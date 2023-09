La creciente impotancia de la inteligencia artificial (IA) impulso a la revista TIME a presentar una edición especial con las 100 personas más destacadas del mundo en esta área. La lista, llamada TIME100 AI, destaca a las personas influyentes detrás de la IA y su impacto en la sociedad, entre las que figuran Elon Musk.

“Queríamos destacar a los líderes de la industria en la vanguardia del auge de la IA, individuos fuera de estas empresas que están lidiando con profundas cuestiones éticas sobre el uso de la IA y los innovadores de todo el mundo que están tratando de utilizar la IA para abordar desafíos sociales”, dijo la editora ejecutiva de la revista Naina Bajekal.

Y en esta lista figura un chileno: Cristóbal Valenzuela, director ejecutivo y cofundador de Runway.

Chileno en la lista TIME de las 100 personas más influyentes del mundo en la Inteligencia Artificial

En la publicacion, Time dice que para los actores de Hollywood, en huelga en parte por la preocupación de que la IA se utilice cada vez más para generar escenas cinematográficas, Cristóbal Valenzuela podría ser el enemigo público número uno.

“Valenzuela es cofundador y director ejecutivo de Runway, una de las empresas de generación de vídeos con IA más destacadas. Desde su fundación en Brooklyn en 2018, Runway ha recaudado más de 200 millones de dólares y su tecnología ha sido utilizada por editores que trabajan en la película ganadora del Oscar de 2022 Everything Everywhere All at Once y por The Late Show de Stephen Colbert . Valenzuela cree que “nos dirigimos hacia un mundo en el que todos los medios y contenidos de entretenimiento que consumas serán generados por [IA]”. (Los inversores en Runway incluyen Salesforce, donde el copresidente y propietario de TIME, Marc Benioff, es el director ejecutivo)”, escribió la prestigiosa revista.

Pero Valenzuela, de 33 años, no considera que la misión de Runway esté en conflicto con la creación de valor cultural. “Empecé Runway después de ir a la escuela de arte y los tres fundadores se conocieron en la escuela de arte”, dice. “Siempre hemos pensado en la empresa como una empresa cuyo objetivo es ayudar a servir a los artistas, porque de ahí venimos”, señala en la publicación.

Aun así, Valenzuela admite que, si la tecnología avanza como él imagina, muchos puestos de trabajo en la industria creativa dejarán de existir. Eso no es exactamente nuevo, señala. “Solíamos tener orquestas en los teatros”, dice. “No hay ninguna orquesta tocando música para películas mudas, porque hemos asumido colectivamente que tener películas sonoras, o películas con sonido, es mejor que tener una orquesta”.

Valenzuela, según escribe TIME, espera que las herramientas de inteligencia artificial permitan que más personas compartan sus historias. “De hecho, creo sinceramente que la mejor era del cine está por llegar, las mejores películas aún están por hacerse. No hemos visto historias de todo el mundo de personas que nunca antes habíamos escuchado, porque el oficio de hacer cine solía ser, y sigue siendo, extremadamente costoso y difícil de entender y trabajar con él. En el momento en que empieces a hacer que esa tecnología sea más accesible, más personas podrán convertirse y considerarse cineastas. Y creo que eso es lo que realmente importa”.

Acá la lista completa de los 100 personajes más influyentes en esta área:

