que estamos hablando con esta ley es de la rebaja de un 80% de las multas de tránsito, no de las deudas con las concesionarias”, explicó.

Asimismo, sostuvo que “eso significa que cuando uno vaya a sacar su permiso de circulación no puede tener multas, entonces va a poder ponerse al día pagando el 20% de eso de cualquier manera, incluso haciendo un convenio con la municipalidad. La ley tiene por objeto rebajar las multas, no las deudas con las concesionarias. Esperamos hacerlo pronto (promulgar la ley) porque el plazo vence el 31 de marzo”.