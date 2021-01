Oposición exige retirar urgencia al TPP 11 e Insulza afirma que Gobierno accederá

Bastante polvareda levanta el Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico, conocido como TPP11, que lleva un poco más de dos años en tramitación en el Congreso. Y durante estos últimos días ha dado pie a un gallito entre el gobierno que quiere apurar el despacho de esta iniciativa y la oposición que no quiere apresurarse.

Es así como el miércoles de la semana pasada el Ejecutivo sorprendió al calificar la iniciativa con discusión inmediata, lo que implica que el Congreso debería colocarlo en primer punto de la tabla de esta semana. Sin embargo, este lunes la mesa del Senado desestimó ese precepto y el vicepresidente del Senado, Rabindranath Quinteros (PS) afirmó que junto a la presidenta, Adriana Muñoz (PPD), resolvieron no poner en tabla el TPP.

“Llama la atención que el gobierno coloque discusión inmediata a un proyecto que no tiene urgencia y que divide a la opinión pública. Notificaremos al gobierno que no pondremos en discusión el proyecto hasta que clarifique todas las dudas que hay respecto a la iniciativa”, aseguró este lunes durante la mañana.

Aunque el gobierno hasta el cierre de nuestra edición no reaccionaba frente a este acto de resistencia, el senador Iván Moreira (UDI), integrante de la comisión de Relaciones Exteriores, criticó duramente la determinación: “Me parece insólito, hasta dictatorial, que el vicepresidente del Senado sostenga que no va a poner en tabla este proyecto cuando la mesa tiene que respetar las urgencias. Acá la mesa está intentando censurar al Ejecutivo”.

Algunas horas más tarde, el senador José Miguel Insulza (PS) afirmó que el gobierno había decidido quitarle la urgencia y abrir un espacio mayor de discusión: “El gobierno le retirará la urgencia al proyecto del TPP 11. Estamos discutiendo, es bueno que se haya dado un espacio para poder conversar”.

Cabe recordar que el parlamentario junto con los senadores Ricardo Lagos (PPD) y Jorge Pizarro (DC) suscribieron una columna el fin de semana en que explicitaban su postura favorable a este convenio, pero criticaban la estrategia política de apurar su debate en esta fecha. “Los gobiernos deben sopesar bien los momentos políticos que se viven para no generar ni profundizar las crisis. En especial para este gobierno que tiene su legitimidad por el piso y un proceso constituyente en marcha. Hay que cuidar el proceso constituyente, hay que cuidar el clima político y por eso un tratado como el TPP que genera grandes diferencias, muchas pasiones, así como la desinformación interesada que lo rodea, hace necesario debatir a fondo los efectos que tiene y los alcances del mismo”, se señalaba.

De alguna manera, esta opinión graficó el escenario que enfrentaría el gobierno si apura la revisión de este Tratado en el Senado, tal como lo aclara uno de los firmantes. “Teniendo una opinión favorable del Tratado, sabemos que es un tema sensible y requiere de un debate tranquilo sin la urgencia de discusión inmediata. Ahora, si no permiten un debate serio entonces el riesgo de que el TPP se rechace es muy alto”, afirmó el senador Pizarro.

El parlamentario admitió que si bien este proyecto se abordó en dos comisiones, de Relaciones Exteriores y Hacienda, aún hay muchos senadores que no conocían en profundidad los diferentes temas que aborda el convenio suscrito por el gobierno de la Presidenta Bachelet. Ello se sumó a la intensa campaña en redes sociales contrarias al Tratado que se desplegó a partir de la calificación de urgencia.

“El TPP es un buen proyecto, pero hay muchos mitos al respecto, por eso es adecuado que las cosas se despejen bien y lo mejor posible antes de votarlo. Además que no es urgente, porque nada pasa si no lo aprobamos ahora, pues ya lleva 3 años desde que se firmó, que si bien es un plazo inusitado para un acuerdo de este tipo, no veo problemas en demorarlo para que las cosas sean más claras, y ojalá después más senadores concurran a votarlo”, acotó el senador Insulza.

Su par Moreira discrepó: “Hoy no es tiempo de dudas, es hora de la acción. El TPP permitiría mejorar nuestra competitividad en el mercado mundial, y significaría un impulso muy importante a miles de pymes. No podemos perder esta oportunidad única”.