“Se acaba de comer un cachetazo enorme”: Milei dispara contra el kirchnerismo y descarta que su triunfo esté impactando a los mercados en Argentina

Tras su sorpresivo y amplio triunfo en las primarias de este domingo en Argentina, con más del 30% de los votos, Javier Milei, candidato presidencial de la Libertad Avanza, descartó que este resultado esté impactando en los mercados financieros argentinos, donde la moneda local caía drásticamente, y disparó contra el oficialismo, cuyo candidato, Sergio Massa -además ministro de Economía-, quedó en tercer lugar de los comicios previos a las elecciones generales de octubre.

“Voy a contestar con una pregunta acorde a las prácticas de la casta. Pregunta: ¿Yo emití pesos? ¿La Libertad Avanza tiene un programa que implica aumentar explosivamente la emisión de pesos? La suba del dólar en realidad no es que suba el dólar, es que pierde poder adquisitivo el peso. Cuando quieres hacer un exceso de oferta ya sea por que emites o porque cae la demanda, o pasan las dos cosas juntas, el peso pierde valor. Para mí, si yo tuviera que hacer una lectura de corto plazo del mercado, diría ‘mirá el gobierno se acaba de comer un cachetazo enorme’. Para mí el kirchnerismo está terminado, y consecuentemente, lo que vos tenés es cómo van a hacer para manejar la transición hasta diciembre, donde su hombre fuerte en la economía es el candidato a presidente de esa fuerza”, dijo en entrevista con Radio Rivadavia.

Por otro lado, y ante la consulta de si Sergio Massa debería renunciar a su cargo, sostuvo que “la verdad es que no lo sé, porque eso sería todavía más explosivo sobre algo que ya es absolutamente explosivo. Lo que estás viendo es el cachetazo que se comió el gobierno, con una macro absolutamente desequilibrada. Entonces ahora no tienen forma de explicar, o qué van a hacer de acá a diciembre. ¿Alguien es más promercado que yo? Es un oxímoron decir que el mercado sube porque gana un tipo promercado”.

Además, defendió las ideas contenidas en su programa de gobierno, donde apunta a dolarizar la economía y cerrar el Banco Central.

“Es un error que cometieron muchos economistas, y que lo permearon mediáticamente. Si te debo deuda, y sabes que no te voy a pagar esa deuda, no vale nada. Si ahora digo que te la voy a pagar, esa deuda vale. Si te propongo dolarizar y eliminar el Banco Central, en la forma en que lo propongo es un rescate de esa deuda. Estoy diciendo que toda esa deuda la voy a pagar. Si estoy diciendo que la voy a pagar, esa deuda vale más. El índice de precios implícito en esa deuda es mucho más bajo, porque no necesito licuar los pesos y la Lelic (tasa de referencia en Argentina) de modo salvaje para hacer el rescate. Yo no tengo la culpa de que haya economistas brutos que digan este tipo de cosas, y después de que dijeron semejante barbaridad. A muchos de ellos los conozco y no saben teoría monetaria básica”, acusó.

Por último, y sobre la posibilidad de sumar a Patricia Bullrich a un eventual gobierno suyo, señaló que “tengo muchas dudas, porque ha estado muy involucrada en las operaciones que me hicieron en los últimos meses”.