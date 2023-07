Tres de cada cinco chilenos cree que en su trabajo no existe un balance entre la vida personal y laboral

En un mercado laboral cada vez más competitivo y acelerado por las nuevas tecnologías, conciliar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal es uno de los aspectos que se posicionan como dentro de los más importantes a la hora de mantener a los trabajadores motivados, productivos y comprometidos, además de atraer nuevos talentos.

Según los resultados de la última encuesta realizada por el portal de empleos de Laborum, el 99% de los chilenos afirma que el equilibrio entre el tiempo dedicado a la vida personal y laboral, más conocido como “work life balance”, es importante o muy importante. Sin embargo, el 59% de los trabajadores del país afirma que en su trabajo no existe una cultura que permita este balance.

“Hoy en día las nuevas generaciones tienen una concepción diferente respecto del espacio que ocupa el trabajo en sus vidas. Necesitan flexibilidad en diferentes aspectos: desde tener la oportunidad de trabajar desde cualquier lugar del mundo hasta tener el tiempo para poder ir a buscar a sus hijos al jardín. De hecho, el 84% de los chilenos considera que, si su empresa no tiene una cultura favorable al work life balance, buscarían otro trabajo”, explicó Diego Tala, director de Laborum.

Estrés. Foto referencial: iStock / Getty Images.

En el estudio participaron 5.097 talentos de la región: 1.016 de Argentina, 830 de Chile, 1.288 de Ecuador, 942 de Panamá y 1.021 de Perú. Su objetivo fue explorar qué tan relevante es para los talentos una cultura favorable a tener este equilibrio entre vida personal y laboral, y cómo actúan desde las organizaciones para potenciar este beneficio.

La situación es diferente según el país donde se aplicó el sondeo: los argentinos (67%) y los panameños (51%) concuerdan en que sus organizaciones no promueven el work life balance. Por el contrario, los peruanos (54%) y los ecuatorianos (51%) creen que en su trabajo actual sí hay una cultura que permite alcanzar el equilibrio entre ambos mundos.

Al momento de ser consultados sobre si logran mantener un equilibrio entre la vida personal y laboral, el 65% de los chilenos respondió que sí es posible este balance, mientras que el 35% sostiene que no. En relación al resto de los países, Argentina es el único que tuvo la misma cantidad de respuestas para ambas opciones, quedando en último lugar dentro de la región. Por otra parte, el 82% de los ecuatorianos, el 76% de los panameños y el 75% de los peruanos creen que pueden tener un equilibrio entre ambos mundos.

Dentro de lo posible, las horas de sueño y el estrés deben estar controlados para evitar este tipo de accidentes.

Respecto de las razones de porque se logra este equilibrio, el 57% de los chilenos sostiene que sabe identificar sus prioridades tanto en la vida personal como en el trabajo; el 54% reconoce que establece los límites entre su empleo y su vida íntima; el 28% respeta sus momentos de descanso y el 12% asegura que la organización en la que trabaja tiene políticas claras al respecto.

Por su parte, quienes no logran un balance entre ambas opciones, el 44% asegura que es porque la organización en la que trabaja no tiene políticas claras al respecto; el 43% advierte en su empresa la gente trabaja fuera del horario laboral y esto genera que también lo tenga que hacer; el 22% no sabe establecer los límites entre el trabajo y su vida personal; el 21% no respeta sus momentos de descanso y el 14% reconoce que no sabe identificar sus prioridades, tanto en la vida personal como en el empleo.

Balance entre la vida personal y laboral

¿Cómo creen que podrían lograr el work life balance quienes no lo consiguen? De acuerdo con la encuesta, el 55% dice que necesita que se respeten los horarios laborales y de desconexión para lograrlo; el 46% sugiere la implementación de políticas claras por parte de la organización; el 32% opina que hay que aprender a separar los diferentes ámbitos de su vida e identificar prioridades; el 27% cree que deberían concederse permisos para compromisos familiares y personales como turnos médicos y el 9% asegura que habría que poner en práctica licencias o programas específicos de maternidad y paternidad.

Foto: La Tercera

Sin embargo, el 54% de los talentos chilenos advierte que para lograr el work life balance, se requiere que pongan de su parte tanto los trabajadores como las empresas; el 37% cree que es algo que puede lograrse sólo con políticas favorables de las organizaciones y el 9% considera que es algo que debe lograr cada persona.

¿Cómo actúan las organizaciones respecto al work-life balance? El 41% de los chilenos afirma que promover el equilibrio entre la vida personal y laboral es algo discursivo que no suele materializarse en medidas reales por parte de las empresas, frente al 27% que considera que existe una tendencia real por parte de las organizaciones para lograr este balance.

En comparación con los otros países de la región, los talentos de Ecuador (48%), Perú (42%) y Panamá (37%) consideran que existe una tendencia real por parte de las empresas de promover el work life balance. Mientras que el 41% de los chilenos coincide con los argentinos y cree que promover este equilibrio es algo discursivo que no suele materializarse en medidas reales por parte de las compañías.

Foto: La Tercera

¿Qué tipo de políticas adoptan las organizaciones para promover el equilibrio entre la vida personal y laboral? Entre las principales medidas que mencionan en Chile destacan los horarios laborales definidos (45%); la flexibilidad de horarios (38%); los permisos por compromisos familiares o personales como turnos médicos (34%); el día de cumpleaños no laborable (28%) y el home office (26%), entre otras.

Por su parte, las políticas que más consideran los talentos chilenos y que pueden ayudar a equilibrar la vida personal y laboral de los trabajadores son la flexibilidad en los horarios con un 59%; el no permitir reuniones, correos, llamadas o mensajes fuera del horario laboral con un 43% y el día de cumpleaños no laborable con un 41%.