Beausejour apunta otra vez a Marcelo Díaz: le recrimina su ninguneo a los jugadores citados por Rueda a la Roja

Marcelo Díaz no solo ha apuntado contra el árbitro Nicolás Gamboa en su regreso a Chile. También ha hablado sobre el ex técnico de la Roja Reinaldo Rueda que lo marginó de las convocatorias de la Selección.

“Para mí el error más grande fue Rueda. Con Rueda cualquiera iba a la Selección, hacías un partido bien, uno solo, e ibas. No pueden ir futbolistas que no jueguen en sus equipos”, había lanzado el ex Racing.

Pero esta vez las palabras tuvieron réplica de Jean Beausejour en su papel de comentarista de Radio ADN. “A mi me cuesta mucho decir que un compañero de profesión no se merece una nominación. Yo creo que todo jugador que va a la selección es porque algún mérito hizo. Algunos claramente hacen más méritos que otros, pero el que va es porque algo positivo puede tener o le deben ver a futuro. Me cuesta decir que ese jugador no merezca ir a la selección”, expresó.

Para ejemplificarlo ocupó a Marcelo Bielsa como ejemplo. “A la selección deben ir los jugadores que el técnico necesita. ¿Te acuerdas de las nóminas que hacía Marcelo Bielsa? Si uno se ponía hacer las nóminas antes, claramente no le apuntábamos a ninguna”.

“Estaban Gonzalo Jara, que después termina siendo un jugador clave en la selección, que ni siquiera era titular indiscutido en Colo Colo. Marco Estrada jugaba en otro puesto, Carlos Carmona, yo mismo. Yo creo que es una mixtura entre los mejores del momento que pueden ser moldeables o los que el entrenador necesita”, complementó.

Apoyo a Pellegrino

En el mismo medio Beausejour aprovechó de analizar también las palabras del técnico de Universidad de Chile Mauricio Pellegrino que en conferencia de prensa se refirió al poco esfuerzo y ambición que muestran algunos jugadores provenientes de las series juveniles.

“El otro día hablaba con ellos (jugadores jóvenes) y muchos se han criado con hábitos como ‘no te esfuerces mucho porque juegas bien’”, comenzó diciendo.

“¿Alguien cree que en la vida no debes esforzarte porque eres mejor que los demás? Les he mostrado imágenes de figuras como Mbappé y Dembélé, ¿creen que ellos trabajan o no trabajan? A veces creemos que por tener un don de la naturaleza no hay que esforzarse, y no es así. Tienen que trabajar en equipo, ser humildes, deben ser uno más”, agregó el adiestrador.

Sobre este tema, el exlateral indicó que “me gusta el análisis de Pellegrino, pero no lo veo con un tirón de orejas para Assadi y Osorio, es un tirón de orejas para las divisiones inferiores de la U”.

“En otras palabras, dice que recibe jóvenes muy talentosos, pero que vienen de un constante mimo que les está coartando la posibilidad de crecer. Creo que la conversación tiene que ser de manera interna con la gente encargada de las inferiores, para que entreguen mejores valores según el criterio actual de Pellegrino”, planteó.

“Son jóvenes, vienen saliendo de la adolescencia. Si uno los compara con otros jóvenes de su edad, están en otra, es totalmente distinto. Entonces es difícil”, cerró Jean Beausejour.