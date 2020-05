Ministro Palacios cambia el tono respecto a una ayuda estatal a Latam: “No hay que descartar nada hacia el futuro"

El ministro de Economía, Lucas Palacios, miró con buenos ojos que Latam se acogiera al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EEUU para su reorganización financiera y cambió el tono respecto a una posible ayuda del Estado tras apuntar, meses atrás, que esto no era prioridad para el gobierno.

El titular de la cartera en marzo había dado a entender que le cerraba la puerta a una eventual asistencia estatal a Latam Airlines y además criticó a la aerolínea.

En medio del balance de la situación del empleo del país, Palacios fue consultado específicamente por una eventual asistencia de emergencia del Estado y esto fue lo que contestó: “No hay que descartar nada hacia el futuro, por eso nuestra política ha sido de flexibilidad, porque hay que ir viendo cómo se desarrollan los hechos”.

En esa línea, el ministro de Economía calificó de “acertada” la decisión de la aerolínea. “Vemos que Latam tiene algunas opciones (...) pero tenemos toda la disposición de colaborar con todas las empresas del país. Sabe por qué, porque esto es un sistema integrado, una empresa grande arrastra un monto de empresas chica y un montón de empleos”.

Sin embargo, la autoridad reiteró que las prioridades del gobierno sería ir en ayuda de empresas de menor tamaño.

“Yo no he descartado ninguna ayuda de nada, lo que yo siempre he dicho que nuestra prioridad está siempre en las personas que más les ha costado salir adelante y eso es una situación que se ha ido excesivamente profundizando en el tiempo”, sentenció.