Concluye tercera versión de Congreso Jóvenes Futuro, con la invitación a ser protagonistas del pensamiento en esta nueva era

Este viernes se realizó la tercera versión de Congreso Jóvenes Futuro, evento de divulgación destinado a las miradas de las nuevas generaciones. El ciclo de charlas y paneles fue inaugurado por el Presidente de la República, Gabriel Boric, quien también participó en un panel que líderes y lideresas por el cambio digital.

El evento presentó charlas de profesionales, estudiantes, emprendedores y activistas sub-30 que expusieron sus puntos de vista acerca de la ciencia, tecnología, innovación y sociedad dentro del escenario que vivimos, así también como del devenir de los próximos años. Es la tercera versión de este Congreso Futuro para Jóvenes, las anteriores se realizaron en 2017 y 2020.

“Yo sé, porque me siento joven, todas las veces que a los jóvenes nos dicen que no, que no se puede, que nos digan idealistas como si fuera un insulto. Muchas veces me dijeron que tenía que esperar, que no sabía cómo era el mundo”, comentó el mandatario a la audiencia de este evento. Asimismo, el jefe de Estado manifestó que “las generaciones previas a la mía tuvieron muchos problemas en poder abrir puertas. Y eso generó, a su vez, otro problema: que las generaciones posteriores nos formamos ‘un poco solos’, porque no había diálogo entre quienes nos antecedían”.

Además, el Presidente Boric remarcó la importancia de acercar y estrechar los vínculos entre jóvenes y Premios Nacionales, científicos, ilustradores, a parlamentarios y parlamentarios. “Eso rompe esa brecha generacional que, a veces, se confunde con arrogancia o desprecio. Creo que es importante encontrarnos, volver a unirnos”, manifestó.

Foto: Injuv

El senador y presidente de la Comisión Desafíos del Futuro, Francisco Chahuán, remarcó que “estamos convocados con el divino tesoro del país y del mundo. Son el pasado, presente y la fuerza inagotable del futuro. Este Congreso Jóvenes Futuro es una respuesta a los espacios que demanda una generación, al liderazgo que ha ejercido por los diversos actores y actrices societarios, los cuales han sido capaces de ser responsables espontáneamente de las necesidades que tiene su entorno”.

El parlamentario invitó a los presentes “a protagonizar el presente. Ustedes tienen una fuerza transformacional única, y sembrar las semillas de un mejor futuro”.

Mientras que el exsenador y vicepresidente ejecutivo de Fundación Encuentros del Futuro (FEF), Guido Girardi, reconoció que este espacio “lo hicieron los mismos jóvenes que participaban a organizar las charlas de Congreso Futuro”. Además, el artífice de esta instancia remarcó que existe un desafío: “abandonar el siglo XX. Fue una época de gran avance, pero ahora vivimos una nueva era, y eso hace que toda nuestra forma de concebir las cosas quedan obsoletas. Tenemos que generar pensamiento nuevo, y además hacernos cargo de la desigualdad en que vivimos”.

La instancia fue conducida por Carol Campuzano y Jacko González. Foto: Injuv

“¿Por qué les negamos este mundo, que es un basurero del presente? Tenemos que dejar de ser víctimas de este presente y convertirnos en ser responsables de mejorar un nuevo futuro”, alentó el exparlamentario. En adición, Girardi anunció que desde ahora en adelante se invitará a niños, niñas y adolescentes a las distintas instancias del “Consejo del Futuro”, donde se trabajan distintas problemáticas, junto a Premios Nacionales, científicos e intelectuales del país.

Jóvenes del Futuro

Durante la mañana de este viernes, el evento comenzó con el discurso inaugural, de las autoridades del Senado, de la Fundación Encuentros del Futuro, y también del Presidente de la República, Gabriel Boric. El mandatario además participó en el Panel “Futuro Común”, junto a Belén Guede, activista digital y Joaquín Salinas, activista socioambiental. Allí habló de los desafíos que tiene la sociedad ante un futuro que debe sortear fake news e insultos por redes sociales.

Posteriormente, la encargada de dar la Charla Magistral sobre ciberactivismo y representación juvenil fue Valentina Muñoz (Chica Rosadita). Ella se ha destacado por ser programadora digital y activista por los derechos de las mujeres en carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática), y quien se transformó en la primera latinoamericana en ser designada como defensora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

Valentina Díaz, @ChicaRosadita. Foto: Injuv

Luego, el evento abordó temas como: Medio Ambiente, Tecnología y Sociedad. El bloque de “Medio Ambiente” contó con la participación de Daniel Cáceres, biólogo marino peruano, representante regional de Sustainable Ocean Alliance en Latinoamérica; Ismaela Magliotto, ingeniera civil ambiental chilena, coordinadora de la LCOY Chile 2022 e Ignacio Mansilla, estudiante de Derecho y embajador del Pacto Global de Jóvenes por el Clima.

El espacio de “Sociedad” contó con las exposiciones de Julieta Martínez, fundadora de la plataforma social Tremendas y activista social chilena; Rosario Díaz, activista peruana fundadora y directora ejecutiva de The Millennials Movement. En el caso de la sesión temática sobre “Tecnología”, la sección estuvo a cargo de Francisca Contreras, astrónoma chilena y divulgadora científica del Centro de Astrofísica CATA; Manu Pardo, director ejecutivo de Octa Aerospace, compañía de la industria espacial enfocada en el desarrollo de sistemas para nanosatélites y la industria aeroespacial; y Nicolás Riquelme, fundador de la asociación CON-CIENCIA, activista STEAM e impulsor de la Academia Jóvenes Futuro.