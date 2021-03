Cerda descarta relación entre nuevo paquete de ayudas y tercer retiro: “Nosotros no mezclamos esta discusión”

Luego que el Presidente Sebastián Piñera anunciara la ampliación de los beneficios para ir en ayuda de las personas y las pequeñas empresas con el objeto de enfrentar los efectos económicos de la mayores restricciones de movilidad impuestas ante el avance de la pandemia, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, descartó que dicho paquete tenga relación con el intento de algunos parlamentario de generar un tercer retiro de lo fondos previsionales.

“Son dos cosas muy distintas este tema del tercer retiro también tiene muchos tintes más bien políticos y mucha discusión política, nosotros lo que decimos es ok nosotros está discusión tengámosla, tengámosla cuando el Congreso lo determine, ok bueno ahí va por un carril, a nosotros lo que nos preocupa es la urgencia de hoy día con la situación de pandemia que tenemos, hay muchos compatriotas que están en sus hogares y que necesitian en este momento que les llegue ayuda del Estado”, dijo Cerda en entrevista con Radio Universo.

Tras el anuncio de Piñera en el mundo político, el oficialismo se cuadró y estima que se diluye la necesidad de un tercer retiro. En la oposición, en cambio, abundaron las críticas.

Cerda enfatizó que ambas iniciativas “no son mezclables, como obviamente el tercer retiro tiene sus tiempos, que la verdad no sé si esto se va a aprobar o se va a discutir ahora, o se va a discutir después, yo no sé si va a ser antes de las elecciones del 11 de abril, no tengo idea, pero lo que si nos importa a nosotros es que estas ayudas lleguen lo antes posible, porque es ahora cuando estamos en cuarentena, es ahora cuando nuestros compatriotas necesitan la plata, y por tanto, es por eso que nosotros no mezclamos esta discusión”.

Por ello el ministro realizó un llamado al Congreso a aprobar rápidamente las medidas, aunque precisó que en el caso de la extensión del pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) probablemente se haga por decreto.

Recurrir al TC

En cuanto al tercer retiro reafirmó la postura del gobierno en cuanto a que dicha propuesta es inconstitucional ya que es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República y que además va en contra del objetivo de aumentar las pensiones, por lo que si avanza seguramente recurrirán al Tribunal Constitucional para frenarla.

El paquete de medidas anunciado ayer por el gobierno implica aumentar el Fondo Covid de US$12.000 millones a US$18.000 millones.