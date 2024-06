El regreso de Christian Eriksen marcará el tercer día de la Eurocopa

El fútbol no se detiene en la primera jornada de la Eurocopa. Luego de los debuts de Alemania, España e Italia, este domingo es el turno de Inglaterra y Países Bajos, de los que en la previa aparecían como candidatos.

Primero, a las 9 horas, los neerlandeses enfrentan a Polonia, en el estadio Volsparkstadion, de Hamburgo. Allí la selección que comanda el histórico Ronald Koeman se mide ante la escuadra que no tendrá a Robert Lewandowski, quien se lesionó cuatro días antes del encuentro del Grupo D.

“La mayoría de los seleccionadores no sufrieron jugar sin Robert. Para mí, es el tercer partido sin él. Este equipo tiene que crecer”, señaló el entrenador Michał Probierz, en la antesala del compromiso.

Lewandowski no estará en el debut de Polonia. Foto: AP Photo/Manu Fernandez

Horas más tarde, al mediodía en Chile, Eslovenia enfrenta a Dinamarca, en Stuttgart, en un partido válido por el Grupo C. Se trata del regreso de Christian Eriksen a la competición en la que, hace tres años, sufrió un problema cardiaco que casi lo saca del fútbol. El volante del Manchester United se perfila como titular en los daneses.

“Volver a este nivel ha sido un objetivo desde el principio. Han pasado tres años y mientras tanto he vivido muchas cosas. No pienso en ello a diario. No pienso demasiado en eso. Solo pienso en jugar al fútbol y en cosas positivas”, reveló este sábado.

El último partido del día mide a Serbia e Inglaterra. Los británicos tienen una de las selecciones más potentes del concierto europeo y fueron finalistas hace tres años. Aun con Gareth Southgate en el banco, esperan que no haya sorpresas en su debut. “Espero que todos disfruten del fútbol. He tenido la suerte de participar en muchos torneos. Son grandes carnavales”, sentenció el DT.