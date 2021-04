El milagro israelí: país está próxima a conseguir la ansiada inmunidad de rebaño, ¿cómo lo logró?

Israel es, según el recuento de la Universidad de Oxford, el país que más vacunas ha colocado en proporción a su pdeoblación.

De hecho, el programa de inmunización ha sido tan exitoso, que un experto de este país se atrevió a decretar que pueden haber alcanzado “una especie de inmunidad colectiva” y, por lo mismo, pueden comenzar a aflojar algunas de las restricciones sanitarias y de movilidad que hoy rigen.

La inmunidad colectiva ocurre cuando un porcentaje suficiente de una población tiene inmunidad, a través de la vacunación o de haberse recuperado de la enfermedad, y brinda protección indirecta a quienes no son inmunes.

Con más de 4,9 millones de israelíes completamente vacunados, la cantidad de casos diarios de coronavirus se ha desplomado en un 97%, dijo a un canal local Eran Segal, biólogo computacional del Instituto Weizmann de Ciencias, citado por el diario The Times of Israel.

“Es posible que Israel haya alcanzado una especie de inmunidad colectiva y, independientemente, tenemos una amplia red de seguridad”, dijo Segal. “Creo que eso permite eliminar algunas de las restricciones de inmediato”.

Segal subrayó que con la mayoría de los israelíes inmunizados, la reapertura de sectores de la economía y las reuniones durante las vacaciones de Purim y Pascua no contribuyó a un aumento en los casos, como en algún momento se temió.

Si se confirma, Israel podría ser el primer país del mundo en alcanzar el hito de la inmunidad colectiva.

El nivel de inmunidad necesario para la inmunidad colectiva se calcula en función de la tasa de transmisión del virus. Para el Sars-CoV-2 se estima en un 65-70%, dijo el Dr. Eyal Leshem, director del Instituto de Medicina Tropical y de Viajes de Sheba (Israel), citado por el sitio web Israel 21C.

Aproximadamente el 56% de los 9,2 millones de ciudadanos de Israel están vacunados y otro 15% (aproximadamente 700.000 personas) se recuperaron del Covid-19, lo que coloca a al país cómodamente en el rango esperado de inmunidad colectiva.

Foto: AP

Respecto a si las nueva variantes del coronavirus podrían afectar esta supuesta inmunidad colectiva de Israel, Leshem dijo “no lo sabemos todavía”. Señaló que por lo que se sabe, la vacuna de Pfizer es bastante efectiva contra diferentes variantes en la prevención de enfermedades y prevención de infecciones, “aunque puede ser un poco menos efectiva contra la variante sudafricana, al menos en el laboratorio”.

Explicación

EL dato duro: el 27 de enero de este año, Isreal registraba 11.934 casos, según el sitio web ourworldindata.org. Ayer llegó a los 225 y en esa lógica, es muy probable que a fin de mes, apenas sobrepase la decena de nuevos contagiados.

Gabriel Cavada epidemiólogo y académico de la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile, dice desde el punto de vista epidemiológico, Chile e Israel, han tenido un comportamiento bastante similar.

“A principios del años pasado, ellos tuvieron una ola pequeña, que podría ser similara a la meseta que tuvimos al inicio nosotros. Después ellos bajaron sus casos igual que nosotros y luego tuvieron un gran peak, una tercera a fines de diciembre que es bien equivalente a la nuestra de hoy. Desde entonces, Israel ha venido a la baja en su curva epidemiológica, que es lo, que queremos para Chile”, dice el especialista.

Estas cifras ubican a Israel como un país que ya está saliendo de la pandemia. “Ellos están vacunando con Pfizer y llevan poco más del 55% de su población vacunada con una vacuna que tiene una alta eficacia en la prevención de casos de Covid-19 graves a moderados y muertes. Esta vacuna, al igual que las otras, logra una prevención del 50-70% de los contagios. La diferencia es que ellos siguieron insistiendo en que la prevención de los contagios era menor que la prevención de los casos graves, nunca desistalaron la noción de riesgo”, señala Cavada, algo que a su juicio resulta vital para obtener los avances que han logrado.

