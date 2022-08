Boric defiende decisión de no apoyar a Grossman para integrar la Corte Internacional de La Haya

El 28 de julio, el gobierno del Presidente Gabriel Boric le informó al abogado chileno Claudio Grossman que no apoyaría su candidatura para integrar la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

Fue la canciller Antonia Urrejola -mediante una reunión por Zoom- quien le comunicó la determinación del Ejecutivo al jurista y presidente del comité de redacción de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, quien se perfilaba como uno de los interesados para ocupar el cupo del fallecido juez brasileño Antônio Augusto Cançado.

La decisión de La Moneda fue lamentada desde diversos sectores, tanto del oficialismo como de la oposición, ya que Grossman contaba con el respaldo transversal del mundo político para asumir la postulación.

Tras los cuestionamientos, y a días de que se informara la determinación, este lunes el Presidente Boric defendió la decisión del gobierno y descartó un supuesto “veto” por parte del Ejecutivo.

“Se ha planteado por parte de algunos sectores que se creen dueños de la Cancillería que acá hay como un veto a Claudio Grossman, eso no es cierto. Claudio Grossman cuenta con el respaldo para el cargo que fue electo y tiene todo el respeto respecto a su trayectoria”, enfatizó desde Independencia, durante una actividad para poner en marcha el reajuste del ingreso mínimo.

En la ocasión, el Mandatario además aseguró que “las circunstancias de las candidaturas son bastante particulares” y remarcó que Grossman cuenta con un cargo vigente “por el cual los países votaron”, aludiendo a su puesto en la Comisión de Derecho Internacional.

Así también, aclaró que el cargo que quedó vacante en la Corte Internacional de La Haya es actualmente ocupado por Brasil y que “no es un cargo que haya terminado el mandato, sino que falleció el juez antes de que este mandato se cumpliera”.

Otro punto que planteó el jefe de Estado fue el foco a la candidatura de Chile al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el período 2023-2025, que fue justamente una de las razones esgrimidas por el Ejecutivo para no entregar su respaldo al jurista.

“Chile está postulando no por nuestro gobierno, sino por decisión del gobierno anterior en una política de Estado -como corresponde que sean las políticas en materia internacional- al Consejo de Derechos Humanos, para lo cual se han comprometido votos de diferentes países”, señaló al respecto el Mandatario.

Ante ese escenario, y tras delinear sus razones, Boric explicó que “todas esas circunstancias nos hicieron llegar a la convicción de que lo mejor para los intereses superiores de Chile era mantener la candidatura que impulsó, insisto, el gobierno anterior”, así como también “por sobre todo mantener al jurista Claudio Grossman en el cargo que tiene hoy, donde fue electo en una amplia y contundente votación por el resto de los países”.

“Entonces acá, desde mi punto de vista, la polémica no ha lugar. Todo el respeto a Claudio Grossman y no me cabe duda que va a seguir desempeñándose excelente en el cargo que actualmente ostenta”, sentenció el jefe de Estado.