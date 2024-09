Carlos Palacios revela la íntima conversación que sostuvo con Ricardo Gareca: “Me dijo que vio un cambio en mi actitud”

Esta feliz. Y así lo revela en conversación con la prensa, poco antes de viajar a Buenos Aires con la Roja donde enfrentarán a Argentina en el retorno de las Eliminatorias. Hablamos de Carlos Palacios, el talentoso volante que pretende ser la llave que abra las puertas del gol para nuestro país.

O al menos eso es lo que busca Ricardo Gareca con su nominación y se lo hizo saber al futbolista, en una íntima conversación antes de iniciar la travesía al otro lado de la cordillera. “Me dijo que me quería ver como en Colo Colo, que había visto un cambio importante en mi juego y en mi actitud”, revela Palacios.

Luego detalla que el estratega transandino “no me pidió nada, solo que fuera el mismo que soy en Colo Colo, que estuviera tranquilo, que haga las cosas como las vengo haciendo y que se me iba a dar”. Y si repite lo hecho en el Cacique donde lleva siete goles en esta temporada y varias asistencias, es posible pensar en que Chile vuelva a festejar en el camino al Mundial 2026.

Para ello, el formado en Unión Española desea abandonar la posición de extremo y jugar más centralizado en la zona ofensiva del campo de juego. “Me siento bien jugando con más libertad por el medio, creo que llevo seis o cinco partidos ahí y me siento cómodo, me he ido acostumbrando demasiado a esa posición, encontrando espacio y con más libertad”, detalla.

Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport.

Su presente en Colo Colo y la tentación de Boca

“Me siento muy feliz por lo que estoy viviendo, ahora me toca estar en la Selección con los mejores. Estoy preparado para todo lo que venga y ojalá que este jueves podamos hacer un buen papel frente a Argentina”, desea Palacios.

Y es precisamente en ese país, donde lo quieren ver con la camiseta de Boca Juniors. Los xeneizes lo buscaron en el mercado invernal y esto provocó no sólo un directorio de urgencia en Blanco y Negro sino también la rebelión del deportista.

Sin embargo, Palacios expresa que todo eso ya es parte del pasado y que ahora está feliz en la oncena que dirige Jorge Almirón. “Estamos haciendo un lindo año y una Copa Libertadores maravillosa. Es lo mejor para mí quedarme en Colo Colo, me siento feliz con eso. Tengo que demostrar siempre para qué estoy; por algo estoy en la selección, todo lo que vengo haciendo durante el año tiene sus frutos”, narra.

Y luego reflexiona que su frustrado traspaso ya no le quita el sueño. “Son decisiones muy importantes que te pueden cambiar la vida. Pero siempre dije que fuera lo mejor para mí y el club, estoy feliz y tranquilo en Colo Colo”, concluye.

¿Cuándo juega Chile con Argentina?

El partido entre la Albiceleste y nuestra oncena nacional está programado para este jueves 5 de septiembre, a partir de las 20:00 horas, en el estadio Monumental de River Plate.

¿Dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Chile?

El duelo entre los campeones del mundo y la Roja se puede ver en vivo por la señal de ESPN y Chilevisión . También se transmite vía streaming a través de Chilevisión.cl, Disney+ y Paramount+.