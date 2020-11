El gobierno admite que habrá un segundo retiro del 10% y que no se opone: “La pregunta es cuál es el mecanismo”

Un evidente cambio ha mostrado la acción del gobierno en el marco del debate por el retiro de los fondos de pensiones. De una oposición y rechazo total, la autoridad decidió sumarse a la idea -ante la inminente aprobación del proyecto de la oposición para un nuevo retiro sin restricciones-, pero con una iniciativa que plantea varias condiciones.

Y de eso precisamente habló el gobierno esta mañana. Junto con defender el proyecto del Ejecutivo, el secretario general de gobierno, Jaime Bellolio, arremetió una vez contra la iniciativa de la oposición, argumentando que es inconstitucional.

“Nosotros tenemos cierta obligación de que no haya trampas constitucionales, por eso el gobierno decide presentar un proyecto de retiro de 10%”, dijo esta mañana el vocero de gobierno, Jaime Bellolio, en conversación con radio Universo.

Y si cambia la acción, también lo hace el discurso porque ahora el secretario de Estado afirmó que el Ejecutivo no se opone al retiro propiamente tal, sino al hecho de que aquellas personas de altos patrimonios hagan el rescate sin pagar impuestos

“El gobierno no está en contra del retiro del 10%, está en contra del mecanismo que se está ocupando y en ese retiro que hemos puesto nos parece que las rentas más altas sí deben pagar impuestos; si no serían poquito menos de mil millones de dólares y no nos parece que sea poca plata en que tenga que subsidiar a las rentas altas”, afirmó.

Bellolio dijo que la idea de hacer más acotado el retiro es porque no quieren perjudicar a las pensiones

“La otra reforma (la de la oposición) lo que haría es que 4 millones de chilenos quedarían con cero pesos y eso es incompatible con la idea de poder tener altas pensiones en el futuro, y de manera de llegar a un equilibrio para que sea legal y vaya a las personas que más lo necesiten, es que se presentó este proyecto”, afirmó.

Con todo, Bellolio reconoció que de todas maneras habrá un segundo abono de dinero a la gente con cargo a las pensiones, sólo que está por verse la forma en cómo se realizará.

“Los senadores de Chile Vamos han dicho que quieren arreglar algunas disposiciones del proyecto que ha presentado el gobierno para que exista el retiro del 10% y, para las personas que están escuchando, va a haber retiro del 10%, la pregunta es cuál es el mecanismo”, dijo la autoridad.

Bellolio insistió en que el gobierno está por un “mecanismo legal”, focalizado en las personas más vulnerables y que no haga una exención de impuestos a las personas que tienen altas rentas.

“Tenemos claro que ya va a haber ese retiro. A nosotros nos parece que no es una buena política para mejorar las pensiones; tenemos que avanzar en una reforma a las pensiones. Si se aprobara hoy la reforma a las pensiones que se aprobó en la Cámara hace 9 meses ya le habríamos mejorado a 800 mil personas sus pensiones de manera inmediata, especialmente de clase media y mujeres”, dijo.