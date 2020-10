Nueve síntomas en tu cerebro pueden alertarte que tuviste o tienes coronavirus

“Siento que tengo demencia”, reconoció un paciente de 53 años en un artículo del diario The New York Times. Al igual que él, muchas personas alrededor del mundo han presentado síntomas neurológicos asociados al Covid-19.

Si bien ya existen evidencias de su comportamiento, sus efectos siguen sorprendiendo a la comunidad científica, cada vez más convencida de los efectos que el Sars-CoV-2 produce en el cerebro de las personas. Estos nueve síntomas en el cerebro, pueden ser un buen barómetro de que usted puede tener el virus en su cuerpo.

1. Pérdida de memoria

Uno de los síntomas del cerebro, asociados a Covid-19, es la pérdida de memoria. “Después de contraer el coronavirus en marzo, Michael Reagan perdió todo recuerdo de sus vacaciones de 12 días en París, aunque el viaje fue solo unas semanas antes”, señala la nota de The New York Times.

El periódico norteamericano añade otro ejemplo. “Varias semanas después de que Erica Taylor se recuperó de sus síntomas de Covid-19, como náuseas y tos, se volvió confusa y olvidadiza, ni siquiera reconoció su propio automóvil, el único Toyota Prius en el estacionamiento de departamento”.

“Si bien todavía el tema está en estudio, lo que más se ha visto, independiente de la gravedad del Covid que tengan los pacientes, incluso casos leves, es la producción de marcadores inflamatorios en células que están dentro de los vasos sanguíneos”, señala Evelyn Benavides, neuróloga de Clínica Dávila.

2. Mareo o vértigo

Otra señal del virus es el mareo. “El vértigo o mareo se ha descrito recientemente como una manifestación clínica de Covid-19”, señala un estudio del Centro Nacional para la Información Biotecnológica.

“Esto no es sorprendente, ya que históricamente los mareos se han asociado con infecciones virales”, añade el mismo informe.

Pedro Chana, neurólogo y subdirector de Dirección de Postgrados de la Universidad de Santiago, señala que “el coronavirus es un virus qué tiene el potencial de afectar el sistema nervioso central”.

Benavides añade que la producción de estos marcadores en enormes cantidades, “hace que se inflamen áreas del cerebro y también del corazón y otros órganos”.

3. Confusión

La función cognitiva se ve afectada porque el cerebro sufre de hinchazón e inflamación en los tejidos. En abril, un grupo publicó el primer informe de alguien con Covid-19 que tenía estos síntomas en Nature. Otro estudio describió a un paciente con deterioro de la mielina, una capa de grasa que protege las neuronas.

“Los síntomas neurológicos son cada vez más aterradores”, dijo Alysson Muotri, neurocientífica de la Universidad de California.

“Es por eso que han surgido muchas teorías de por qué el Covid ataca tantos órganos de forma distinta y puede tener manifestaciones diferentes dependiendo del paciente. Incluso pacientes que son Covid positivo y no han tenido síntomas respiratorios”, argumenta la doctora de Clínica Dávila y Clínica Vespucio.

4. Dificultad para concentrarse

Un cuarto síntoma dice relación con la dificultad para concentrarse.

Una reciente encuesta a personas hospitalizados (sobre 60 años) con Covid-19 en el Hospital Universitario de Estrasburgo publicada en Annals of Neurology, estableció que el 69% de los pacientes sufría de agitación, el 67% tenían signos de daño en el tracto corticoespinal y el 36% tenía el síndrome disejecutivo con dificultad para concentrarse, poner atención y seguir órdenes.

“Se ha visto que el cerebro es uno de los órganos blanco del virus, en el sentido que produce cefaleas largas, síndromes confusionales y pérdida de memoria por varios meses. Pacientes que sin haber tenido un Covid grave, quedan lentos. Personas que trabajaban con mucha motivación, quedan sin memoria y adormilados”, señala Benavides.

5. “Niebla mental general”

El daño en el cerebro y a nivel neurológico, producido por el Covid-19, ha integrado un nuevo concepto, denominado niebla mental general, considerado una disfunción cognitiva.

“Hay miles de personas que tienen eso”, dijo a The New York Times el Dr. Igor Koralnik, jefe de enfermedades neuroinfecciosas de Northwestern Medicine en Chicago, que dirige una clínica post-Covid. “El impacto en la fuerza laboral que se ve afectada será significativo”, añade.

Chana cree que “el compromiso varía dependiendo de la severidad de los casos, por esto las personas en que el cuadro es más agresivo se compromete mayormente el sistema nervioso dando síntomas como cuadros deliriosos, dentro de los que se encuentra episodios de confusión y eventualmente trastorno de conciencia”.

Hay pacientes que tuvieron el virus en marzo, dice la médico de Clínica Dávila, “que todavía tienen síntomas”, añade.

6. Dificultad de funcionar normalmente

Un sexto síntoma señala que cada vez más, los sobrevivientes de Covid-19, dicen que la denominada niebla mental está afectando su capacidad para trabajar y funcionar normalmente.

“Los primeros meses no se hicieron pesquisas en pacientes que no tuvieran síntomas, entonces sospechamos que hay más pacientes de los que se dijo al principio. Gente con dolor de cabeza o dolor abdominal, o con mareo, no se le hizo examen de Covid", recuerda Benavides.

7. Dolor de cabeza

En el caso de pacientes Covid-19, los dolores de cabeza tienen características similares a la migraña, y en muchas oportunidades, éstos no desaparecen en el corto plazo.

Además, se agrava con movimientos rutinarios o al inclinarse, e incluye náuseas y alteraciones sensoriales como fotofobia y/o fonofobia.

“Lo que se ha visto en los últimos trabajos o estudios, es que estos marcadores inflamatorios se producen independiente de la gravedad de la enfermedad. Tiene que ver más con quién es el huésped de la enfermedad”, señala Benavides.

8. Delirio

Algunos pacientes han presentado “delirio hiperactivo”, donde uno puede ponerse muy agitado y comenzar a tener estos delirios paranoicos, explica Pravin George, de la Clínica Cleveland a Click on Detroit.

Añade que sufren con visiones internalizadas y luego comienzan a tener confusión. No es extraño que ocurra, especialmente en pacientes mayores y con problemas médicos anteriores.

Benavides explica que “lo que se intenta hacer y hacia adonde apuntan los estudios, es hacer grupos de personas o población. Agruparlos por síntomas, quiénes tuvieron cefalea, quiénes tuvieron mareo, confusión, para ver qué factores comunes tienen”.

9. Encefalopatía

Otro síntoma o enfermedad asociada al virus es la encefalopatía (síndrome de disfunción cerebral).

“En casos excepcionales se ha encontrado inflamación del sistema nervioso central conocida como encefalitis, al igual que hay descritos casos de inflamación de los nervios periféricos”, explica Chana.

Pacientes con obesidad, bajas defensas (que toman corticoides por ejemplo), se sabe que tienen Covid más grave, “pero no necesariamente ellos tienen este tipo de complicaciones posteriores, que no están asociadas al sistema respiratorio", añade Benavides.