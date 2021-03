Ministra del Trabajo y reforma de pensiones: “Se terminó la negociación prelegislativa, ahora viene (...) la discusión legislativa”

El año 2020 no fue fácil para el Ministerio del Trabajo en medio del alza del desempleo que provocó la pandemia y con el desafío que tenía la cartera de llegar a un acuerdo en la que es una de las reformas más importantes para el gobierno: pensiones.

Así, la titular de la cartera, María José Zaldívar, distribuyó su tiempo en ambas materias: lograron sacar adelante 14 reformas el año pasado, las que principalmente están relacionadas al ámbito laboral; pero también ha sido una de las principales encargadas de llevar adelante las negociaciones en la reforma previsional, tratativas que sufrieron un vuelco esta semana luego de que el gobierno anunció cambios al proyecto.

Ahora buscan aumentar la cobertura del Pilar Solidario desde un 60% a un 80% de la población. Esta fue una propuesta de la Comisión Bravo. ¿Desde cuándo lo estaban evaluando y por qué se decidieron por esta alternativa?

Este fue uno de los temas que siempre se analizaron, porque lo que nosotros queremos y uno de los objetivos del Presidente Sebastián Piñera es mejorar las pensiones de la clase media, y justamente, para poder hacerlo, hay distintos mecanismos. Dentro de la clase media hay personas que han cotizado y personas que no, o que habiendo trabajado no han efectuado cotizaciones; y lo que ocurría es que para poder entregar beneficios a la clase media de manera significativa, uno de los mecanismos es a través de la ampliación del Pilar Solidario, porque además nosotros veíamos algo que era muy patente, sobre todo al ir al territorio, y era que una persona que está fuera del 60% de vulnerabilidad, pero en el 65%, estaba en una situación muy similar a la de su vecina que sí se encontraba dentro del Pilar Solidario, pero sin ningún tipo de aporte por parte del Estado. Eso nos preocupaba muchísimo y creíamos que era importante poder regularlo.

Más allá del Pilar Solidario, ¿en las indicaciones que piensan ingresar en el Senado no hay más cambios en comparación a lo acordado en la Cámara de Diputados hace más de un año?

Hay algunas cosas que son, por ejemplo, actualizar esta garantía mínima, nosotros la teníamos en UF10,5, que era el equivalente al salario mínimo de ese minuto y ahora se actualiza a UF11 (por el cambio en el salario mínimo), y hay algunas cosas, pero que son menores.

Los senadores han dicho que estuvieron muy cerca de llegar a un acuerdo en enero, ¿qué pasó?

Nosotros estuvimos trabajando durante todo el año 2020, tanto trabajo legislativo como prelegislativo (...) Pero finalmente en el punto donde se produce el problema, es que hay dos visiones distintas en el destino del 6%. Para la oposición, el 6% completo debe ir a un fondo colectivo, y de esta manera mejorar las pensiones de los actuales y futuros pensionados. Nosotros partimos pensando que todo tenía que ir a la cuenta individual, pero durante la tramitación fuimos acercando posturas, porque nos dimos cuenta que efectivamente era muy necesario corregir las brechas a través de este fondo solidario, pero al mismo tiempo, siempre tuvimos la convicción que era fundamental que la reforma tuviera fuertes estímulos para cotizar, y por lo tanto, no podía ser que se aumente en 6 puntos la tasa de cotización, y haya algunos trabajadores que no se vean beneficiados con ningún aumento. Por eso era tan importante que una parte de estos recursos, que empezamos con el 4%-0%, seguimos con el 3% y 3%, e incluso avanzamos más allá, pero que una parte fuera para ese trabajador (...) que el trabajador tuviera la certeza de que al menos su propia pensión le iba mejorar. Y ese fue el punto en el cual no pudimos llegar a acuerdo.

Después de un año de negociación, las posiciones parecen más alejadas. ¿No se siente frustrada? ¿Y si no avanzan qué queda por hacer?

Yo creo que en este momento lo que tenemos que asumir es que se terminó la negociación que era prelegislativa, pero ahora viene todo el proceso de la discusión legislativa, en la que vamos a ir artículo por artículo, vamos a poder confrontar opiniones, en la que la opinión pública también se va a hacer oír. Hemos visto muchas reacciones en torno a este anuncio. Y creemos que es un deber nuestro tratar de encontrar nuevamente estos puntos de encuentro, pero para poder encontrarlos, es necesario que ambas partes estén dispuestas a negociar y a ceder, no puede ser que seamos solamente nosotros los que busquemos la forma de llegar a un acuerdo. Esto tiene que ser entre los dos.

¿Se siente más cómoda haciendo dupla con el exministro de Hacienda Ignacio Briones o con el actual titular de la cartera Rodrigo Cerda, en estas materias?

Con los dos. Yo por lo menos creo que uno tiene que aprender a trabajar con todas las personas, los dos son excelentes profesionales, tengo un gran respeto por ellos. A Rodrigo lo conocía de antes, a Ignacio lo conocí acá, pero ha sido un trabajo muy bueno, porque ha sido de pares, la pega la hacemos juntos.

¿Corresponde que Augusto Iglesias siga asesorando al gobierno en este tema cuando forma parte de la CMF? ¿No es algo irregular?

Augusto Iglesias está en la CMF, no ha sido parte de las negociaciones.