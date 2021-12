¿Vacaciones? Asesor científico de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) advierte que riesgo de contagiarse de Ómicron en un avión aumenta hasta tres veces respecto a otras variantes

Los pasajeros de aviones tienen dos o incluso tres veces más probabilidades de contagiarse de Covid-19 durante un vuelo desde la aparición de la variante Ómicron, según el principal asesor médico de las aerolíneas del mundo.

La advertencia se produce cuando los miles de viajeros surcan los cielos para las vacaciones de fin de año y las reuniones familiares, y mientras Ómicron se convierte en la cepa Covid dominante en cuestión de semanas en EE.UU. Ahora representa más del 70% de los casos nuevos.

La clase ejecutiva puede ser más segura que las cabinas económicas más densamente pobladas, dijo David Powell, médico y asesor médico de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que representa a casi 300 empresas en todo el mundo. Como antes, los pasajeros deben evitar el contacto cara a cara y las superficies que se tocan con frecuencia, y las personas que se sientan cerca unas de otras deben tratar de no desenmascararse al mismo tiempo durante las comidas, dijo.

David Powell, asesor médico de la IATA. Foto: IATA

El riesgo de transmisión sigue siendo mucho menor que en lugares concurridos en el suelo, como los centros comerciales, gracias a los filtros de aire de grado hospitalario en los modernos aviones de pasajeros, un punto que las aerolíneas han querido destacar durante la pandemia. Las reglas como el uso de máscaras también tienden a aplicarse estrictamente en los aviones.

Powell, exdirector médico de Air New Zealand, habló con Bloomberg News el martes sobre volar durante la pandemia. Aquí hay una transcripción editada.

-¿Cuáles son los riesgos de infección durante un vuelo?

Cualquiera que sea el riesgo con Delta, tendríamos que asumir que el riesgo sería dos o tres veces mayor con Ómicron, tal como hemos visto en otros entornos. Cualquiera que sea ese bajo riesgo, no sabemos qué es, en el avión, debe aumentarse en una cantidad similar.

-¿Qué deben hacer los pasajeros para minimizar los riesgos?

Evite superficies de contacto común, higiene de manos siempre que sea posible, mascarillas, distanciamiento, procedimientos de abordaje controlado, trate de evitar el contacto cara a cara con otros clientes, trate de evitar sacarse la mascarilla en el vuelo, para servicios de comidas y bebidas, excepto cuando realmente necesario. El consejo es el mismo, es solo que el riesgo relativo probablemente ha aumentado, al igual que el riesgo relativo de ir al supermercado o tomar un autobús ha aumentado con Ómicron.

-¿Qué pasa con las mascarillas a la hora de las comidas?

Para un vuelo de dos horas, es bastante fácil decir, ‘mantén tu mascarilla puesta todo el tiempo’. Pero si se trata de un vuelo de 10 horas, no es razonable pedirle a la gente que no coma ni beba. Lo que la mayoría de las aerolíneas han estado haciendo es alentar, pero no insistir, a los clientes que intentan escalonar un poco sus períodos sin mascarilla.

En términos simples, dos personas con mascarilla tienen una transmisión mínima de una a otra. Si uno de ustedes se quita la mascarilla, esa persona tiene un mayor riesgo de transmitir y un riesgo ligeramente mayor de recibir. Pero si ambos eliminan, obviamente, no hay barrera allí y pueden transmitir libremente uno al otro.

-¿Sería más seguro no volar?

La mayor protección que puede darse es vacunarse y reforzarse. La protección que se brinda a sí mismo con una mascarilla adicional o un tipo diferente de mascarilla, o sin volar en absoluto, francamente, es probablemente menor que el beneficio que obtendría con solo estar completamente reforzado. Hay una especie de regla empírica que comienza a aparecer, que esencialmente Ómicron le hace perder una dosis de beneficio de la vacuna. Entonces, dos dosis contra Ómicron tienen una protección similar a una dosis contra Delta. Eso no está establecido en la ciencia sólida, pero parece correlacionarse aproximadamente con lo que está surgiendo en los estudios.

