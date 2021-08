Ministro de Hacienda no ve justificación para un cuarto retiro de fondos de las AFP y advierte efecto en el bolsillo de las personas

Mientras continúa el debate por un cuarto retiro de fondos previsionales que podría votarse en septiembre, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, defendió la extensión del IFE universal hasta noviembre y advirtió de las consecuencias económicas que podría traer un eventual nuevo giro desde las cuentas individuales de los trabajadores.

“Nos damos cuenta que la economía se está reactivando, pero tenemos mucha gente desempleada y queremos darle tranquilidad para que ojalá encuentren empleo. Hay que decir que esta crisis nos ha dejado heridas importantes, y una de esas es económica. Creemos que estas ayudas van en el sentido de ir ayudando a sanar esas heridas económicas”, sostuvo el secretario de Estado en Radio ADN.

Y agregó que “este cuarto retiro es muy distinto a los retiros anteriores. En los retiros anteriores la economía aún no repuntaba y ahora está repuntando. El cuarto retiro pueden ser montos muy considerables y desde ese punto de vista, si la gente empieza a retirar, las AFP tienen que empezar a liquidar papeles. Cada vez que liquidan papeles de forma rápida, eso genera pérdidas. Eso genera impactos sobre la rentabilidad de los fondos, y es posible ver un aumento en tasas de interés, y eso tiene un impacto importante en las personas, sobre todo quienes tienen créditos y eso va a significar impactos macroeconómicos que pueden ser relevantes”.

El secretario de Estado señaló que espera que no se apruebe el nuevo retiro de fondos que se discute en el Congreso. “No queremos que las personas se descapitalicen, por eso tenemos un IFE que se va a extender hasta diciembre. Es muy importante que se den cuenta que si están disponibles ayudas del Estado, esperemos que no tengan que descapitalizarse... Espero que no, porque es un escenario muy distinto y tenemos todas las ayudas sociales desplegadas. Desde ese punto de vista no se ve justificación, salvo un proceso eleccionario”, indicó.