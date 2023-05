Presidente de la CPC y reformas: “Tienen que hacerse de tal manera que no afecten el crecimiento y la inversión”

El presidente de la CPC, Ricardo Mewes, participó en el lanzamiento de Conecta Unab y señaló que es importante que Ley de las 40 horas tenga espacios de adaptabilidad, y que las reformas se pueden hacer, pero considerando no dañar el crecimiento y la inversión.

“Las 40 horas tiene una pata que es de generar mayores condiciones de adaptabilidad laboral. Hemos apuntado a partir de este acuerdo de las 40 horas que tenga espacios de adaptabilidad importante y hacer que se generen oportunidades. La falta de crecimiento nos impacta mucho. El Ministerio de Economía está generando los mecanismos para minimizar y estandarizar el sistema de permisos, para mejorar inversiones, pero todo eso es lento y tiene la burocracia del Estado. Aquí se requieren medidas mucho más potentes y profundas. Cuando tenemos el contacto con la gente en la calle claramente no es un escenario muy propicio”, dijo Mewes.

Luego indicó que “el domingo hay elecciones para elegir a quienes van a escribir una nueva Constitución, pero también hay anuncios de la autoridad de Trabajo de negociación ramal, y así vamos sumando. Cuando uno mira más de arriba, uno ve si es el momento de hacer esas reformas. Cuándo es el momento para las reformas. Creo que se pueden hacer, pero se deben hacer de forma gradual y cuidando que no tengan impacto en las pymes que necesitan tiempo para adaptarse. Nos hemos puesto a disposición para conversar de la reforma tributaria, de pensiones. Tienen que hacerse de tal manera que no afecten el crecimiento y la inversión del país, y eso son los acentos que hemos puesto en las conversaciones con el gobierno”.

Volviendo a las 40 horas, el timonel de la CPC indicó que es importante monitorear el impacto de la normativa.

“En el caso de las 40 horas tenemos una conversación con la ministra (del Trabajo) de ir monitoreando el impacto. Estas normas que van transformando el mundo laboral y en general el mundo empresarial, hay que ir midiendo el impacto. Algo que normalmente no se hace. Si medimos el impacto podemos corregir. Si las medidas no son buenas, tiene que haber disponibilidad para poder mejorar aquellas normas que no están haciendo el efecto que se requiere”, señaló.

Política del litio

En la ocasión nuevamente Mewes se refirió a la política nacional del litio anunciada por el gobierno hace casi dos semanas. Reiteró la relevancia que tiene el sector privado en la materia.

“La mirada que tienen los especialistas es que no dura más de 10 años, y después vendría el sodio. Necesitamos un sentido de urgencia y cuando dije que este criterio de que el Estado tenga el 51% de la empresa e invite al sector privado a participar bajo ese porcentaje, efectivamente hay un componente del control del Estado. Si a eso le ponemos un nombre, es estatismo. Eso podría en el futuro hacer que otras actividades que están concesionadas, que las empresas vuelvan al control del Estado. La mejor práctica que podría haber es que las empresas tengan un espacio de exploración mucho más largo. Creemos que si se refuerza el rol privado vamos a tener un mejor ejercicio de eficiencia”, sostuvo.

Ricardo Mewes, señaló además que “el gobierno y el Estado es dueño de los yacimientos. Ahí está la parte del Estado en esta asociación público-privada, y los privados tenemos la tecnología, las ganas de invertir y la velocidad de gestión, y ahí se confluye en una buena asociación público-privada. Si voy a poner capital para explotar un yacimiento, pero el controlador es el Estado, qué ganas voy a tener de ponerlo si no tengo un espacio en que pueda recuperar ese capital que estoy invirtiendo”.