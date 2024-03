Gary Medel protesta contra la ANFP por despidos en la Selección

Gary Medel levanta la mirada y apunta sus dardos hacia Quilín. El defensor de la Roja se manifestó a través de las redes sociales por una serie de despidos que se llevaron a cabo en la ANFP. Durante los últimos días se supo de la salida de María José Vasconcelos, quien ejercía como jefa de prensa desde hace más de diez años en la Selección. La noticia llegó a oídos del futbolista y le mostró su apoyo a la exfuncionaria.

“Una pena que no valoren a las personas tan queridas y trabajadores dentro de la selección chilena. Ya se nos fue Patito y ahora la Cote Vasconcelos. Gracias por todo a los dos”, escribió el Pitbull en una historia de Instagram.

La historia de Instagram de Gary Medel. Foto: Captura

En el texto, Medel también hace alusión a Patito, con esto se refiere a Patricio Jérez, excoordinador de selecciones, quien también fue despedido hace algún tiempo. El formado en Universidad Católica es el primer jugador vinculado a la Roja que se refiere públicamente, y este caso con una mirada crítica, a los despidos efectuados por el directorio que preside Pablo Milad.

Claro que no es primera vez que el plantel se lanza contra la dirigencia. En la última fecha FIFA había sido Alexis Sánchez el encargado de manifestar su posición. “Hay una crisis de entendimiento, falta conocimiento de la estructura de la Selección”, lanzó el Niño Maravilla en aquella oportunidad.

También complementó su declaración apuntando contra la estructura del balompié chileno. “Falta entender, estudiar y vivir el fútbol. No tenemos aprendizaje de lo que es el fútbol. Yo vengo y hay jugadores que no han disputado partidos en semanas, porque el Campeonato Nacional se detiene. Eso no lo voy a cambiar yo. Como país, la organización no ha estado muy bien. Debemos entender y tener conocimiento de como hacerlo”, decía.