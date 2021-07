¿Qué es una infección irruptiva? Seis preguntas sobre la posibilidad de contraer Covid-19 después de vacunarse

Si ha sido completamente vacunado contra Covid-19, tal vez pensó que ya no necesita preocuparse por contraer el coronavirus. Pero junto con el creciente número de nuevos casos de Covid-19 a nivel mundial y la creciente preocupación por cepas altamente transmisibles como la variante delta, llegan informes de personas completamente vacunadas que dieron positivo por Covid-19.

Los miembros de los Yankees de Nueva York, la gimnasta olímpica de EE.UU. Kara Eaker y el secretario de salud del Reino Unido, Sajid Javid, son algunos de los diagnosticados con lo que se llama una “infección irruptiva”.

Sajid Javid, secretatio de Salud de Gran Bretaña, quien se infecto de coronavirus pese a estar vacunado. Foto: Reuters

Por más aterrador que parezca el término, la conclusión es que las vacunas Covid-19 existentes todavía son muy buenas para prevenir infecciones sintomáticas, y las infecciones irruptivas ocurren muy raramente. Pero, ¿qué tan comunes y peligrosos son? Aquí hay una guía de lo que necesita saber.

1. ¿Hay vacunas 100% efectivas?

Ninguna vacuna es 100% eficaz. La vacuna contra la polio del Dr. Jonas Salk fue 80% -90% efectiva para prevenir la enfermedad paralítica. Incluso para la vacuna estándar de oro contra el sarampión, la eficacia fue del 94% entre una población altamente vacunada durante brotes grandes.

De manera similar, los ensayos clínicos encontraron que las vacunas de ARNm de Pfizer y Moderna eran 94% -95% efectivas para prevenir el Covid-19 sintomático, mucho más protectoras de lo que se esperaba inicialmente.

Un recordatorio rápido: una eficacia de la vacuna del 95% no significa que la vacuna protege al 95% de las personas mientras que el otro 5% contraerá el virus. La eficacia de la vacuna es una medida de riesgo relativo: debe comparar un grupo de personas vacunadas con un grupo de personas no vacunadas en las mismas condiciones de exposición. Así que considere un período de estudio de tres meses durante el cual 100 de cada 10.000 personas no vacunadas contrajeron Covid-19. Es de esperar que cinco personas vacunadas se enfermen durante ese mismo tiempo. Eso es el 5% de las 100 personas no vacunadas que se enfermaron, no el 5% de todo el grupo de 10.000.

Cuando las personas se infectan después de la vacunación, los científicos llaman a estos casos infecciones “irruptivas” (o de “avance”) porque el virus rompió la barrera protectora que proporciona la vacuna.

Foto: Reuters

2 ¿Qué tan común es la infección por Covid-19 en personas completamente vacunadas?

Las infecciones irruptivas son un poco más frecuentes de lo que se esperaba anteriormente y probablemente estén aumentando debido al dominio creciente de la variante delta. Pero las infecciones en personas vacunadas siguen siendo muy poco frecuentes y, por lo general, causan síntomas leves o nulos.

Por ejemplo, 46 estados y territorios de EE.UU. informaron voluntariamente 10.262 infecciones irruptivas a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, su sigla en inglés) entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2021. En comparación, hubo 11,8 millones de diagnósticos de Covid-19 en total durante el mismo período.

A partir del 1 de mayo de 2021, los CDC dejaron de monitorear los casos de avances de vacunas a menos que resultaran en hospitalización o muerte. Hasta el 19 de julio de 2021, había 5.914 pacientes con infecciones revolucionarias de la vacuna Covid-19 que fueron hospitalizados o murieron en EE.UU., de más de 159 millones de personas completamente vacunadas en todo el país.

Un estudio entre el 15 de diciembre de 2020 y el 31 de marzo de 2021, que incluyó a 258.716 veteranos que recibieron dos dosis de la vacuna Pfizer o Moderna, contó 410 que contrajeron infecciones irruptivas, es decir, el 0,16% del total. De manera similar, un estudio en Nueva York observó 86 casos de infecciones por Covid-19 entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2021, entre 126,367 personas que estaban completamente vacunadas, en su mayoría con vacunas de ARNm. Esto representa el 1,2% del total de casos de Covid-19 y el 0,07% de la población completamente vacunada.

3. ¿Qué tan grave es una infección irruptiva de Covid-19?

Los CDC definen una infección irruptiva de la vacuna como aquella en la que un hisopo nasal puede detectar el ARN o la proteína del Sars-CoV-2 más de 14 días después de que una persona haya completado las dosis recomendadas completas de una vacuna Covid-19 autorizada por la FDA.

Una persona se somete a un test de PCR en Miami. Florida, EE.UU. La infección irruptiva también se detecta con un hisopo nasa. Foto: AP

Tenga en cuenta que una infección irruptiva no significa necesariamente que la persona se sienta enferma y, de hecho, el 27% de los casos irruptivos informados a los CDC fueron asintomáticos. Se sabía que solo el 10% de las personas infectadas después de vacunarse fueron hospitalizadas (algunas por razones distintas al Covid-19) y el 2% murió. En comparación, durante la primavera de 2020, cuando las vacunas aún no estaban disponibles, más del 6% de las infecciones confirmadas fueron fatales.