-¿Es seguro para pasajeros sanos si hay un contagiado con Ómicron en el avión?

Es un espacio cerrado, pero es una caja con fugas, y lo presurizamos poniendo un gran flujo de aire en un extremo y luego colocando una válvula de escape en el otro extremo. Así que estás sentado en un entorno de flujo de aire muy alto. Es un espacio cerrado, pero eso no me grita ‘riesgo’. Un pub irlandés con un ventilador en la esquina me grita ‘riesgo’, o un gimnasio con mucha gente gritando, gruñendo y sudando. Pero cualquier vuelo que tome también involucra aeropuertos, que están un poco menos controlados. Entonces, existe un riesgo allí. ¿Qué puedes hacer? Vacunación, pruebas, uso de mascarillas, distanciamiento. ¿Son mejores las mascarillas quirúrgicas que las de tela? Si probablemente. En promedio, quizás un 10-20%.

La mayoría de los casos documentados de propagación en vuelo se remontan a marzo de 2020, antes de que tuviéramos pruebas, antes de que tuviéramos mascarillas, antes de que organizáramos los procedimientos de embarque, antes de que existiera un alto grado de conciencia sobre no volar si no se encontraba bien.

-¿Qué hay de dejar vacíos los asientos del medio en las filas?

Es increíblemente atractivo, intuitivamente. Proporciona una mayor distancia física entre usted y la siguiente persona. Pero no hemos visto que eso realmente brinde muchos beneficios. Pero si hay un flujo de aire cruzado del pasillo a la ventana, o de la ventana al pasillo, y quita a la persona del asiento del medio, ha ayudado a la persona que habría estado en el asiento del medio. Probablemente no hayas ayudado mucho a la persona en el asiento de al lado, porque es probable que se desvíe sin la obstrucción de esa primera persona.

Foto: Reuters

-¿Debería la tripulación de cabina usar ropa protectora completa, como trajes corporales y protectores faciales?

Probablemente no. No ha habido mucha transmisión de pasajero a tripulación en todo Covid. Ha habido algunos, pero son números muy, muy pequeños. Suele ser de pasajero a pasajero o de tripulación a tripulación. Y de nuevo, una cantidad muy pequeña de tripulación a pasajero. Seamos estrictos con las medidas que ya están en vigor y esperemos hasta que tengamos un poco más de datos sobre omicron.

-¿Cuáles son los riesgos de infección en el aeropuerto?

Los requisitos para los flujos de aire a bordo son mucho más estrictos que para los edificios de los aeropuertos en general. Las protecciones para la cabina de la aerolínea son: todos permanecen sentados, mirando en la misma dirección, existen estas barreras físicas que se interponen en el camino, tiene un alto grado de flujo de aire que, en general, va del techo al piso, una deriva mínima a lo largo del avión, un poco más de deriva a través del avión. Aproximadamente el 50% del flujo de aire es fresco del exterior, el 50% se recircula, pero cuando se recircula, se filtra con HEPA, por lo que está limpio. La mayoría de ellos no están presentes en la fase aeroportuaria. Tienes mucho más movimiento aleatorio, mucho más potencial para el contacto cara a cara, tienes flujos de aire generalmente reducidos. Las tasas de ventilación del aeropuerto son, quizás, una décima parte de lo que son en el avión.

-¿Qué pasa con los niños en el vuelo? ¿Qué deberían hacer las familias?

El riesgo de que los niños pequeños contraigan una enfermedad grave debido a los viajes es bajo, solo porque el riesgo de Covid grave es muy bajo para los niños. Es una de las preguntas sin respuesta con Ómicron. El riesgo no es tanto para ellos. El riesgo es que puedan estar levemente infectados, no saberlo y potencialmente propagarse mientras viajan. Y eso es un riesgo. Conseguir que se pongan una mascarilla es difícil. Cuanto más pequeños sean, más difícil será.