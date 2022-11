Presupuesto 2023: senadores de oposición se desmarcan de votación de la Cámara y rechazarán normas ingresadas por diputados

Con más de algún traspié avanza discusión del Presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados. Si bien se esperaba que la firma de un protocolo de acuerdo en la Comisión Mixta de Presupuesto la discusión del erario fiscal 2023 sería más expedita eso no ha sucedido, ya que es probable que el debate por el erario fiscal se extienda hasta una comisión mixta para resolver las divergencias entre lo que está saliendo de la Cámara de Diputados y lo que vendrá en el Senado.

Esto porque ayer los diputados de oposición declararon admisible varias indicaciones que establecieron nuevas materias o posibilidades de uso de los recursos asignados. Ese fue el caso de las propuestas para proveer de asesoría y defensa jurídica gratuita en juicios a víctimas de delitos violentos. Igualmente, para agregar a Los Lagos entre las regiones donde se aplicará el programa de Violencia Rural. Otras iniciativas incluyen recursos para arriendo de viviendas para el personal de Carabineros y para la adquisición de tecnología para la búsqueda de personas.

El gobierno las declaró “inadmisibles” y por ello, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, hizo reserva de constitucionalidad. Por ello, al término de la sesión, el secretario de Estado dijo que “está confiado en que en las próximas etapas del presupuesto podremos corregir estas modificaciones. Si es necesario ir a Comisión Mixta lo haremos y si en definitiva quedara dentro del texto despachado del presupuesto recurriremos al Tribunal constitucional”.

Así, la pregunta clave que está rondando en la discusión es cómo votarán los senadores de oposición cuando el proyecto llegue a sus manos. Y por ahora quienes integran la Comisión Mixta de Presupuesto se desmarcaron de lo sucedió en la Cámara y, por ello, afirmaron que no validarán normas inconstitucionales.

Uno de ellos es el presidente de la Comisión Mixta de Presupuesto, Juan Antonio Coloma (UDI), quien sostuvo que “la oposición durante el gobierno pasado planteó temas inadmisibles y nosotros no vamos a caer en el mismo error. Me parece que una de las cosas más importantes que debemos aprender es que las facultades tanto del Congreso como del Ejecutivo están establecidas en la Constitución”.

16 DE NOVIEMBRE DE 2022/VALPARAISO Vista de la testera de la Sesión de la Cámara de Diputados, que discute el proyecto de Ley de Presupuestos 2023. FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

En ese sentido, para el legislador, “si algo es inadmisible más allá de si es necesario o interesante uno no puede darle carácter de tal como para seguir tramitándolo”, porque para Coloma, “no se puede tener dos opiniones: lo que no era admisible en el gobierno anterior tampoco lo puede ser ahora. Siempre se tiene que buscar respetar la Constitución”.

Una postura similar tiene el senador Rafael Prohens, (RN), subrayó que “nunca he aprobado nada que sea inconstitucional. Nunca aprobé los retiros del 10% porque no es una labor nuestra, pero si empezamos a analizar la historia de los últimos años, el propio presidente Boric voto normas inconstitucionales y eso hace que hoy día los parlamentarios se sientan en la libertad de hacer indicaciones que van más allá de lo que la ley les otorga”. No obstante, el legislador enfatizó que “mi postura siempre ha sido la misma y por ello si es inconstitucional no las aprobaré”.

Por su parte, el senador José García Ruminot (RN) puntualizó que “debemos esperar el despacho total del proyecto de Presupuestos 2023 de Cámara de Diputados. Muchas materias se pueden corregir en esta etapa del proceso”. En cuanto a las normas inconstitucionales, García Ruminot acotó que “por tratarse de iniciativas propias del Ejecutivo, tendremos que revisarlas y pronunciarnos, cada una en su mérito”.

Sin embargo, precisó que “si son materias de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, nuestro ordenamiento contempla fórmulas para resolverlo. De momento debemos ser respetuosos de la independencia y autonomía del trámite legislativo en la Cámara de Diputados”.