Presidenta Fundación Chile Mujeres tras primarias: “La ley de igualdad salarial es clave, debería estar en todos los programas de los candidatos presidenciales”

Gabriel Boric de Apruebo Dignidad y Sebastián Sichel de Chile Vamos triunfaron en las primarias presidenciales de sus respectivos pactos y estarán en la papeleta de la elección de noviembre. Comienza de esta forma a despejarse el panorama para la primera vuelta, aunque aún no hay certeza sobre la candidatura de Unidad Constituyente. En medio de este escenario, la abogada y presidenta de fundación Chile Mujeres, Francisca Jünemann, espera que la igualdad salarial esté en el centro de los programas de los aspirantes a La Moneda.

“La ley de igualdad salarial es clave, debería estar en todos los programas de los candidatos presidenciales, no hemos logrado alcanzar la igualdad salarial. Actualmente la ley de igualdad salarial y los proyectos de ley en trámite se limitan a entre hombres y mujeres, y eso como Chile Mujeres creemos que ya no es suficiente, porque las brechas salariales no solo se producen de mujeres con respecto a los hombres, sino que se producen de las madres con mujeres que no son madres. La OIT ha demostrado el castigo que existe en los sueldos de aquellas mujeres que son madres, entonces tenemos que extender una ley de igualdad salarial a otras situaciones de discriminación, más allá del género”, indicó Jünemann a Pulso TV.

Y agregó que “como país hemos dejado de lado la pobreza como un foco principal de las políticas públicas y creo que la Casen nos abrió los ojos y nos mostró en cifras aquello que sabíamos que iba a ser uno de los grandes dolores de la pandemia, esas vidas, esas familias que cayeron en la pobreza, y dentro de ellas las que más cayeron fueron las mujeres. Entonces empleo y pobreza que vuelvan a estar como centro de las políticas públicas, y ojalá escuchemos mucho a los candidatos y eventuales candidatas a la presidencia hablar sobre estos temas”.

Además, en cuánto a lo laboral y la recuperación de empleos, sostuvo que es de suma importancia que los candidatos presidenciales den a conocer sus fórmulas para reactivar el mercado del trabajo.

“Donde nos tenemos que focalizar y que me gustaría escuchar de los candidatos a la presidencia, es en cómo van a generar más empleo y cómo van a generar empleos de buena calidad. No basta con que se ingrese a la fuerza laboral si es que son trabajos informales, con pésimos ingresos. Necesitamos formalidad, necesitamos mejorar los sueldos de las personas, y me da la sensación como si los candidatos creyeran que el problema del empleo se va a solucionar antes que asuman, y no es así, la recuperación no va a ser inmediata, no sabemos lo que va a pasar con la pandemia, y si bien debemos tomar medidas inmediatas, también tenemos que saber qué opinan ellos de la continuidad a partir de marzo con algunas medidas que creemos que deben ser fortalecidas ahora”, indicó.

La situación del mercado laboral ha generado preocupación. Casi un millón de empleos no se han logrado recuperar y solo en junio se perdieron cerca de 200 mil empleos. Además, según datos de la OIT son las mujeres las más afectadas debido a la pandemia. Ante esta situación, la abogada plantea que se hace necesario implementar un pase de movilidad laboral, para impulsar a las personas a buscar trabajo.

“Nosotras somos partidarias de que haya un pase de movilidad laboral. Vimos los resultados que se hicieron con la PUC sobre la vacuna Sinovac y son muy sorprendentes. Si tienes apenas un 2% de contagio con esta vacuna, es muy distinto que salgas y te muevas por razones de recreación, a que te muevas por trabajo. Realmente creemos que se debe generar un pase de movilidad laboral que sea libre, o sea, si estás vacunado, que entre regiones y entre zonas que están en cuarentena te puedas mover libremente, porque ya no eres un riesgo para contagiar o contagiarte”, manifestó.

Asimismo, agregó que “a mayor apertura y movilidad, mayor empleo; a menor movilidad y apertura, menor empleo. Esto se debiese priorizar después de los últimos estudios sobre la protección de las vacunas”.

Tarea de consejo laboral

Hace un par de semanas, el gobierno decidió convocar a una comisión de expertos para destrabar la creación de puestos de trabajo. Francisca Jünemann es parte de dicha instancia y, a su juicio, fortalecer los subsidios existentes debe ser un tema a abordar.

“Yo creo que primero tenemos que hacerle una mejora a los subsidios existentes, y en ese sentido el consejo para la recuperación de empleo que convocó el Ejecutivo, del cual como Chile Mujeres somos parte, en la primera etapa vamos a presentar propuestas para mejorar los subsidios existentes, lo cual es una herramienta muy ágil y muy rápida, porque se hace a través de vía administrativa (...) esos subsidios (al empleo, al trabajo y subsidio protege) tenemos que mejorarlos, potenciarlos, y esa va a ser la primera propuesta que vamos a hacer como consejo de reactivación económica”, señaló.

La semana pasada, el Presidente de la República pidió a la comisión para la creación de empleos formales máxima celeridad en su labor, que por ahora tiene como fecha de entrega de las propuestas a fines de agosto. La abogada indicó que no puede adelantarlas, pero que hay consenso sobre los problemas que están afectado al mercado laboral.

“No me puedo adelantar a las propuestas que va a hacer la comisión. A través de quien sea el vocero o vocera se van a dar a conocer las propuestas que estamos recién elaborando, pero hay diagnósticos comunes dentro de los miembros de la comisión y es que las mujeres necesitan mucho apoyo, y el empleo necesita mucho apoyo. Necesita mucho apoyo que las personas contraten y necesita mucho apoyo las personas para poder salir a trabajar. El foco va a estar en eso, mucho apoyo a mujeres y a otros grupos que tienen dificultades para acceder a trabajos formales”, dijo.

Y enfatizó que “hay un diagnostico bastante común, así que creo que los acuerdos debieran ser bastante fáciles de lograr y con bastante consenso”.