“La actitud vale más que los títulos”: Cristóbal Valenzuela, uno de los más influyentes en IA según TIME

La creciente importancia de la inteligencia artificial (IA) impulso a la revista TIME a presentar una edición especial con las 100 personas más destacadas del mundo en esta área. La lista, llamada TIME100 AI, destaca a las personas influyentes detrás de la IA y su impacto en la sociedad, entre las que figuran Elon Musk.

“Queríamos destacar a los líderes de la industria en la vanguardia del auge de la IA, individuos fuera de estas empresas que están lidiando con profundas cuestiones éticas sobre el uso de la IA y los innovadores de todo el mundo que están tratando de utilizar la IA para abordar desafíos sociales”, dijo la editora ejecutiva de la revista Naina Bajekal.

Y en esta lista figura un chileno: Cristóbal Valenzuela, director ejecutivo y cofundador de Runway. En entrevista con Qué Pasa, nos entrega sus primera impresiones después de aparecer dentro de las 100 personas más influyentes del mundo.

-¿Cómo se enteró que estaba en esta lista?

Nos avisaron unos días antes que se hiciera publico.

-¿Cómo un ingeniero chileno puede triunfar en un mundo tan competitivo como la IA?

Creo que las barreras geográficas son cosa del pasado. Más que de dónde vienes o qué profesión tienes, creo que es más importante enfocarse en cuán rápido puedes aprender y qué puedes hacer con ese aprendizaje. El campo de la IA está creciendo y habrá múltiples oportunidades para construir nuevas cosas. La actitud vale mas que los títulos.

-¿Cuál es, a su juicio, su principal mérito para integrar esta lista, que entre otros, comparte Elon Musk?

En Runway tenemos un equipo de clase mundial. La única razón por la que Runway está mencionado en un lista como esta es por la calidad de la investigación y los productos que puede crear un pequeño equipo de talento excepcional. Veo este ranking como un logro de y para el equipo de Runway, no mío.

-¿Cómo llegó al mundo de la IA? ¿Qué fue lo que le llama más la atención de este mundo?

El inicio de Runway fue el resultado de investigación con mis socios mientras estábamos en la Universidad de Nueva York en 2018. En NYU exploramos e investigamos diferentes formas de construir un nuevo tipo de herramientas creativas con inteligencia artificial. Lo más interesante es darse cuenta de que estamos viendo solo la punta del iceberg de lo que vendrá más adelante. Todavía queda mucho camino por recorrer y oportunidades por descubrir.

En la publicación, TIME dice que para los actores de Hollywood, en huelga en parte por la preocupación de que la IA se utilice cada vez más para generar escenas cinematográficas, Cristóbal Valenzuela podría ser el enemigo público número uno.

“Valenzuela es cofundador y director ejecutivo de Runway, una de las empresas de generación de vídeos con IA más destacadas. Desde su fundación en Brooklyn en 2018, Runway ha recaudado más de 200 millones de dólares y su tecnología ha sido utilizada por editores que trabajan en la película ganadora del Oscar de 2022 Everything Everywhere All at Once y por The Late Show de Stephen Colbert. Valenzuela señaló que “nos dirigimos hacia un mundo en el que todos los medios y contenidos de entretenimiento que consumas serán generados por [IA]”. Los inversores en Runway incluyen Salesforce, donde el copresidente y propietario de TIME, Marc Benioff, es el director ejecutivo”, escribió la prestigiosa revista.

Pero Valenzuela, de 33 años, no considera que la misión de Runway esté en conflicto con la creación de valor cultural. “Empecé Runway después de ir a la escuela de arte y los tres fundadores se conocieron en la escuela de arte”, dice. “Siempre hemos pensado en la empresa como una empresa cuyo objetivo es ayudar a servir a los artistas, porque de ahí venimos”, señala en la publicación.

“Profundamente honrado de aparecer en TIME. Está en la lista de muchas de las personas más inteligentes en este campo. Aun así, la grandeza de una empresa no es el resultado de uno solo, sino de la energía colectiva de muchos”, escribió en su cuenta de X (anterior Twitter).

Aun así, Valenzuela admite que, si la tecnología avanza como él imagina, muchos puestos de trabajo en la industria creativa dejarán de existir. Eso no es exactamente nuevo, señala. “Solíamos tener orquestas en los teatros”, dice. “No hay ninguna orquesta tocando música para películas mudas, porque hemos asumido colectivamente que tener películas sonoras, o películas con sonido, es mejor que tener una orquesta”.

Runway, fundada por el griego Anastasis Germanidis junto a los chilenos Alejandro Matamalsa y Cristóbal Valenzuela, propone simplificar los procesos de creación de material audiovisual para los usuarios. Por ejemplo, permite quitarle el fondo a un video con un click y unos segundos de espera.

Valenzuela, según escribe TIME, espera que las herramientas de inteligencia artificial permitan que más personas compartan sus historias. “De hecho, creo sinceramente que la mejor era del cine está por llegar, las mejores películas aún están por hacerse. No hemos visto historias de todo el mundo de personas que nunca antes habíamos escuchado, porque el oficio de hacer cine solía ser, y sigue siendo, extremadamente costoso y difícil de entender y trabajar con él. En el momento en que empieces a hacer que esa tecnología sea más accesible, más personas podrán convertirse y considerarse cineastas. Y creo que eso es lo que realmente importa”.