“Estas personas son tremendamente disciplinadas para ir a vacunarse, lo han hecho en todos los rangos de edad, no solo los adultos mayores como en Chile. De hecho, buena parte del plan de vacunación lo hicieron también en cuarentena, pero no una cuarentena obligada sino que persuasiva. Es cierto la situación económica es distinta, pero ellos respetan las medidas, creen en sus autoridades, les obedecen y ponen en primer lugar el bien común por sobre el individualismo”.

Según un rápido análisis del epidemiólogo, Israel viene reduciendo sus casos en un tercio cada tres días. Probablemente, en unos pocos días más tengan 90 casos.

Ignacio Silva, Infectólogo y académico de la Dirección de Postgrados de la Facultad de Medicina de la U. de Santiago, señala que Israel ha visto un muy buen resultado de sus medidas de prevención y también de su exitosa campaña de vacunación, con un gran umbral de cobertura que le ha permitido reducir la circulación del virus. “Ellos también tomaron otras medidas restrictivas como cuarentenas estrictas cuando iniciaron la campaña de vacunación.

Reino Unido también aspira a la inmunidad colectiva

Otro país que avanza rápido en esa dirección es Gran Bretaña, otra nación con un exitoso plan de inmunización. Tan avanzado está el proceso, que investigadores del University College London anuniciaron que el Reino Unido ya alcanzó la inmunidad colectiva el viernes pasado, aunque la afirmación fue cuestionada de inmediato.

El programa de vacunación en el Reino Unido ya suma más de 32 millones de personas que han recibido al menos una dosis, y de ellas, 5 millones han sido inoculadas con las dos dosis.

Sin embargo, los científicos aún dudan de cuándo decretar la inmunidad de rebaño. El mejor ejemplo lo vivió Manaos, en el el corazón de la Amazonía brasileña, que muchos supusieron había logrado el esta inmunidad colectiva a fines del año pasado. Ello, porque las pruebas con sangre donada sugirieron que el 66% de las personas tenían anticuerpos contra el virus en julio, luego de una primera ola de infección devastadora. En octubre, el número de personas con anticuerpos había aumentado a 76%. Pero luego, en enero, una segunda ola golpeó con fuerza y un gran porcentaje de la población que se suponía sería inmune, no lo fue.

Proceso de vacunación en las cercanías de Manaos. Foto: Reuters

En los últimos meses, Israel ha reducido significativamente las restricciones al coronavirus al abrir negocios, lugares para eventos y otras actividades, ya que los niveles de morbilidad han disminuido en medio de la campaña de vacunación líder en el mundo.

Se espera que el Ministerio de Salud levante el uso obligatorio de las mascarillas para exteriores este mes. Sin embargo, siguen vigentes algunos límites en las reuniones y en las escuelas.

Respecto de estas medidas, Silva dice que no es prudente terminar con todas las medidas restrictivas cuando se ven buenos resultados de todo lo que ha permitido reducir los casos. “No sabemos cómo se comportan las vacunas fuera de estos escenarios de conductas preventivas. La eficacia de la vacuna se ha medido en el contexto de restricciones de la movilidad, uso de mascarillas, disminuciónd de aforos, etc. Entonces, no sabemos cómo funcionarán cuando las personas no se cuiden”.

Tampoco hay claridad drespecto de las nuevas variantes y la respuesta de las vacunas a ellas. Incluso si aparecen nuevas cepas. “Tampoco sabemos cuándo tiempo dura la inmunidad en la vida real y hay que considerar que solo un mínimo porcentaje de la población mundial está vacunada, por lo que para prevenir la entrada de nuevas variantes desde el extranjero hay que cerrar todas las fronteras. Levantar las medidas de prevención y aislamiento es poco prudente”, insiste el académico de la U. de Santiago.