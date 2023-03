Ministra Jara recalca que no es el momento ni están las condiciones para discutir sobre un aumento en la edad de jubilación

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, resaltó que la reforma previsional que busca impulsar el gobierno del Presidente Gabriel Boric no tocará el tema del aumento de la edad de jubilación, una discusión que tiene a Francia en medio manifestaciones ante el rechazo por parte de la ciudadanía a esta medida impulsada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Jara apuntó que en Chile no están las condiciones ni tampoco es el momento para tener un debate de este tipo.

“Como se han dado los debates previsionales en nuestro país, creo que lo primero que deberíamos concentrarnos es en subir las pensiones”, dijo Jara en entrevista con radio Universo. La ministra defendió su punto al plantear que no se pueden hacer cambios de parámetros, en este caso la edad, si el sistema previsional no tiene legitimidad y sus resultados no son bien evaluados por los pensionados.

En ese sentido, la secretaria de Estado planteó que el sistema actual ya empuja a las mujeres a jubilarse desde dos a tres años más después de los 60 años, edad en que este grupo demográfico puede optar por el retiro.

Jara señaló que, para comenzar a dar un debate del aumento en la edad de jubilación, principalmente en el caso de las mujeres, primero hay que enfrentar problemas como la realidad de los mercados laborales y las brechas salariales entre géneros, entre otras discusiones. “Cuando se vayan resolviendo todos estos temas más integralmente se podrá abordar (un aumento de la edad de jubilación), pero hoy proyectar una discusión como esa, en un momento en el cual solamente produciría que las pensiones de las mujeres serían más castigadas, la verdad, es que no tienen mucho sentido”, dijo.

Además, la ministra del Trabajo contextualizó que “se ha debatido varias veces temas de la edad de jubilación, pero los momentos de consenso social que estamos viviendo en la sociedad chilena y de mucho populismo en la política no hacen aconsejable enfrentar este debate por este minuto”.