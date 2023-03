“Como todos, cometí errores y me tocó enfrentar resistencias desde donde no esperaba”: el sentido mensaje de Urrejola y la íntima comida de desagravio

“No tengo palabras suficientes para agradecer los cientos de mensajes, llamadas (...), de tantas personas diversas, amistades de toda la vida, conocidos de rutas pasadas, familia, desconocidos, cancilleres de distintos países, organizaciones de DD.HH. de la región, mis queridos nicaragüenses, defensores y defensoras de DD.HH., funcionarios y funcionarias de Cancillería, embajadores extranjeros en Chile y embajadores chilenos en el exterior, parlamentarios”.

El extracto es parte de un extenso mensaje que publicó a inicios de esta semana la exministra de Relaciones Exteriores Antonia Urrejola en su Facebook personal, al que tuvo acceso La Tercera PM. Luego de la ceremonia de ajuste ministerial del pasado viernes -marcado por la reeestructuración completa de Cancillería-, la exautoridad, aseguran en su círculo íntimo, se ha dedicado a descansar y pasar tiempo en familia, pese a lo activa que se le ha visto en redes sociales.

En Twitter, Urrejola cambió su foto de perfil y ha retuiteado y respondido a mensajes de respaldo tras su salida del gabinete.

La abogada, que en el mismo escrito destacó los avances de la política exterior turquesa y feminista -sellos de su administración-, también tuvo palabras para hacer un breve análisis de los ripios de su gestión en el edificio de Teatinos 180.

“Como todos, cometí errores, me tocó enfrentar resistencias de quienes no esperaba y en algunos casos, malintencionadas (...). Obviamente, me faltaron cosas por hacer que estoy segura que las nuevas autoridades continuarán. Me siento orgullosa de la senda emprendida y agradecida por quienes me acompañaron en este camino. Ya vendrán nuevos desafíos y proyectos (...). Por ahora, simplemente gracias! En especial a mi marido y mis hijos hermosos y solidarios, que no solo me aguantaron este durísimo año sino que me animaron y amaron sin condiciones”, concluyó.

Allegados a la exministra señalan que, pese a que ella misma puso sobre la mesa renunciar al cargo a fines de 2022 -luego de las continuas desavenencias con el exsubsecretario de Relaciones Económicas, José Miguel Ahumada, sobre la estrategia frente al TPP11-, la salida del cargo sí le ha afectado. El Ministerio de Relaciones Exteriores -expresan- Urrejola lo dejó con una sensación agridulce, la de una gestión que reconoce como “dura”, con cierta cuota de machismo y con una sensación de que los sectores históricos que han estado a cargo de la Cancillería no le perdonaron ser ajena al mundo diplomático, pese a su experiencia en instancias multilaterales.

Y es que a cargo de Relaciones Exteriores la ministra sumó detractores por ciertas definiciones de la cartera: el término de una amistad de años con Claudio Grossmann tras negarse a proponerlo como candidato ante la Corte Internacional de Justicia y tensiones permanentes con su exjefe y amigo José Miguel Insulza, además del poderoso grupo de excancilleres que no se limitó en criticarla públicamente.

Reunión de despedida

Hasta el Hotel Magnolia -a un costado del cerro Santa Lucía- se vio llegar la noche de este lunes a la exministra Urrejola.

Personeros del Partido Socialista (PS) -tienda a la cual es cercana- organizaron una reunión, más distendida, para encontrarse con la excanciller y agradecer su trabajo a cargo de la cartera. Además de la misma Urrejola, el “cóctel” contó con la presencia del presidente del Senado, Álvaro Elizalde; del senador y jefe de bancada de los socialistas, Alfonso de Urresti; de las autoridades del ministerio de Justicia, el ministro Luis Cordero y el subsecretario Jaime Gajardo; Catalina Lagos, miembro de la comisión experta del Consejo Constitucional y la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, entre otros. También se convocó a diputados de la bancada PS, pero varios se excusaron por actividades propias en Valparaíso.

Los asistentes compartieron copas de vino, espumante, quiches y ceviches.

Foto: Andres Perez (La Tercera)

“Fue una reunión bien fraterna, con distintas personas, amigos, funcionarios de la Cancillería. Creo que lo más lindo o anecdótico es que la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, hizo un reconocimiento a la labor de la excanciller, que fue a su comuna, y que gestionó la ida de la orquesta juvenil de la comuna a la ONU (con el Presidente Gabriel Boric). La alcaldesa lo agradeció mucho. Antonia nos comentó que en lo inmediato quiere descansar, pero que está dispuesta a seguir colaborando en temas internacionales referidos a derechos humanos”, comentó el senador de Urresti.

Foto: Andres Perez (La Tercera)

Tras la salida de Urrejola del edificio de Teatinos 180, el nuevo canciller, Alberto Van Klaveren, ya inició su instalación.

A las 11.00 horas de este martes, realizó un saludo a los funcionarios del ministerio. En su mensaje, partió valorando la gestión saliente, destacando la entrada en vigencia del TPP11, la mantención de la Visa Waiver con Estados Unidos y la elección de Chile como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.