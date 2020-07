¿Dónde está Marcela? Las pistas que reviven la búsqueda de la madre de Luis Miguel

Era marzo de 1985. Luis Miguel era una estrella de apenas 14 años realizando una gira por Sudamérica promocionando sus recientes Palabra de Honor y Ya nunca más. En el estadio bonaerense Luna Park, ante cientos de persona, el cantante invitó al escenario a una mujer muy especial para él y le dedicó una canción con su nombre: “Marcela”.

Su madre, Marcela Basteri, lo acompañó en aquel viaje relevante para su carrera musical. Era un éxito en México, pero tenía que ratificar su llegada en el resto de Latinoamérica. Sin embargo, el impacto de esa travesía a nivel personal, era insospechado.

Fue la última vez que Marcela Basteri fue vista públicamente. Para Luis Miguel, en tanto, el encuentro final con su madre se dio en 1986, previo al viaje del cantante a Chile, mientras Marcela se reunía en Madrid con Luis Rey para discutir los términos de la custodia de los hijos de matrimonio.

Tres décadas después, Netflix estrenó Luis Miguel: la serie, una exitosa producción supervisada por el mismo cantante, que narró la vida del artista conocido como ‘El Sol de México’ en 13 episodios. La serie develó la explotación que sufrió de niño por parte de su padre, los amores y desamores de su juventud y, acaso lo más impactante, la desaparición de su madre.

Ya no es solo Luis Miguel y sus familiares quienes continúan la búsqueda de la mujer italiana, quienes incluso recurrieron a la agencia de inteligencia israelí el Mossad. Argentina, el último país donde Marcela fue vista masivamente, también tomó parte en la inconclusa investigación.

No me puedes dejar así

“Nos vienen persiguiendo, nos vienen amenazando”, dijo Luis Ventura, periodista argentino y conductor del programa Secretos Verdaderos en el show emitido por América TV. Los últimos días aseguró tener en su posesión pruebas y fotografías que demuestran que Marcela Basteri está viva en el país transandino.

“Insistimos, Marcela Basteri vive. Está viva, palpita, respira. Salvo nosotros, todo el mundo la daba por muerta. Estamos marcando el rumbo de su búsqueda y yo tengo la sensación de que antes de que termine este año va a ser hallada y vive en la Argentina”, dijo Ventura, quien además aseguró haber recibido amenazas de un embajador español y “gente muy pesada” de México.

“Yo he recibido llamadas intimidatorias, tenemos una amenaza en la procución de un alcalde español que nos apunta con un escopeta, diciendo que no sigamos perjudicando a quienes consideran que quedan heridos con toda esta movida”, dijo.

Recientemente a su propio seguimiento del caso, Luis Ventura sumó autoridades del país con el fin de acceder a mayor información y hacer un llamado público por más antecedentes. En su programa Secretos Verdaderos, conversó con Miguel Aldana, ex director de Interpol en México.

Según dijo Aldana, habló con Marcela en 1991 luego que le transfirieran la llamada: “Y era Marcela. ¿Cómo estaba? Muchas veces agradecida y decepcionada por Luisito Rey, y lógico. La había amenazado de muerte y en el momento que yo intervine se suspendieron todas esas amenazas y todo ese apoyo y que me daba las gracias, hasta ahí supe”.

“Yo creo que (Luis Miguel) prefirió no buscarla. A lo mejor ya siguen en comunicación y sabe. Yo me he enterado por ahí que parece que sí, que ya tuvieron relación y ya convivieron”, afirmó Aldana. Luego profundizó: “Se juntaron, ya la ubicó. Ya platicó y él está muy contento”. Declaraciones un tanto vagas que rápidamente pasaron de la hipótesis a la afirmación.

El pasado jueves 2 de julio, en tanto, en el programa Fantino a la tarde, Ventura y Alejandro Fantino entrevistaron a Sergio Berni, Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. En la instancia, Luis Ventura solicitó directamente ayuda para encontrar a Basteri.

El Ministro de Seguridad simplemente respondió: “Conozco su teoría”. Ante la insistencia de Ventura, agregó: “Esto se resuelve con un cabello y un ADN. Hay una mujer que está en la Argentina y yo creo que es la madre de Luis Miguel. Si se hace una prueba se termina el misterio”.

El incierto futuro de la segunda temporada de la serie

La continuación de la serie que muestra la vida personal y artística de Luis Miguel, fue confirmada oficialmente hace meses. Claro que mucho antes de la pandemia de coronavirus que obligó a pausar los proyectos cinematográficos y televisivos.

En conversación con el podcast de la revista Cine Premiere, una de las directoras de la serie, Natalia Beristáin, afirmó que debieron cambiar los guiones e idear otros mecanismos de grabación a causa del distanciamiento social y otras medidas sanitarias.

“Yo pienso en Luis Miguel, por ejemplo, aunque sé que se están reescribiendo los guiones justamente pensando en encontrar una narrativa que permita volver al rodaje lo más pronto posible”, dijo Beristáin.

“Luis Miguel es de época, o sea, no vas a poner a Luis Miguel con careta (mascarilla) y a cuatro metros de distancia de la chica con la que está teniendo una conversación. Entonces hay un montón de cuestionamientos alrededor de cómo regresar a filmar y estoy segura que habrá productoras y crews que se lo tomen más en serio que otros”, agregó la cineasta.