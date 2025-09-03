Walmart Chile extiende plazo para que emprendimientos locales lleguen a su red de supermercados

Walmart Chile anunció la extensión del plazo para postular a la segunda edición de su programa Growth Summit 2025, una iniciativa que busca identificar y potenciar a empresas nacionales de distintos tamaños que fabriquen productos o presten servicios en el país. El nuevo cierre de postulaciones será este 4 de septiembre, a través del sitio web de la compañía.

El objetivo de este programa es sumar proveedores a la red de 400 supermercados de Walmart Chile, a su canal online y Marketplace, e incluso abrirles la puerta al evento global que se realiza en Bentonville, Arkansas, donde se reúnen proveedores de todo el mundo. “Esta acción no solo permitirá robustecer nuestra red de proveedores locales, sino también acelerar su capacidad de crecimiento, incluso hacia otros mercados de Walmart”, destacó Alejandro König, gerente comercial de Walmart Chile.

En la primera versión realizada en 2024, la convocatoria reunió a más de 680 postulantes y 100 presentaciones de pitch, con resultados que incluyeron la proyección internacional de marcas chilenas como Granolin, Enfusion y Vilay, que hoy están presentes en mercados como México y Centroamérica.

Este año, además de las rondas de negocios, el programa incluye sesiones ejecutivas y talleres diseñados para orientar a las empresas en su ingreso al retail, fortaleciendo sus capacidades comerciales y logísticas. El evento final se llevará a cabo el 6 de noviembre, donde las compañías seleccionadas podrán mostrar su oferta a ejecutivos nacionales e internacionales de Walmart, con la posibilidad de integrarse a su red comercial y llegar a millones de consumidores.