En un estudio llevado a cabo en instalaciones de tratamiento militares de EE. UU., ninguna de las infecciones más importantes condujo a la hospitalización. En otro estudio, después de una sola dosis de la vacuna Pfizer, las personas vacunadas que dieron positivo por Covid-19 tenían un cuarto menos de virus en sus cuerpos que aquellas que no estaban vacunadas y dieron positivo.

4. ¿Qué hace que una persona sea más propicia a una infección irruptiva?

A nivel nacional, en promedio más del 5% de las pruebas de Covid-19 están dando positivo; en Alabama, Mississippi y Oklahoma, la tasa de positividad es superior al 30%. La gran cantidad de coronavirus que circula en una comunidad aumenta la posibilidad de infecciones irruptivas.

La probabilidad es mayor en situaciones de contacto cercano, como en un espacio de trabajo estrecho, una fiesta, un restaurante o un estadio. Las infecciones irruptivas también son más probables entre los trabajadores de la salud que están en contacto frecuente con pacientes infectados.

Por razones que no están claras, los datos de los CDC a nivel nacional encontraron que las mujeres representan el 63% de las infecciones irruptivas. Algunos estudios más pequeños también identificaron a las mujeres como la mayoría de los casos de infección irruptiva.

Las vacunas desencadenan una respuesta inmune menos sólida entre las personas mayores y las posibilidades de una infección irruptiva aumentan con la edad. Entre los casos de avance rastreados por los CDC, el 75% ocurrieron en pacientes de 65 años o más.

Una mujer vacunándose en Siliguri, India. Las personas mayores producen una respuesta inmune más débil. Foto: AFP

Estar inmunodeprimido o tener afecciones subyacentes como presión arterial alta, diabetes, enfermedades cardíacas, enfermedades renales y pulmonares crónicas y cáncer aumentan las posibilidades de infecciones irruptivas y pueden provocar Covid-19 grave. Por ejemplo, los receptores de trasplantes de órganos completamente vacunados tenían 82 veces más probabilidades de contraer una infección y tenían un riesgo 485 veces mayor de hospitalización y muerte después de una infección en comparación con la población general vacunada en un estudio.

5. ¿Cómo cambian las cosas con las nuevas variantes como delta?

Los investigadores desarrollaron las vacunas actuales para protegerse de las cepas anteriores del virus Sars-CoV-2. Desde entonces han surgido nuevas variantes, muchas de las cuales son mejores para esquivar los anticuerpos producidos por las vacunas actualmente autorizadas. Si bien las vacunas existentes siguen siendo muy efectivas contra estas variantes para prevenir la hospitalización, son menos efectivas que contra las variantes anteriores.

Dos dosis de las vacunas de ARNm tuvieron solo un 79% de efectividad para prevenir la enfermedad sintomática con delta, en comparación con un 89% de efectividad en el caso de la variante alfa anterior, según Public Health England. Una sola dosis protegía solo el 35% contra delta.

Aproximadamente el 12,5% de los 229.218 casos de la variante delta en Inglaterra hasta el 19 de julio se produjeron entre personas completamente vacunadas.

Israel, con altas tasas de vacunación, ha informado que la vacunación completa con la vacuna Pfizer podría tener solo un 39% -40,5% de efectividad para prevenir infecciones de la variante delta de cualquier gravedad, por debajo de las estimaciones iniciales del 90%. Los hallazgos de Israel sugieren que en seis meses, la eficacia de las vacunas Covid-19 para prevenir infecciones y enfermedades sintomáticas disminuye. Sin embargo, la buena noticia es que la vacuna sigue siendo muy eficaz para proteger contra la hospitalización (88%) y las enfermedades graves (91,4%) causadas por la variante delta, ahora dominante.

Foto: AFP

6. Entonces, ¿qué tan bien están resistiendo las vacunas?

A fines de julio de 2021, el 49,1% de la población de EE.UU., o poco más de 163 millones de personas, estaban completamente vacunadas. Casi el 90% de los estadounidenses mayores de 65 años han recibido al menos una dosis de una vacuna.

Los modelos de los científicos sugieren que la vacunación puede haber salvado aproximadamente 279.000 vidas en EE.UU. y haber evitado hasta 1,25 millones de hospitalizaciones para fines de junio de 2021. De manera similar, en Inglaterra alrededor de 30.300 muertes, 46.300 hospitalizaciones y 8,15 millones de infecciones pueden haber sido prevenidas por Covid-19 gracias a las vacunas. En Israel, se cree que la alta tasa de vacunación provocó una caída del 77% en los casos y una caída del 68% en las hospitalizaciones desde el pico pandémico de esa nación.

En todo EE.UU., solo 150 de las más de 18.000 muertes debidas a Covid-19 en mayo fueron de personas que habían sido completamente vacunadas. Eso significa que casi todas las muertes por Covid-19 en EE. UU. se encuentran entre aquellos que permanecen sin vacunar.

Estados Unidos se está convirtiendo en “casi como dos Américas”, como dijo Anthony Fauci, dividido entre los vacunados y los no vacunados. Aquellos que no han sido completamente vacunados contra Covid-19 siguen en riesgo por el coronavirus que hasta ahora ha matado a más de 600.000 personas en EE.UU.

*Coordinador de proyectos y científico de planta, Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt