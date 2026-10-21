Desde la Redacción: entrevista a presidente de Comisión de Gestión de Riesgo de Desastre de la AChM
En el programa de streaming de La Tercera, el alcalde de Coyhaique y presidente de la Comisión de Gestión de Riesgo de Desastres de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Carlos Gatica, cuestionó en duros términos la propuesta del gobierno en recortar en un 30,6% los recursos del Programa de Gestión del Riesgo de Desastres de Senapred, en el marco del Presupuesto 2027. Según su planteamiento, la merma afectará directamente a los jefes comunales. "No consideramos que el Presupuesto esté bien realizado. Y le pedimos al gobierno que cambie su propuesta, pero que además nos considere en la conversación, porque hay muchas cosas que estamos obligados a desarrollar por ley, y que nos están dejando sin financiamiento", sostuvo.
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